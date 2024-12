OEZ s.r.o.: Jak moderní technologie mění tradiční výrobu

Tradiční výrobce jističů a dalších elektrotechnických komponentů prochází v posledních letech zásadní proměnou. „Digitalizace a automatizace výrazně změnily podobu našich výrobních procesů. Dnes máme plně digitalizovanou výrobu s online přehledem o všech procesech,“ říká Roman Schiffer, generální ředitel OEZ s.r.o.

Cíl projektu Skills Matrix: Spravedlivé odměňování všech zaměstnanců s tarifní mzdou.

Skills Matrix: Podpora růstu zaměstnanců

Jedním prvkem v této transformaci je unikátní systém Skills Matrix. Jde o komplexní nástroj pro rozvoj a hodnocení zaměstnanců, který zohledňuje jejich dovednosti, znalosti, produktivitu i flexibilitu. Dříve pracovali zaměstnanci na jednom pracovišti klidně i léta. Teď je důležité, aby lidé zvládali více různých činností a mohli se flexibilně přesouvat tam, kde jsou zrovna nejvíce potřeba. Skills Matrix umožňuje přesně sledovat, kdo jaké činnosti ovládá a na jaké úrovni má zkušenosti v rámci pracoviště. Vedoucí tak zároveň získávají dokonalý přehled o schopnostech svého týmu.

Systém zároveň slouží jako podklad pro spravedlivé odměňování. „Máme jasně definované tarifní třídy podle náročnosti práce a k tomu tarifní stupně odrážející zkušenosti a dovednosti konkrétního zaměstnance,“ popisuje Roman Schiffer. „Člověk tak přesně ví, co musí umět, aby se posunul do vyšší platové kategorie.“ Zavedení Skills Matrix přineslo OEZ řadu benefitů. Firma získala mnohem větší flexibilitu při plánování výroby. Když je například potřeba rychle navýšit produkci určitého typu výrobku, vedoucí pracovníci jednoduše najdou v systému zaměstnance s potřebnými dovednostmi a přesunou je na dané pracoviště. Zároveň systém motivuje zaměstnance k osobnímu rozvoji.

Naším cílem je být lídrem na světovém trhu v oblasti kompaktních a vzduchových jističů.

Efektivnější výroba a produkty budoucnosti

Digitalizace v OEZ se samozřejmě neomezuje jen na personální oblast. Firma masivně investuje do automatizace výroby a zavádění prvků Průmyslu 4.0. Pracovníci pracují s interaktivními digitálními návodkami, obsluhují roboty, plně automatické stroje atd. Společnost se také postupně transformuje v částečně technologickou firmu, jelikož si sama vyvíjí systémy řídící výrobu (MES), jednoúčelové stroje a jiné technologické vybavení. To vše jim umožňuje vyrábět efektivněji a s vyšší kvalitou. OEZ se díky těmto inovacím stal klíčovým hráčem v rámci skupiny Siemens, do níž patří od roku 2007. „Jsme leadrem ve vývoji a výrobě jističů pro celý koncern,“ zdůrazňuje Roman Schiffer. „Naše produkty se pod značkou Siemens prodávají po celém světě.“

Naše produkty se stávají univerzálnějšími a sdružují více funkcí do jednoho zařízení.

Firma se přitom nezaměřuje jen na současnost, ale intenzivně pracuje i na vývoji produktů budoucnosti. „Světovým trendem vývoje jsou polovodičové jističe, které v sobě integrují více funkcí,“ vysvětluje Roman Schiffer. „Je to podobné jako u mobilů – dříve jste měli zvlášť telefon, fotoaparát a počítač, dnes máte vše v jednom zařízení. Stejným směrem se ubírá i vývoj v oblasti jisticích prvků, kde již koncern Siemens má první produkt (Sentron ECPD).“

Při zavádění změn je důležité zapojit zaměstnance a dát jim prostor pro vlastní nápady a vylepšení.

Na příkladu OEZ se ukazuje, že i tradiční průmyslová výroba může úspěšně projít digitální transformací. Klíčem je promyšlená strategie, investice do technologií, a především důvěra ve schopnosti vlastních zaměstnanců. OEZ je tak skvělým příkladem toho, jak může česká firma uspět v globální konkurenci.

Budoucnost vidíme v jističích podporujících průmysl 4.0 s možností vzdálené komunikace a ovládání.