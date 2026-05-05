Opožděné platby brzdí růst českých firem

Platební morálka v české ekonomice se dlouhodobě zhoršuje a opožděné platby mají stále širší dopad na fungování firem. Omezují peněžní toky, komplikují plánování a promítají se do investičních i růstových rozhodnutí napříč odvětvími.

Zhoršující se platební morálka přestává být okrajovým problémem a mění se ve strukturální riziko českého podnikání. Podle European Payment Reportu 2026 společnosti Intrum data ukazují, že opožděné platby jsou pro české firmy běžnou součástí reality, která však přesahuje hranici toho, co podniky samy považují za dlouhodobě udržitelné. Až 63% českých podniků uvedlo, že do 10% jejich tržeb je hrazeno se zpožděním, dalších 24 % podniků má dokonce více než desetinu tržeb placenou pozdě. Každý druhý český respondent uvedl, že toleruje opoždenou ůhradu maximálně do 5% svých tržeb. Tento nesoulad mezi realitou a tolerancí vytváří trvalý tlak na cash‑flow podniků a snižuje jejich finanční odolnost.

Data ukazují, že problém je plošný napříč trhem. Reálná doba inkasa výrazně překračuje sjednané splatnosti – v B2B vztazích firmy inkasují v průměru až po 62 dnech, ve veřejném sektoru dokonce kolem 70 dnů. Rozdíl mezi dohodnutou splatností a skutečnou platbou tak běžně činí 10 až 15 dnů, což v praxi znamená, že firmy systematicky financují své zákazníky z vlastního provozního kapitálu.

Dopady na podnikání jsou přímé a měřitelné. 45 % českých firem uvádí, že kvůli opožděným platbám nesplnilo své růstové cíle. Zpožděné inkaso omezuje investiční kapacitu, zvyšuje potřebu externího financování a nutí firmy věnovat stále více času správě pohledávek. Průměrně tráví podniky v Česku vymáháním opožděných plateb 5 - 10 hodin týdně, což představuje citelnou ztrátu produktivity.

Situaci dále zhoršují vnější ekonomické šoky. Významným faktorem posledního období jsou americká cla zavedená administrativou prezidenta Donalda Trumpa, jejichž dopady české firmy pociťují především nepřímo. Podle EPR 2026 považuje 56 % českých podniků americká cla za vážné riziko pro své přežití v příštích 12 měsících. Riziko přitom nespočívá v přímém exportu do USA, ale v oslabení evropské poptávky a tlaku na klíčové obchodní partnery, zejména Německo.

Zvlášť citlivé jsou sektory napojené na automobilový a strojírenský průmysl. Cla ve výši 25 % na automobily a autodíly a až 50% navýšení cel na ocel, hliník a kovovýrobu zvyšují nákladový tlak a nejistotu v dodavatelských řetězcích. V kombinaci s opožděnými platbami to znamená dvojí zátěž pro cash‑flow firem, které už nyní fungují s omezenými rezervami. Není náhodou, že 41 % českých podniků se obává, že ekonomické otřesy ještě nedosáhly svého vrcholu.

Právě v tomto prostředí se opožděné platby snadno přelévají celým trhem. Většina firem napříč odvětvími uvádí, že pokud nedostane zaplaceno včas, sama platí dodavatelům se zpožděním. Platební problémy se tak násobí a zvyšují riziko i pro firmy, které by jinak byly finančně zdravé.

Paradoxem zůstává, že 70 % českých firem označuje růst za svou hlavní prioritu pro rok 2026. V českých podnicích jsou tak ještě o 7 procentních bodů ambicióznější než je evpropský průměr. Růstové ambice jsou však stále častěji vykupovány tolerancí delších splatností a pozdních plateb. Firmy si tím vytvářejí skryté riziko v podobě vázaného cash‑flow, které omezuje jejich schopnost reagovat na další externí šoky – ať už obchodní, geopolitické nebo regulatorní.

Jednou z cest, jak tento tlak zvládat, je digitalizace a využití umělé inteligence v oblasti správy plateb. Podle EPR 2026 využívá 66 % českých firem AI v platebním managementu a firmy, které ji nasadily, reportují v průměru až 20% snížení nákladů a lepší kontrolu nad rizikovými plátci. V prostředí rostoucí nejistoty se tak systematické řízení plateb stává nejen provozním opatřením, ale strategickou nutností.

Platební disciplína dnes rozhoduje o tom, zda firmám zůstane prostor na investice, růst a zvládání externích tlaků. V kombinaci s dopady cel, geopolitickými riziky a kolísající poptávkou se opožděné platby stávají jedním z klíčových testů finanční odolnosti českých podniků.

„Prioritou českých podniků je nadále jejich růst přičemž jsou ještě ambicióznější než je evropský průměr. Růstový potenciál podniků je kromě obav z geopolitických a ekonomických turbulencí brzděn zvýšenou mírou opožděných plateb faktur, přičemž až devět z deseti respondentů přiznává, že zaznamenává opožděné platby u části svých tržeb, které v polovině případů překračují jejich hranici přijatelnosti. Každý druhý český podnik připouští, že vinou opoždění plateb svých tržeb nesplácí včas své vlastní závazky.

Zavedení AI do platebních procesů má v českých podnicích rostoucí trend, v roce 2026 se počet podniků s aplikovanou AI zvýšil o 5 procentních bodů a přinesl významné snížení nákladů, AI se jednoznačně stává užitečným a již zcela rozšířeným nástrojem „, říká Ing. Karol Jurák, jednatel společnosti Intrum.

Máte-li zájem o další informace, kontaktujte prosím: Marie Jirková, Mobil: +420 773 064 385, E-mail: marie.jirkova@intrum.com.

O Intrum

Společnost Intrum je evropským lídrem, který poskytuje služby v oblasti správy pohledávek a nabízí komplexní služby včetně odkupu pohledávek určené k měřitelnému zlepšení cashflow klientů a jejich dlouhodobé ziskovosti. Založena byla roku 1923. V roce 2017 se Intrum Justitia spojila se společností Lindorff a dnes má společný podnik zhruba 9.000 zaměstnanců na 20 trzích a spravuje 70.000 klientů. Podniká pod jménem Intrum.

Celkové výnosy v roce 2025 dosáhly 17 miliard švédských korun, peněžní zisk Cash EBITDA 5,3 miliardy švédských korun. Intrum Justitia AB je od roku 2002 kótovaná na burze Nasdaq OMX ve Stockholmu. Další informace naleznete na stránkách www.intrum.com

