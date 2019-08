Profesionální granulování krmných směsí hravě zvládne granulátor

Jak granulátor funguje? Napařená nebo navlhčená surovina je přiváděna na plochu matrice, kde je lisovacími rolnami vtlačována do jejích otvorů a na zadní straně je odřezávána nebo se odlamuje na granule, které jsou transportovány do výpadu a odtamtud do chladicího zařízení. Po vylisování je nutné granule vychladit a po expedici nesmí teplota přesáhnout 30 °C.

Délka granulí závisí na počtu odřezávacích nožů a od množství přiváděné suroviny, tedy celkového výkonu granulátoru.

Granulátor pro granulování krmných směsí od tradiční české firmy

Granulátor TL 700 vyrábí rodinná společnost Gama Pardubice s.r.o., která se na trhu pohybuje 25 let. Specializuje se především na výrobu strojů pro zemědělský průmysl a dodávky náhradních dílů na stroje zaniklé firmy TMS s.p.

Na firmu Gama Pardubice se můžete obrátit také pro ošetření a skladování obilí, skladování a dopravu sypkých surovin nebo si od ní pořídit stroje na výrobu krmných směsí.

Profesionálové ve svém oboru

Společnost Gama Pardubice si zakládá na svém týmu zkušených odborníků a na úzké spolupráci a efektivní komunikaci se zákazníky. Spolehnout se můžete na dlouholeté zkušenosti v oboru, vysokou kvalitu dodávaných produktů, rychlé dodací lhůty díky dostatečně zásobenému skladu a kvalitní zákaznický servis a poradenství.

Firma dodává své prvotřídní výrobky nejen po České republice, ale téměř 40 % celkového obratu tvoří export do evropských zemí a nově i do Afriky.

