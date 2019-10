Ocelové zárubně s těsněním přinášejí mnoho výhod

Těsnění zlepšuje funkční parametry zárubní a přináší vyšší uživatelský komfort. Při zavírání dveří se můžete těšit na nižší hlučnost a snižuje se také nežádoucí „klepání“ dveří při průvanu. V kombinaci s těsnou prahovou lištou ocelové zárubně s profilovým těsněním také omezují průnik prachu nebo nežádoucích pachů do interiéru.

Ocelové zárubně s těsněním nejsou novinkou

Ocelové zárubně s těsněním vyrábí společnost MONTKOV už více než 15 let, ale doposud je dodávala pouze jako doplněk k základnímu sortimentu ocelových zárubní bez těsnění a tyto zárubně se dovážely vždy přímo na stavby nebo na objednávku. Dnes už jsou ale zárubně s těsněním běžně dostupné u významných prodejců stavebních materiálů i v některých specializovaných prodejnách dveří.

Firma MONTKOV nabízí několik typů ocelových zárubní s těsněním: typovou řadu YHt pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pórobetonových nebo betonových bloků, řadu SHt pro přímou montáž do sádrokartonových stěn, řadu jednodílných (blokových) zárubní ZBt pro dodatečnou montáž do připravených stavebních otvorů, řadu dvoudílných (obložkových) zárubní HDt, HRt, také pro dodatečnou montáž do připravených stavebních otvorů.

Proč se dříve od kovových zárubní ustupovalo?

Kovové zárubně, které byly vyráběny v době před více než 30 lety, často vykazovaly nedostatky. Byly u nich zřetelné výrobní vady zpracování, rozměrová nepřesnost, ale i vady zabudování do stavby. To vedlo k tomu, že se kovové zárubně dostaly na pokraj zájmu stavebníků. Jakmile se na trhu objevily dřevěné zárubně, začali volit raději je.

Postupem času se u ocelových zárubní významně zlepšila kvalita a nedostatky byly odstraněny. V posledních 10 letech poptávka po nich ožila, protože nové typy kovových zárubní mají mnohem vyšší úroveň než jejich předchůdkyně a mohou tak rovnocenně konkurovat srovnatelným výrobkům ze dřeva nebo materiálů na dřevěné bázi. V porovnání s nimi ale přináší další přednosti.

Na rozdíl od nich jsou dlouhodobě funkční a rozměrově stálé, mají výbornou mechanickou odolnost, snadno se opravuje jejich povrch a kdykoliv můžete změnit barevný odstín. Dále jsou velmi odolné v prašném i vlhkém prostředí a odolávají i domácím mazlíčkům.

Aktuální katalog

Prohlédněte si KATALOG ocelových zárubní 2019. Vedle představení základních typů zde získáte podrobnější informace o konstrukci zárubní, možných úpravách a modifikacích ocelových zárubní, ale i základní informace potřebné pro zabudování nebo přípravu stavebních otvorů.

