Profesionální tým v LDN Rybitví

Péče probíhá v rozsahu, který není možno zabezpečit ambulantními službami nebo přímo v domácím prostředí. Naším cílem je obnova a stabilizace fyzických a psychických sil, adaptace na nové životní podmínky a stavy po akutních vzplanutí nemocí, doléčení a dokončení terapie i s následnou rehabilitací. Mnohdy to jsou dlouhé týdny, kdy pacienti musí být vybaveni velkou trpělivostí a pomalu den po dni se vracejí do svého normálního života. O to více je to těžší, že 65% pacientů jsou lidé v seniorském věku, kdy adaptační procesy v těle nejsou tak rychlé.

O to více jim musí být nápomocni členové zdravotnického týmu v LDN. Léčebný tým tvoří lékaři na pozicích geriatrů, kteří velmi dobře znají rozdíly mezi organismem mladých lidí a organismem staršího člověka. Jejich „pravou rukou“ jsou zdravotní sestry. Jsme pyšní na jejich odbornost, zodpovědnost, obětavost a především lidskost, kterou vkládají do své činnosti. Rehabilitace v LDN Rybitví je velice pracná každodenní činnost. Odborné fyzioterapeutky mnohdy začínají nácviky pohyblivosti a soběstačnosti úplně od začátku. Často je jejich úsilí bez efektu, přesto neztrácejí naději a opakovaně začínají, jejich začátkům se moc obdivuji, entuziasmus a odhodlání potom přecházejí na samotné pacienty, a to je žádoucí. Dietní chyby, malnutrice, správná strava, je zadání pro nutriční terapeutku, která pomáhá utvářet správný náhled na stravování našich pacientů. Dlouhodobé špatné stravovací návyky se pokouší společně s rodinnými příslušníky měnit. Opět někdy nelehká činnost.

Bez koho bychom se neobešli, to jsou další členové multioborového týmu, ošetřovatelky, sanitářky, sanitáři, řidiči sanitních vozidel, pracovníci v sociálních službách, prostě velký tým obětavých a poctivých zaměstnanců. Bez koho by ještě nemohla LDN Rybitví pracovat? Bez kolegů, kteří nám zajišťují IT služby, provoz zařízení od sekání trávy po opravy přístrojů a lůžek. Jsou to kolegové, kteří nám spočítají platy, hlídají finance, uklízejí podlahy a okna, starají se o budovy. Také těm patří veliké poděkování za obětavost a každodenní nelehkou práci s obrovským papírovým strašákem, který na ně čeká na pracovním stole. Šanony, sekačka, vrtačka, počítače, to jsou jejich chirurgické nástroje a musí je mít stále naostřené.

Bez koho si neumíme představit své každodenní stonání, jsou kolegyně zdravotně sociální, které už od příjmu pacienta do LDN jej neustále provázejí a domlouvají se s rodinnými příslušníky nebo s úřady, jak bude vypadat další životní cesta pacientů po propuštění z LDN. Na ně se často obracejí o radu i pacienti či rodiny, jak dál, jaké mají možnosti, jakou cestu zvolit.

Součástí léčebného plánu je kognitivní rehabilitace, což je obnovování správné činnosti mozku. Kolegyně mají dostatek energie a jejich úkolem je motivovat pacienty k činnostem rozvíjejícím myšlení, aktivitu, poznávání. Tím zlepšují adaptaci pacientů na pobyt v LDN a brání pasivitě, se kterou mnohdy přicházejí k nám.

Tady vidíte, že náš tým v LDN Rybitví je opravdu různorodý, jsou to odborníci na svém místě, ale hlavně jsou to skvělí lidé, kteří při své činnosti dokáží pacienty obdarovat svou člověčinou. To je obraz LDN Rybitví, skvělí lidé a poctivá práce.

https://www.ldn-rybitvi.cz/