Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Proč už v Pardubicích jen „neodkalujeme“. Přechod na řízené proplachy

Komerční sdělení
Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. od roku 2017 mění přístup k údržbě vodovodní sítě. Tradiční odkalování založené hlavně na zkušenosti pracovníků postupně nahrazuje řízeným proplachováním s využitím měření a automatizace.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Proč už v Pardubicích jen „neodkalujeme“. Přechod na řízené proplachy

Proč už v Pardubicích jen „neodkalujeme“. Přechod na řízené proplachy | foto: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Proč už v Pardubicích jen „neodkalujeme“. Přechod na řízené proplachy
Proč už v Pardubicích jen „neodkalujeme“. Přechod na řízené proplachy
Proč už v Pardubicích jen „neodkalujeme“. Přechod na řízené proplachy
Proč už v Pardubicích jen „neodkalujeme“. Přechod na řízené proplachy
5 fotografií

Cílem je stabilní kvalita pitné vody, méně stížností odběratelů a efektivnější provoz sítě.

Proč vznikají problémy v potrubí

Ve vodovodním potrubí se postupně usazují jemné částice sedimentu – produkty koroze, minerální částice, organické látky či biofilm. Hlavní příčinou je nízká rychlost proudění vody. Ve většině vodovodních sítí se rychlost proudění vody pohybuje často pod 0,05 m/s, což nestačí k samočištění potrubí.

Důsledkem toho hrozí:

  • zvýšený zákal vody při změně průtoků,
  • zhoršení organoleptických vlastností vody,
  • vyšší riziko sekundární mikrobiální kontaminace vody,
  • stížnosti odběratelů.

V letních měsících se navíc voda v potrubí může ohřívat až nad 25 °C, zejména v koncových úsecích sítě.

Od tradičního odkalování k datům

Dříve probíhalo odkalování většinou jako reakce na stížnosti odběratelů, otevřením hydrantu a vizuálním posouzením vody. Postup byl málo efektivní a bez kontroly hydraulických podmínek.

Zásadní změnu přinesl v roce 2017 nákup odkalovacího vozíku společnosti Endress+Hauser. Zařízení umožňuje během proplachu měřit:

  • průtok,
  • tlak,
  • zákal,
  • pH,
  • vodivost,
  • teplotu vody.

Díky tomu lze:

  • přesně řídit průběh odkalení,
  • sledovat spotřebu vody,
  • vytvářet mapy problémových míst (“hot spots“),
  • získávat data pro hydraulický model sítě.

Výsledky pravidelného proplachování

Pravidelné řízené odkalení výrazně snížilo počet stížností na kvalitu vody:

Rok - Počet stížností

  • 2022 184
  • 2023 66 (počátek využití vozíku)
  • 2024 36
  • 2025 30

Současně se omezily zákalové události při haváriích a manipulacích na síti.

Technologie Astacus – automatizovaný řízený proplach

Od roku 2024 využívá VaK Pardubice technologii Astacus, která představuje další krok v automatizaci údržby.

Systém:

  • automaticky řídí průtok a tlak,
  • průběžně vyhodnocuje hydraulické podmínky,
  • optimalizuje spotřebu vody,
  • zabraňuje hydraulickým rázům a poklesům tlaku,
  • vytváří digitální reporty a podklady pro GIS.

Technologie vychází z výzkumu Vysoké učení technické v Brně zaměřeného na chování sedimentů ve vodovodním potrubí.

Praktické výsledky

Při proplachu skupinových vodovodů Holice a Přelouč:

  • bylo vyčištěno přes 26 km potrubí,
  • síť byla rozdělena do 65 úseků,
  • spotřeba vody činila 18,5 m³/km,
  • výkon dosáhl přibližně 3,7 km za pracovní směnu.

Spotřeba vody se oproti dřívějším metodám snížila na 30–40 %.

Hlavní přínosy řízeného proplachu:

  • výrazné snížení počtu stížností,
  • stabilnější kvalita pitné vody,
  • menší spotřeba vody,
  • vyšší bezpečnost provozu,
  • lepší přehled o technickém stavu sítě,
  • automatický sběr provozních dat,
  • efektivnější plánování údržby.

Závěr

VaK Pardubice postupně přechází od reaktivního odkalování k systematické, datově řízené údržbě vodovodní sítě. Zavedení měřicí techniky a technologie Astacus přineslo lepší kontrolu kvality vody, nižší provozní náklady i efektivnější správu infrastruktury. Budoucím cílem je vytvoření GIS vrstvy, která určí optimální intervaly údržby jednotlivých částí sítě na základě reálných dat.

Ing. Adam Fendrych, Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Ing. Jan Ručka, Ph.D., Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně a VODA BRNO, s. r. o. spin-off VUT

Nejčtenější

Zloději jsou na elektrokola vybavená systémem Bosch krátcí

Komerční sdělení
eBike Lock promění telefon v digitální klíč. Bez ověření majitele zůstane...

Proč se zloději nevyplatí ukrást ebike s pohonem Bosch? Od zámku pohonu až po označení v globální síti.

Nové zelené vlaky pro Ústecký kraj! Doprava ÚK zve na zkušební jízdy

Komerční sdělení
Přijďte se svézt novou vlakovou jednotkou v barvách Dopravy Ústeckého kraje.

Už v pátek 12. června 2026 se budou moci cestující svézt zdarma novou vlakovou jednotkou v barvách Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Dva tyto vlaky začnou od 1. července jezdit na lince U1 z Děčína do...

Plzeňská Čtyřka chystá 12. června velkou show

Komerční sdělení
Jiří Korn

Speciální Koncerty na Čtyřce u sv. Jiří v pátek 12. června završí sérii oslav k otevření nové budovy radnice. Hlavní hvězdou je nestárnoucí Jiří Korn, který na Doubravce předvede svoji show v...

Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě otevírá svět techniky

Komerční sdělení
Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě otevírá svět techniky

Legendární automobily, historické bicykly, hasičská technika i interaktivní prvky, které si můžete sami vyzkoušet. Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě nabízí zážitky pro celou rodinu a dokazuje,...

Prodejna vozidel BYD se přesouvá na Rudnou

Komerční sdělení

Pro novou značku vozidel na českém trhu jsme nejdříve otevřeli flagship showroom v obchodním centru FORUM Nová Karolina. Po úspěšném uvedení BYD na trh jsme se rozhodli přesunout prodejnu na novou...

Co všechno může ovlivnit vaši hypotéku?

Komerční sdělení
Co má vliv na výši schválené hypotéky?

Získání hypotéky je pro většinu lidí jedním z největších finančních kroků v životě. Banky dnes ale neposuzují pouze výši příjmu nebo hodnotu nemovitosti. Při schvalování úvěru sledují celkovou...

15. června 2026  18:08

Plzeňský kraj spouští projekt Terapie tichem

Komerční sdělení
Postřelí, stolová hora Kozelka

Moderní společnost čelí paradoxu – čím víc jsme propojení technologiemi, tím naléhavěji vyhledáváme místa, kde můžeme být offline. Neustálý spěch a informační přetlak rodí silný trend: touhu po...

15. června 2026

ŠKODA JS – sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

Komerční sdělení
Transport tlakové nádoby reaktoru VVER-440 (1985)

Od května 1956, kdy byla pod vedením Ing. Josefa Hauera vytvořena pracovní skupina, z níž ŠKODA JS vznikla, až do června 2026, kdy společně se svými zaměstnanci i pamětníky oslaví 70 let poctivé...

15. června 2026

Každá cesta navíc bere pacientům síly. Regionální onkologie to mění

Komerční sdělení
Primářka onkologie středočeské Nemocnice Na Pleši Kateřina Jirsová

Onkologická léčba je pro pacienty náročná sama o sobě. Když k tomu ale člověk musí několikrát měsíčně cestovat za moderní terapií desítky kilometrů do některého z šestnácti krajských specializovaných...

15. června 2026

Vstupte do světa zdravých zážitků v LifeClass Hotels & Spa Portorož

Komerční sdělení
Vstupte do světa zdravých zážitků v LifeClass Hotels & Spa Portorož

Zažijte dovolenou, která spojuje odpočinek, aktivní životní styl i péči o zdraví.

15. června 2026

Jak napouštět bezpečně bazén?

Komerční sdělení
Jak napouštět bezpečně bazén?

Koupací sezóna se rozjela, a tak majitelé bazénů řeší napuštění bazénu. Pokud dáte přednost napuštění přímo z vodovodu před dovozem cisternou, poradíme vám, jak nezpůsobit problémy sobě ani sousedům.

15. června 2026

Elektrokola nejsou pro lenochy, tvrdí profesionální e-bikeři

Komerční sdělení
„Jízda na ebike je nová dimenze zábavy,“ shodují se profesionální sportovci...

S elektrokoly má část veřejnosti stále spojené množství mýtů – například že jsou jen pro lenochy nebo seniory. Freerider Richard Gasperotti a bývalý silniční závodník Michael Kolář vysvětlují, proč...

15. června 2026

Proč už v Pardubicích jen „neodkalujeme“. Přechod na řízené proplachy

Komerční sdělení
Proč už v Pardubicích jen „neodkalujeme“. Přechod na řízené proplachy

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. od roku 2017 mění přístup k údržbě vodovodní sítě. Tradiční odkalování založené hlavně na zkušenosti pracovníků postupně nahrazuje řízeným...

15. června 2026

V Brandýse nově léčí pacienty se získaným poškozením mozku

Komerční sdělení
V Brandýse rozšířili péči o pacienty se získaným poškozením mozku

Jsme odborná léčebna a příspěvková organizace Pardubického kraje. Nabízíme širokou škálu zdravotních služeb, které pomáhají pacientům zlepšit jejich zdravotní stav, posturu.

15. června 2026

Rodinná dovolená bez kompromisů - moře zábavy v zážitkovém resortu

Komerční sdělení
Rodinná dovolená bez kompromisů - moře zábavy v zážitkovém resortu

Kam vyrazit na rodinnou dovolenou, aby si ji užily děti i rodiče? Právě na tuto otázku odpovídají moderní rodinné resorty, které nabízejí zábavu, ubytování i restaurace na jednom místě.

15. června 2026

Patnáctá sezóna Letní scény Harfa nabídne novinky a hvězdné obsazení

Komerční sdělení
Patnáctá sezóna Letní scény Harfa nabídne novinky a hvězdné obsazení

I letos se můžete těšit na pestrý program plný smíchu a nezapomenutelné atmosféry pod otevřeným nebem.

15. června 2026

Veolia STREET turnaje jsou tady! Žijeme hrou již šestým rokem

Komerční sdělení

Nezapomenutelnou atmosféru ze sportu již šestým rokem přinesly Veolia STREET turnaje – jedinečný projekt skupiny Veolia Energie, který od roku 2021 mění způsob, jakým děti a mládež tráví svůj volný...

15. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.