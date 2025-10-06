Saint-Gobain podpořil otevření terapeutického centra

V úterý 30. září bylo v obci Radiměř slavnostně otevřeno nově zrekonstruované Středisko výchovné péče ALFA. Moderní zařízení je určeno pro dívky od 11 let, které se potýkají s psychickými obtížemi, jako jsou deprese, úzkosti nebo problémy se sebevědomím. Centrum nabízí dvouměsíční terapeutické pobyty, jejichž cílem je stabilizace psychického stavu, rozvoj sociálních dovedností a podpora návratu do běžného školního i rodinného prostředí.
Vznik centra reaguje na alarmující nárůst duševních obtíží u dospívajících, který se v posledních letech výrazně prohloubil. Pandemie koronaviru, rostoucí vliv sociálních sítí a nedostatek podpory v rodinném prostředí se podepsaly na psychickém zdraví mladých lidí, zejména dívek. Nové zařízení tak představuje důležitý krok k posílení dostupnosti specializované péče v regionu. Obec Radiměř zapůjčila objekt bezplatně na 20 let, čímž významně podpořila vznik tohoto důležitého zařízení.
Silné zázemí díky partnerství se Saint-Gobain
Rekonstrukce budovy si vyžádala investici ve výši 5,5 milionu korun. Klíčovým partnerem projektu se stala společnost Saint-Gobain, která celkově přispěla částkou 2,3 milionu korun. Prostřednictvím své Nadace Saint-Gobain věnovala 1,8 milionu korun na vybudování otopného systému. Dalších 500 tisíc korun poskytly značky Skupiny – Weber, Rigips, Isover a ADFORS – ve formě stavebního materiálu. Významně přispěli i další dárci a samotná organizace ALFA ze svého rozpočtu.
Komunitní život jako součást terapie
Centrum pojme až 16 dívek v jednom turnusu. Pobyt je koncipován jako komunitní – dívky si samy vaří, uklízejí a podílejí se na péči o prostředí, které jim na osm týdnů poskytne bezpečné zázemí. Součástí programu je také školní výuka vedená speciálním pedagogem, která pomáhá udržet kontakt s běžným vzdělávacím systémem.
Terapeutický program se zaměřuje na budování zdravého sebevědomí, zvládání stresu, nácvik mezilidské komunikace a posílení schopnosti navazovat zdravé vztahy. Cílem je nejen krátkodobá stabilizace, ale především dlouhodobá podpora osobního rozvoje a návratu do běžného života.
Navazuje na úspěšný model péče o chlapce
Středisko výchovné péče ALFA je součástí neziskové organizace Květná Zahrada, která se dlouhodobě věnuje pomoci mladým lidem vyrůstajícím v náročných podmínkách. Nově otevřená budova navazuje na úspěšný model terapeutických služeb pro chlapce, který vznikl v roce 2019.
Společnost Saint-Gobain dlouhodobě podporuje projekty zaměřené na pomoc dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích. V případě Střediska výchovné péče ALFA se jedná již o třetí významnou spolupráci v rámci Nadace Saint-Gobain, která přispěla k rozvoji kvalitní terapeutické péče v regionu. Prvním projektem byla pomoc při výstavbě Domu na půli cesty. Díky této podpoře a úsilí neziskové organizace Květná Zahrada vzniklo v Radiměři bezpečné a inspirativní místo, kde mohou dospívající dívky najít oporu, stabilitu a nový začátek.