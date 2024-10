Jsme součástí destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, jež nese výstižné heslo „Zastavme se“. A právě u nás toto motto platí dvojnásob – město vás přivítá nejen svou pohodovou atmosférou, ale také spoustou krásných míst, která stojí za to objevit. Přijměte naše pozvání a zastavte se v Chocni.

Historie choceňského zámku

Zámek byl postaven jako renesanční objekt v roce 1562 snad na místě starší gotické tvrze, a to majitelem choceňského panství Zikmundem ze Šelmberka. Tehdy se jednalo o jednopatrovou budovu. Barokní úpravou stavba prošla za Norberta Oktaviána Kinského v letech 1710 až 1720. Po požáru v roce 1829 byl zámek zcela přestavěn v duchu klasicismu. V následujícím období užívala knížecí větev rodu Kinských zámek jako letní sídlo. Za nacistické okupace byl objekt zámku využíván nejdříve pro potřeby Hitlerjugend, poté zde byli umístěni francouzští zajatci a ke konci války sloužil jako ubytovna pro pracovníky továrny Hermanna Göringa. V roce 1945 byl zámek zkonfiskován na základě dekretů prezidenta republiky. K zámku také patří zámecký park. Jeho počátky spadají do 18. století. Severní křídlo slouží od 60. let minulého století Orlickému muzeu, jižní bylo přenecháno potřebám základní umělecké školy, kterou dnes navštěvuje okolo 500 dětí.

Zajímavosti z Orlického muzea

Orlické muzeum v Chocni sídlí v severní části zámecké budovy. Bylo založeno v roce 1908 jako městské muzeum a prvním správcem se stal místní učitel Karel Prudič. Muzeum má historickou, archeologickou, paleontologickou, geologickou a cihlářskou expozici. Nově byla vybudována expozice letecké výroby v Chocni, která mapuje toto zajímavé průmyslové odvětví v Chocni od roku 1935 až do současnosti.

Letecká expozice

Letecká expozice mapuje výrobu letadel v Chocni od roku 1935, kdy továrník Jaroslav Mráz vyrobil první letadlo Be-60 (Bestiolu). Mrázova továrna poté v období první republiky vyráběla sportovní a akrobatická motorová letadla. V této tradici pak pokračovala firma Orličan, n. p., výrobou větroňů.

Zámecká kaple

Součástí prohlídky Orlického muzea je i zámecká kaple, která byla postavena kněžnou Vilemínou Kinskou v polovině 19. století v historizujícím slohu. Je zde dochovaný původní mobiliář v čele s oltářem z carrarského mramoru.

Knihy a publikace

Muzeum má na svém kontě také širokou publikační činnost. Z posledních vydaných titulů bychom rádi zmínili Z minulosti choceňských hostinců, kde se můžete dočíst zajímavosti a mnohdy i pikantnosti o místních hospodách. V tisku je další kniha našeho muzea s názvem Choceňské Polsko, která mapuje období, kdy byla v Chocni postavena vystěhovalecká kolonie, která čítala až 20 000 občanů. Tímto vás zveme na její slavnostní křest, který se bude konat 26. listopadu v muzeu.

Zastavte se kdykoliv…

Orlické muzeum v Chocni je unikátní tím, že nabízí své služby návštěvníkům sedm dní v týdnu včetně víkendů a svátků.

Akce a na koho se obrátit

Muzeum vedle svých stálých expozic pořádá každý měsíc ve výstavním sále zajímavou výstavu a doprovodné programy.