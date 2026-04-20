Odborníci se věnovali silniční zeleni. Řešili o legislativu i projekty

„Je to akce, na které se pravidelně setkávají odborníci, kteří mají k tématice silniční zeleně co říct z různých názorových skupin – jsou to silničáři, inspektoři, policisté, projektanti, ochránci přírody i zástupci samospráv. Celodenní program jim dává možnost poslechnout si tematické přednášky, ale také se setkávat osobně a sdělovat si informace ze svého úhlu pohledu. Takové setkání považuji za mimořádně důležité. Právě při osobních setkáních totiž často vznikají řešení,“ sdělil náměstek pro dopravu Ladislav Valtr.
Akce se letos zúčastnilo více než sto delegátů. „Je vidět, že téma doprovodné silniční zeleně, které může vypadat opomíjeně, je důležitou součástí práce nejen nás silničářů, ale i dalších organizací a samospráv. Společné setkávání a diskutování o konkrétních tématech i o legislativě je proto na místě,“ souhlasí ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.
Součástí letošního semináře byla například ukázková spolupráce při projektu rekonstrukce silnice II/32722 mezi obcemi Břehy a Sopřeč na Přeloučsku. „Spoluprací všech zúčastněných – tedy projektanta, zhotovitele i Národního památkového ústavu – se podařilo najít řešení, které umožnilo chránit kulturně-historické hodnoty při úpravách původního stromořadí na bývalé hrázi Žernovského rybníka, a to i s ohledem na aktuální legislativní požadavky. Obnova zároveň zohlednila pravidla ochrany krajinné památkové zóny Kladrubské Polabí, kde se dané místo nachází,“ vzpomněl na zdařilou rekonstrukci Ladislav Valtr.
Hovořilo se ale také o legislativě, oborových předpisech, problematice invazivních druhů, migraci zvěře a problematice střetů se zvěří na komunikacích nebo pasportu zeleně.
„Silniční zeleň představuje významný prvek krajiny, který plní ekologickou funkci, ale zároveň ovlivňuje a dotváří krajinný ráz, přičemž citlivě navržená vegetace pomáhá harmonicky začlenit dopravní stavby do okolního prostředí. Jsem rád, že se o tomto tématu diskutuje a seminář považuji za velice užitečný prostor, kde o něm hovořit,“ sdělil radní Pardubického kraje pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil.
Seminář Udržitelnost silniční doprovodné zeleně se letos konal už popáté, a to pod záštitou náměstka pro dopravu Ladislava Valtra a radního Pardubického kraje pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslava Krčila. Delegáty z České republiky, ale také ze Slovenska, hostil multifunkční prostor Sirius na pardubickém hlavním nádraží.