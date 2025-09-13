„Pozor, zebra!“ vyrazí na Velkou pardubickou

Za projektem Pozor, zebra! stojí společnost Foxconn, která už pátým rokem originálně upozorňuje na rizika silničního provozu a učí děti i dospělé, jak se bezpečně pohybovat v blízkosti přechodů.
Letošní kampaň staví na překvapení a nadsázce – zebra se objevuje tam, kde by ji nikdo nečekal. Cválá třeba na hokejovém stadionu nebo na dostihovém závodišti.
„Naším cílem je přitáhnout pozornost k bezpečnosti na silnicích. Proto jsme zebru zasadili do netradičního prostředí, které na první pohled působí nepatřičně, ale symbolicky funguje. Věříme, že právě taková forma osloví děti i dospělé,“ vysvětluje Martin Vencl, vedoucí PR a komunikace společnosti Foxconn Česká republika.
Na školáky Foxconn nezapomíná – více než šest a půl tisíce prvňáčků v Pardubickém kraji letos dostalo speciální balíček s omalovánkami a drobnými dárky s motivem zebry. Podobně byly do kampaně zapojeny i mnohé školy v Kutné Hoře, kde má Foxconn rovněž své působiště.
„Zaměřujeme se právě na regiony, kde působíme. Bezpečnost dětí na silnicích je pro nás téma, které považujeme za naprosto klíčové,“ doplňuje Radka Svobodová, manažerka Compliance, PR a komunikace Foxconn Česká republika.
Součástí projektu je také leták s desaterem pravidel pro bezpečné přecházení, který připomíná zásady typu „Soustřeďte se na provoz, ne na telefon“ nebo „Sledujte i ostatní jízdní pruhy“. Tyto letáky rozdávají sami „zebří ambasadoři“ přímo na přechodech a při různých veřejných akcích.
Kampaň se kromě škol dostala i do ulic, na billboardy, citylighty i sportovní utkání, kde zebra připomíná fair play nejen na hřišti, ale i na silnici. Projekt Pozor, zebra! tak letos nebude chybět ani při vrcholu dostihové sezony.