Počet vysazených stromů musí vzrůst, shodli se ministři v Pardubicích

Poměrně opomíjené téma, které je ale nedílnou a rozsáhlou problematikou silničního hospodářství, otevírá Správa a údržba silnic Pardubického kraje na konferencích už pravidelně. O skutečnosti, že je to nezbytné, svědčí velký zájem odborné veřejnosti.

Všichni zúčastnění se shodují, že o tématu doprovodné silniční zeleně je nutné se bavit. A to nejen ve směru její výsadby a údržby, ale také třeba s ohledem na bezpečnost silničního provozu, ochranu stromořadí a podobně. Klíčovým poselstvím letošního ročníku konference je nutnost osazovat pozemky podél silnic větším množstvím zeleně.

Poměr nově vysazených stromů by se měl v následujících letech zvednout. „Historicky není úplně ideální poměr vykácených a vysazených stromů. Na tři pokácené stromy vychází ani ne dva celé vysazené. Toto je potřeba změnit a my jdeme naproti nejenom vyšší výsadbě, ale také podpoře následné péče o vysazené stromy. Dochází ke změně některých vyhlášek, které proces zjednodušují,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.

O novele, která by měla zjednodušit proces výsadby nových stromů, hovořil ministr životního prostředí Petr Hladík. „Od 1. července začne platit novela, která mění vzdálenost pro výsadbu stromů. Doposud musela být liniová zeleň od zemědělské půdy vysazovaná ve vzdálenosti tří metrů. Nyní to bude pouze půl metru, což značně zjednoduší situaci silničářům,“ prohlásil ministr Hladík, který nutnost brzkého prosazení novely avízoval už na loňské konferenci o zeleni. „Novelu bude možné využít už při podzimních výsadbách. Věřím, že se nám ten nehezký poměr vykácených a vysázených stromů podaří převrátit. Samozřejmě se při sázení bude postupovat s ohledem na bezpečnost, a to například tak, že na těch nejnebezpečnějších místech v zatáčkách se stromy sázet nebudou. Jsem rád, že jsme se správci komunikací nalezli společný zájem na tom, aby v místech, kde je to možné, stromy a další dřeviny zůstaly zachovány nebo byly nově vysázeny.“

PROSTŘEDKY NA ÚDRŽBU

Další z otázek, které se na stůl dostaly už při minulých ročnících konference pořádané silničáři z Pardubického kraje, bylo získávání finančních prostředků na údržbu stávajících alejí. „Není to samozřejmě jen o sázení, jde o to i umět strom vychovat, tedy nejen ho v prvních letech uzalévat, také ho vhodně prořezávat a formovat,“ konstatoval ministr Hladík. „S novelou zákona dostáváme nejenom liniovou silniční zeleň, ale stromy, keře, stromořadí také do zemědělské krajiny. To byl velký cíl, zvýšit biodiverzitu v krajině. Změna přináší to, že zemědělec bude mít jistotu stejné dotace, i když bude mít na svém pozemku tyto krajinné prvky. Dokonce ho k tomu budeme motivovat. V červenci vypíšeme dotační program jak na nové krajinné prvky, tak na údržbu těch stávajících.“ Šéf rezortu životního prostředí přitom deklaruje jako minimální cíl to, aby u liniové zeleně nastal poměr, kdy za jeden pokácený strom bude vysazený jeden nový. A zároveň budou k dispozici prostředky pomáhající údržbě. Zdůraznil ale přitom to, že kraje v těchto a budoucích letech mají zatím největší objem financí určených pro silniční hospodářství. „Prostředky na silnice stále rostou, a silnice nejsou jen asfalt, nejsou jen odvodňovací kanály, je to i ta zeleň. A je potřeba vyvažovat prostředky do všech těchto oblastí,“ dodal Hladík.

„Je to věc a téma ministerstva životního prostředí, a to v rámci programů, které máme. Je možné přes Státní fond životního prostředí získávat podporu na výsadbu. To, o čem vedeme debatu a diskuzi, je to, aby to nebyla podpora jen na výsadbu, ale aby byly také prostředky na údržbu,“ doplnil ministr zemědělství Marek Výborný.

V Pardubickém kraji není téma doprovodné silniční zeleně v žádném případě okrajovým. Svědčí o tom nejenom pořádání konference, ale i faktické kroky přímo v okolí silnic. „Samospráva se snaží financovat veškeré aktivity, které souvisejí s údržbou silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji. Už v minulém roce došlo k posílení rozpočtu na zeleň, kam patří nejen sekání trávy, ale právě i údržba stromů a keřů. Je pravda, že výsadbou to nekončí, je potřeba se o zeleň starat tak, aby s ní v budoucnosti nebyl problém a nemuselo se kácet. Věřím, že i do budoucna se bude dařit finanční prostředky na tuto oblast zajišťovat, zároveň se snažíme veškeré činnosti v tomto směru zefektivnit,“ potvrdil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

DOHODA NA VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

Odborný seminář, jehož pořadatelem byla Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se dotkl mnoha témat souvisejících se silniční zelení. „Jako pořadatele nás těší, že se do Pardubic sjeli největší odborníci. Toto téma nedostává tolik prostoru, kolik by si zasloužilo, přitom je velice důležité. Na náš popud již před seminářem vznikla pracovní skupina napříč republikou, která problematiku řeší. Odborníci se domluvili na vzájemné spolupráci a předávání zkušeností s péčí o silniční zeleň, identifikovat a pojmenovat největší problémy a umět je řešit,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

Mezi přednášejícími nechyběli odborníci z oblasti práva, správců komunikací, ochránci přírody, policisté nebo vysokoškolští pedagogové. Na seminář dorazila téměř osmdesátka odborníků, což je oproti loňskému roku nárůst.

„Je vidět, že silniční zeleň je téma, které je potřeba řešit na odborné úrovni. Osobní předávání zkušeností je nesmírně cenné, protože umožňuje sdílení nejen teoretických znalostí, ale i praktických dovedností. Děkuji Správě a údržbě silnic Pardubického kraje za její aktivitu směřovanou k tomuto tématu, jsem za ni rád. Doufám, že se seminář bude konat i v dalších letech,“ řekl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.