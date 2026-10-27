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Od dětského sanatoria až k rehabilitaci evropské úrovně

Komerční sdělení
Od dětského sanatoria až k rehabilitaci evropské úrovně

Od dětského sanatoria až k rehabilitaci evropské úrovně | foto: ARCH. foto

Od dětského sanatoria až k rehabilitaci evropské úrovně
Rybníček
Rybníček
Pavilon_f_procedury
10 fotografií

Komerční sdělení

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Hamzova léčebna v Luži – Košumberku si letos připomíná 125 let od založení.

Jubilejní rok 2026 završil její proměnu v moderní rehabilitační ústav: byl otevřen zrekonstruovaný pavilón M, pět pavilónů bylo propojeno bezbariérovými chodbami a nové rehabilitační centrum v pavilónu F nabízí pacientům moderní robotickou rehabilitaci.

Poslání léčebny ale zůstává stejné jako před 125lety: vracet lidem zdraví a soběstačnost.

Když MUDr. František Hamza v roce 1901 otevíral v Luži sanatorium pro děti nemocné tuberkulózou a skrofulózou, nechtěl, aby to byl „starý, uzavřený typ tehdejších ústavů“. Chtěl, aby děti po návratu domů nebyly ochuzeny o pospolitý život. Z malého sanatoria se za 125 let stal moderní rehabilitační ústav v České republice s 505 lůžky a zřizovaný ministerstvem zdravotnictví. Léčí se tu děti i dospělí po úrazech a operacích, s nemocemi pohybového aparátu ortopedického i neurologického původu včetně cévních mozkových příhod.

PAVILON PRO PACIENTY S TĚŽKÝM POŠKOZENÍM HYBNOSTI

Letošním středobodem bylo slavnostní otevření pavilónu M po přestavbě dne 14.května. Budova z 30. let minulého století prošla kompletní rekonstrukcí za 320 milionů korun, spolufinancovanou Evropskou unií z Národního plánu obnovy a ze státního rozpočtu. Vzniklo v ní 60 lůžek ve dvoulůžkových pokojích, každý s vlastním sociálním zařízením. Stropní kolejnicový systém pomáhá bezpečně přesouvat i ležící pacienty – z lůžka do koupelny, na cvičení nebo až do rehabilitačního bazénu přímo v pavilónu.

„Vytvořili jsme pavilón, který má konečně evropské parametry, „říká ředitel léčebny MUDr. Václav Volejník, CSc. V červenci se do nových prostor přestěhoval celý původní provoz z pavilónu A.

OD LŮŽKA ZPÁTKY NA NOHY SPOMOCÍ ROBOTIKY

Péči o pacienty po cévní mozkové příhodě se léčebna věnuje už 30let. Dnes se v ní s takovými stavy léčí stovky. V Česku přitom mrtvice postihne na 25 tisíc lidí ročně.

Cesta zpátky do samostatného života často začíná u ležícího pacienta na lůžku. Pacient zažije opět první vzpřímený stoj na robotickém vertikalizačním stroji, který ho šetrně zvedá do stoje a zároveň mu pohybuje nohama jako při chůzi. Pro mnohé je to po týdnech skutečně první pohled na svět vestoje – zážitek, který posílí i jejich psychiku. Poté následuje pohyblivý chodník, na kterém pacient v bezpečném závěsu as odlehčením trénuje délku kroku a postavení chodidel, a „chytrá bradla“ se simulací schodů a šikmých ploch, aby byl pacient připraven na skutečný terén.

Stejně pečlivě se trénuje ruka, protože funkční ruka znamená samostatnost. Pomůže například robotická rukavice, zrcadlový trénink a další. Exoskelet například nadlehčí celou paži, aby šlo procvičit rameno (skoro vždy ztuhlé), loket i zápěstí, další přístroj trénuje úchop reálných předmětů spolu s pamětí a pozorností. Robotické přístroje léčebna využívá již od roku 2011. Jsou v pracovištích více pavilónů. Nejvíc jich je ve zmíněném robotickém centru v pavilónu F. Terapeuta nenahrazují, ale pomáhají zvýšit efektivnost cvičení, umožňují mnohokrát opakovat přesně nastavený pohyb a průběžně zaznamenávají pokroky, což pacienty motivuje.

Kolem každého pacienta pracuje komplexní tým: sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, kliničtí logopedi, psychologové i sociální pracovnice. Společně pacientům pomáhají připravit se na návrat domů.

Nejintenzivnější formou léčebné péče v Hamzově léčebně je nyní Kranioprogram. Pacienti cvičí čtyři až osm hodin denně, podle individuálního plánu, a to až tři měsíce. Moderní technika ovšem pomáhá i tam, kde byste to úplně nečekali: například na spinální jednotce mohou od letošního srpna pacienti s těžkým ochrnutím přivolat sestru pouhým mrknutím očí.

POD STŘECHOU A V KLIDU

Nové bezbariérové propojovací chodby spojily pět pavilónů – M, I, F, A a B, takže do robotického centra, na ergoterapii či do bazénu se už dostanou „suchou nohou“. Ušetřené síly pak mohou vložit do cvičení. Nové je i architektonicky unikátní Duchovně relaxační centrum, místo ke zklidnění, kontemplaci, kde se konají i bohoslužby nebo komorní koncerty.

PARK, KTERÝ LÉČÍ

Hamza věděl, že k uzdravení patří i čistý čerstvý vzduch. Proto spolu s ústavem zakládal i park. Hamzův park a arboretum je dnes otevřený i veřejnosti. Letos v něm přibyl rybníček mezi pavilóny A a G. Okolo je zpevněná cesta s lavičkami, takže se sem pohodlně dostanou i pacienti na vozíku nebo s berlemi. Přímo podél hladiny vede dřevěná lávka a na kameni u vody, pro radost dětí, sedí dřevěný vodník. Rybníček napájí dešťová voda ze střech pavilónů A a G. Stal se místem pro odpočinek i setkání s rodinou.

V jírovcové aleji u pavilónu C za dobrého počasí probíhá hipoterapie, v zimě ovšem v kryté jízdárně. Léčebna tuto léčbu využívá od 80. let minulého století jako jedna z prvních v Česku. Ani pět koní nestačí zajistit zájem pacientů, hlavně dětí. Pohyb koňského hřbetu přenáší na jezdce rytmus podobný lidské chůzi a pro mnohé bývá jízda na koni nejoblíbenější procedurou v léčebně. Pacienti se též rádi zapojují i do zájmové zahradní terapie: na podzim v roce 2025 vysadili přes 800 rostlin, které ozdobily pavilóny.

KALENDÁŘ PLNÝ AKCÍ

Všední den v léčebně netvoří jen léčebné programy. V letošním kalendáři akcí je přes sto pozvánek: hudební odpoledne, cestovatelské přednášky, pohádky Loutek v nemocnici, setkání Trojlístku mobility zaměřená na podporu soběstačnosti po úrazech i onemocněních, sraz historických vozidel nebo čarodějnické opékání. Zdravotní klauni například na týden postavili v areálu opravdové šapitó, ve kterém se odehrál Cirkus Paciento.

Během Para (re)startů si pacienti vyzkoušeli řadu sportů od lukostřelby a boccii přes atletiku a stolní tenis až po sportovní střelbu a basketbal na vozíku. Setkali se také s výjimečnými osobnostmi českého para sportu, mezi nimiž nechyběli Šárka Pultar Musilová, Jiří Suchánek a Radek Procházka. Jiří Suchánek je navíc trvale aktivním poradcem Spinální rehabilitační jednotky Hamzovy léčebny. Řada těchto akcí, včetně tradičního Letního dne, je otevřená i veřejnosti.

ZÁLESÍ A ODKAZ VÁCLAVA VĚTVIČKY

Jednou z historicky prvních budov košumberské části ústavu byla Villa Zálesí zroku1905. Letos dostala nový program, je provozována jako Centrum smyslové aktivizace a poznání. V létě letošního roku bohužel zemřel botanika popularizátor vědy Václav Větvička, který byl s naším Hamzovým arboretem spjat pracovně téměř tři desetiletí. Ve vile Zálesí se od 20.října veřejnosti otevírá Světnička Václava Větvičky jako připomínka tohoto výjimečného člověka. Modernizace celého areálu je však nekončící proces: letos v lednu léčebna též otevřela pavilón T s ambulancemi, opravují se chodníky v areálu a dokonce roku dostane novou střechu pavilón C. Po 125 letech tak Hamzova myšlenka platí dál – léčebna není uzavřený ústav, ale místo, kde se žije.

HAMZOVA LÉČEBNA V ČÍSLECH

1901 – založení MUDr. Františkem Hamzou

505 lůžek – největší rehabilitační ústav v ČR

320 mil. Kč – rekonstrukce pavilónu M

90 modernizovaných lůžek pro pacienty s těžkým klinickým postižením (pavilóny Ma I)

30 let péče o pacienty po mozkové mrtvici

KONTAKT:

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
Košumberk 80
538 54 Luže
tel. 469 648 111
www.hamzova-lecebna.cz

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