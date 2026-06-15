Proč už v Pardubicích jen „neodkalujeme“. Přechod na řízené proplachy

Cílem je stabilní kvalita pitné vody, méně stížností odběratelů a efektivnější provoz sítě.
Proč vznikají problémy v potrubí
Ve vodovodním potrubí se postupně usazují jemné částice sedimentu – produkty koroze, minerální částice, organické látky či biofilm. Hlavní příčinou je nízká rychlost proudění vody. Ve většině vodovodních sítí se rychlost proudění vody pohybuje často pod 0,05 m/s, což nestačí k samočištění potrubí.
Důsledkem toho hrozí:
- zvýšený zákal vody při změně průtoků,
- zhoršení organoleptických vlastností vody,
- vyšší riziko sekundární mikrobiální kontaminace vody,
- stížnosti odběratelů.
V letních měsících se navíc voda v potrubí může ohřívat až nad 25 °C, zejména v koncových úsecích sítě.
Od tradičního odkalování k datům
Dříve probíhalo odkalování většinou jako reakce na stížnosti odběratelů, otevřením hydrantu a vizuálním posouzením vody. Postup byl málo efektivní a bez kontroly hydraulických podmínek.
Zásadní změnu přinesl v roce 2017 nákup odkalovacího vozíku společnosti Endress+Hauser. Zařízení umožňuje během proplachu měřit:
- průtok,
- tlak,
- zákal,
- pH,
- vodivost,
- teplotu vody.
Díky tomu lze:
- přesně řídit průběh odkalení,
- sledovat spotřebu vody,
- vytvářet mapy problémových míst (“hot spots“),
- získávat data pro hydraulický model sítě.
Výsledky pravidelného proplachování
Pravidelné řízené odkalení výrazně snížilo počet stížností na kvalitu vody:
Rok - Počet stížností
- 2022 184
- 2023 66 (počátek využití vozíku)
- 2024 36
- 2025 30
Současně se omezily zákalové události při haváriích a manipulacích na síti.
Technologie Astacus – automatizovaný řízený proplach
Od roku 2024 využívá VaK Pardubice technologii Astacus, která představuje další krok v automatizaci údržby.
Systém:
- automaticky řídí průtok a tlak,
- průběžně vyhodnocuje hydraulické podmínky,
- optimalizuje spotřebu vody,
- zabraňuje hydraulickým rázům a poklesům tlaku,
- vytváří digitální reporty a podklady pro GIS.
Technologie vychází z výzkumu Vysoké učení technické v Brně zaměřeného na chování sedimentů ve vodovodním potrubí.
Praktické výsledky
Při proplachu skupinových vodovodů Holice a Přelouč:
- bylo vyčištěno přes 26 km potrubí,
- síť byla rozdělena do 65 úseků,
- spotřeba vody činila 18,5 m³/km,
- výkon dosáhl přibližně 3,7 km za pracovní směnu.
Spotřeba vody se oproti dřívějším metodám snížila na 30–40 %.
Hlavní přínosy řízeného proplachu:
- výrazné snížení počtu stížností,
- stabilnější kvalita pitné vody,
- menší spotřeba vody,
- vyšší bezpečnost provozu,
- lepší přehled o technickém stavu sítě,
- automatický sběr provozních dat,
- efektivnější plánování údržby.
Závěr
VaK Pardubice postupně přechází od reaktivního odkalování k systematické, datově řízené údržbě vodovodní sítě. Zavedení měřicí techniky a technologie Astacus přineslo lepší kontrolu kvality vody, nižší provozní náklady i efektivnější správu infrastruktury. Budoucím cílem je vytvoření GIS vrstvy, která určí optimální intervaly údržby jednotlivých částí sítě na základě reálných dat.
Ing. Adam Fendrych, Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
Ing. Jan Ručka, Ph.D., Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně a VODA BRNO, s. r. o. spin-off VUT