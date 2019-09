Šampionát v jízdě zručnosti vyhráli pardubičtí silničáři

Druhého ročníku se zúčastnilo celkem devatenáct jezdců ze správ silnic napříč republikou. V areálu pardubické Správy a údržby silnic na ně čekala náročná dráha. Na té museli cestáři ukázat, jak dobře umějí zacházet s posypovým vozidlem se sněhovou radlicí. Projíždělo se brankami, uklízela se imitace závěje a trénovalo se také parkování nebo projíždění brankou.

Rozhodčí měřili čas a udělovali trestné sekundy pokaždé, když řidiči zavadili o překážku nebo někde nejeli přesně. Národní šampionát v Pardubicích nakonec ovládli zaměstnanci Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Všichni tři reprezentanti Pardubického kraje se vešli do první pětky, dva z nich tak získali i nominaci na šampionát zemí V4.

„Soutěže se na krajské úrovni konají už desítky let, je skvělé, že se nyní konají na republikové úrovni. S kolegy z Rakouska přemýšlíme o tom, že by se mohlo konat mistrovství Evropy,“ sdělil další plány předseda České silniční společnosti Petr Mondschein, který se na akci přijel podívat.

Při jízdě „domácích“ jezdců se u dráhy scházely skupinky jejich kolegů a fandily, jezdci se sem potom chodili pochlubit svými výsledky a postěžovat si na některé nástrahy trasy.

Jízdy zručnosti s posypovým vozem a sněhovou radlicí mají svou tradici ve skandinávských zemích a ve Spojených státech. V České republice se soutěže nejdéle konají na Vysočině a v Jihomoravském kraji, vloni České Budějovice hostily vůbec první národní šampionát v České republice. Soutěže se konají v rámci příprav na zimní údržbu, proto překážky simulují reálné situace, se kterými se mohou řidiči potkat v praxi. Na šoféry čekala speciálně připravená trať dlouhá přibližně 450 metrů s jedenácti překážkami. O vítězi rozhodoval výsledný čas dvou soutěžních kol a součet trestných vteřin za chyby na překážkách.

Na Mistrovství České republiky v Cestářském rodeu kraje vyslaly devatenáct závodníků. Z Pardubického kraje se na nedávném krajském kole nominovala trojice řidičů Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Na národním šampionátu se všichni umístili do pátého místa. Právě tuto příčku vybojoval Pavel Navrátil z cestmistrovství v Poličce, na druhém místě se umístil Tomáš Michalec z cestmistrovství v Holicích. Mistrem České republiky pro rok 2019 je i vítěz krajského kola Milan Rybenský, reprezentující cestmistrovství Pardubice. „Trať jsem netrénoval, jen co jsem jezdil při našem regionálním kole. Nejtěžší je asi projet zatáčkou vyznačenou patníky. Byl to vydařený den, byli tu kvalitní závodníci, a tak teď už budeme doufat, že to vyjde i příště,“ zhodnotil soutěž Milan Rybenský.

První tři závodníci z Mistrovství České republiky postupují do mezinárodního šampionátu zemí V4. Řidiče Správy a údržby silnic Pardubického kraje tam doprovodí Karel Konečný ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, který v celkovém pořadí obsadil třetí místo. Šampionát zemí V4 se uskuteční v říjnu v Polsku a Česká republika tam bude obhajovat vítězství. Kromě celkového pořadí pořadatelé vyhlásili také speciální cenu Mistr volantu, kterou si z Pardubic odvezl Josef Kořínek ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje za jízdu s nejméně trestnými vteřinami.

„Považuji tuto soutěž za vydařenou, podobně jako před pár dny naše regionální kolo. Moje poděkování patří organizátorům, rozhodčím, závodníkům i rodinám všech, kteří se na soutěži podíleli, kteří jí věnovali čas a vtiskli punc důstojné události. Budeme teď držet palce, aby se našim vítězům dařilo i na mezinárodní úrovni,“ řekl Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Vítěz získal nejen putovní pohár, ale také celou řadu dalších cen.

Pořadateli soutěže jsou Česká silniční společnost, Správa a údržba silnic Pardubického kraje a Pardubický kraj, který na mistrovství zastupoval předseda kontrolního výboru Krajského úřadu Pardubického kraje Miloš Akerman. „Přeji řidičům štěstí při závodech a také hodně kilometrů bez nehod. I dnešní závody ukázaly, že jsou skutečnými profesionály,“ dodal Akerman.

Slunečný den provázel bohatý program pro děti, které si mohly zkusit například svou vlastní jízdu zručnosti, malovalo se na obličej a skákalo v nafukovacích atrakcích. Otevřena byla také některá vozidla, která cestáři používají při své práci. Obdiv malých fanoušků tak získaly například Tatry, Avie, ale i další vozidla. „Jsme rádi, že vyšlo počasí a děti si akci užívají. Připravený je bohatý program, naši kolegové také průběžně otevírají naše vozidla, která potom mohou malí návštěvníci prozkoumat. Chceme, aby si děti užily celý den,“ uvedl hlavní pořadatel akce a provozní náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje Marian Cvrkal.

Pardubická správa silnic má již s pořádáním podobných akcí bohaté zkušenosti například z akcí, kde se cestmistrovství otevírají dětem z mateřských a základních škol, nebo s výtvarnou soutěží Zdravá a nemocná příroda.

Závodníky na mistrovství uvítali také hudebníci ze základní a praktické školy Svítání, kteří se postarali o hudební vložku a pobavili diváky i hosty zajímavé akce.