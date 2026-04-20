Odborníci se věnovali silniční zeleni. Řešili o legislativu i projekty

Pátý ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně se konal v polovině dubna v multifunkčních prostorách Sirius. Setkali se zde odborníci z různých odvětví, aby diskutovali o tom, jak posunout péči o silniční zeleň, o legislativě nebo problematice střetu vozidel se zvěří.

Silniční zeleni se odborníci věnovali už popáté

„Je to akce, na které se pravidelně setkávají odborníci, kteří mají k tématice silniční zeleně co říct z různých názorových skupin – jsou to silničáři, inspektoři, policisté, projektanti, ochránci přírody i zástupci samospráv. Celodenní program jim dává možnost poslechnout si tematické přednášky, ale také se setkávat osobně a sdělovat si informace ze svého úhlu pohledu. Takové setkání považuji za mimořádně důležité. Právě při osobních setkáních totiž často vznikají řešení,“ sdělil náměstek pro dopravu Ladislav Valtr.

Akce se letos zúčastnilo více než sto delegátů. „Je vidět, že téma doprovodné silniční zeleně, které může vypadat opomíjeně, je důležitou součástí práce nejen nás silničářů, ale i dalších organizací a samospráv. Společné setkávání a diskutování o konkrétních tématech i o legislativě je proto na místě,“ souhlasí ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

Součástí letošního semináře byla například ukázková spolupráce při projektu rekonstrukce silnice II/32722 mezi obcemi Břehy a Sopřeč na Přeloučsku. „Spoluprací všech zúčastněných – tedy projektanta, zhotovitele i Národního památkového ústavu – se podařilo najít řešení, které umožnilo chránit kulturně-historické hodnoty při úpravách původního stromořadí na bývalé hrázi Žernovského rybníka, a to i s ohledem na aktuální legislativní požadavky. Obnova zároveň zohlednila pravidla ochrany krajinné památkové zóny Kladrubské Polabí, kde se dané místo nachází,“ vzpomněl na zdařilou rekonstrukci Ladislav Valtr.

Hovořilo se ale také o legislativě, oborových předpisech, problematice invazivních druhů, migraci zvěře a problematice střetů se zvěří na komunikacích nebo pasportu zeleně.

„Silniční zeleň představuje významný prvek krajiny, který plní ekologickou funkci, ale zároveň ovlivňuje a dotváří krajinný ráz, přičemž citlivě navržená vegetace pomáhá harmonicky začlenit dopravní stavby do okolního prostředí. Jsem rád, že se o tomto tématu diskutuje a seminář považuji za velice užitečný prostor, kde o něm hovořit,“ sdělil radní Pardubického kraje pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil.

Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně se letos konal už popáté, a to pod záštitou náměstka pro dopravu Ladislava Valtra a radního Pardubického kraje pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslava Krčila. Delegáty z České republiky, ale také ze Slovenska, hostil multifunkční prostor Sirius na pardubickém hlavním nádraží.

Jarní restart zahrady. Jak si užít probuzení přírody bez velké námahy

Komerční sdělení

Znáte ten pocit? Otevřete ráno dveře na terasu, ve vzduchu cítíte vůni půdy a první paprsky slunce probouzejí zeleň po zimě. V každém, kdo miluje zahradničení, se v tu chvíli ozve známé kutilské...

Magnézium může pomoci při svalových křečích. Jak to funguje?

Komerční sdělení

Podívejte se na video jak magnézium pomáhá při prevenci svalových křečí. Křeče a bolesti svalů vznikají nejčastěji v důsledku jejich přetížení a vlivem nedostatku minerálů, především magnézia.

Podzimní veletrh Zahrada Čech slaví 50 výročí

Komerční sdělení
Podzimní veletrh Zahrada Čech slaví 50 výročí

Jubilejní ročník přinese hvězdné koncerty, květinové expozice i program po celých Litoměřicích.

Léto ve Skiareálu Špindlerův Mlýn: hory plné zážitků pro každého

Komerční sdělení

Skiareál Špindlerův Mlýn zahajuje letní sezónu 1. května 2026 a zve návštěvníky na pobyt na horách plný aktivního pohybu, ale i odpočinku v nezapomenutelné atmosféře krkonošské přírody. Pro ty, kteří...

Na naši vodu se můžete stoprocentně spolehnout

Komerční sdělení
Na naši vodu se můžete stoprocentně spolehnout

Rozhovor s Adamem Fendrychem, provozním ředitelem Vodovodů a kanalizací Pardubice.

Orlické Záhoří – léto v srdci Orlických hor

Komerční sdělení
Orlické Záhoří – léto v srdci Orlických hor

Hledáte místo pro klidnou i aktivní dovolenou? Orlické Záhoří je ideálním výchozím bodem pro letní pobyt. Čeká vás čistý horský vzduch, hluboké lesy, malebná krajina i zajímavé možnosti výletů.

20. dubna 2026

Adam Mišík nebo Pam Rabbit: svěží hudební vítr zavane Mezi ploty

Komerční sdělení
Midi Lidi

Na festivalu, který se v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice koná 30. a 31. května, vystoupí více než stovka hudebních a divadelních formací.

20. dubna 2026

Tipy na výlety v česko-polském pohraničí mimo hlavní trasy

Komerční sdělení
Palackého stezka

Česko-polské pohraničí nabízí stovky zajímavých míst mimo hlavní turistické trasy. Nový web skryteskvosty.eu je přehledně shromažďuje na obou stranách hranice a usnadňuje hledání tipů na výlety v...

20. dubna 2026

Kdo si hraje nezlobí, tak vyzkoušejte naše venkovní únikové hry

Komerční sdělení
Kdo si hraje nezlobí, tak vyzkoušejte naše venkovní únikové hry

Prezentace historie může mít různé podoby. Všichni známe různé muzejní expozice. Určitě jsme již někdy četli nějaké publikace, které nám historii přibližují písemnou a obrazovou formou.

20. dubna 2026

Plzeňský Hurvínek slaví 100. narozeniny!

Komerční sdělení
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.

Dne 2. května 2026 tomu bude již sto let, co se na prknech Loutkového divadla Feriálních osad v Řemeslnické besedě v Plzni poprvé objevila loutka klučiny s vykulenýma očima.

20. dubna 2026

Ústecká neonatologie pečuje o nejkřehčí, předčasně narozené děti

Komerční sdělení
MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta Neonatologické kliniky v ústecké...

Nejmenší novorozenci, které se v ústecké Masarykově nemocnici lékařům podaří doslova vypiplat, mohou vážit pouhých 360 gramů. Pokud se narodí extrémně nezralí, tedy měsíce před termínem porodu,...

20. dubna 2026

Skalka family park zahájil letní sezónu, baví nečekanými novinkami

Komerční sdělení

Nová sezóna ve Skalka family parku v Ostravě přináší překvapivé novinky. Zabaví rodiny, školní děti, ale i skupiny přátel nebo firemní týmy. Působivý areál slibuje zážitky s úsměvem.

20. dubna 2026

Skalka family park zahájil letní sezónu, baví nečekanými novinkami

Komerční sdělení

Nová sezóna ve Skalka family parku v Ostravě přináší překvapivé novinky. Zabaví rodiny, školní děti, ale i skupiny přátel nebo firemní týmy. Působivý areál slibuje zážitky s úsměvem.

20. dubna 2026

Skalka family park zahájil letní sezónu, baví nečekanými novinkami

Komerční sdělení

Nová sezóna ve Skalka family parku v Ostravě přináší překvapivé novinky. Zabaví rodiny, školní děti, ale i skupiny přátel nebo firemní týmy. Působivý areál slibuje zážitky s úsměvem.

20. dubna 2026

Technici, kteří drží výrobu v chodu. Opavský Mondelēz nabírá operátory

Komerční sdělení

V Mondelēz International v Opavě jede výroba naplno. Patnáct linek, tisíce balení denně a produkty, které znají lidé po celém světě – včetně ikonických sušenek Oreo a oplatek Fidorka. Aby mohl...

20. dubna 2026

Rugby v Bystrci nemá místo!

Komerční sdělení

Dlouhodobá kvalitní práce s dětmi nese ovoce, mládežnická členská základna roste, poháry v klubovně přibývají... Třeba do letošní soutěžní sezóny žáci Rugby Club Bystrc vykročili pravou nohou.

20. dubna 2026

Odborníci se věnovali silniční zeleni. Řešili o legislativu i projekty

Komerční sdělení
Silniční zeleni se odborníci věnovali už popáté

Pátý ročník semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně se konal v polovině dubna v multifunkčních prostorách Sirius. Setkali se zde odborníci z různých odvětví, aby diskutovali o tom, jak...

20. dubna 2026

