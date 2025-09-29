Novelizace rodinného práva od 1. ledna 2026

Od 1. ledna 2026 vstupuje v účinnost rozsáhlá novela rodinného práva, která přináší zásadní změny v oblasti rozvodového řízení a řízení opatrovnického. Změny se dotýkají jak samotného průběhu rozvodového řízení, tak i souvisejících otázek, zejména pokud jde o úpravu poměrů k nezletilým dětem.

Novelizace rodinného práva od 1. ledna 2026 | foto: Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Novela ruší zjišťování příčin rozvratu manželství, zavádí nový institut smluveného rozvodu, mění podmínky pro jeho podání i výši soudních poplatků. Další významnou novinkou je zrušení povinné osobní účasti manželů při soudním jednání o rozvodu a také procesní propojení řízení o rozvodu s řízením o úpravě poměrů k nezletilým dětem. Záměrem zákonodárce je, aby se celý proces stal rychlejším, administrativně méně zatěžujícím, a to při současném zachování vysoké úrovně ochrany práv a zájmů nezletilých dětí.

Zjišťování příčin rozvratu manželství a zavedení pojmu „smluvený rozvod“

Mgr. Denisa Kuštová, AK Jelínek

Dosavadní právní úprava zná dva základní druhy rozvodů. Prvním je rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství, často označovaný jako sporný rozvod. Druhým je rozvod bez zjišťování příčin rozvratu, který se v praxi nazývá nesporný rozvod.

Od 1. ledna 2026 se však tato koncepce mění. Soud již nebude zjišťovat příčiny rozvratu manželství. Nově bude zjišťován pouze samotný rozvrat, nikoli jeho příčiny. Výjimku z tohoto pravidla tvoří jen případy, kdy se uplatní tzv. tvrdostní klauzule – tehdy se příčiny rozvratu zkoumají i nadále.

Novela rovněž zavádí nový pojem – „smluvený rozvod“. Ten v podstatě navazuje na dosavadní institut nesporného rozvodu, avšak s určitými změnami. Nejvýznamnější z nich je zrušení požadavku na šestiměsíční odloučení manželů. Podle dosavadní úpravy bylo nutné, aby manželé před rozvodem prokazatelně nežili alespoň půl roku ve společné domácnosti. Tato podmínka však odpadá a pro smluvený rozvod již nebude vyžadována.

Naopak zůstává zachována povinnost, aby manželé k návrhu na rozvod předložili dohodu o vypořádání vzájemných majetkových práv a povinností pro dobu po rozvodu manželství. Tato dohoda je nezbytnou podmínkou pro to, aby soud mohl manželství rozvést formou smluveného rozvodu.

Změna výše soudních poplatků

Novela mění i ekonomickou stránku celého procesu. Zavádí odlišné soudní poplatky podle toho, zda jde o smluvený nebo nesmluvený rozvod. Za smluvený rozvod zaplatí navrhovatel soudní poplatek ve výši 2 000 Kč, za nesmluvený rozvod bude poplatek činit 5 000 Kč. Pokud však v průběhu řízení o nesmluveném rozvodu dojde k dohodě účastníků, část poplatku, konkrétně 3 000 Kč, jim bude vrácena.

Tato koncepce má motivovat manžele k dohodě a tím přispět k rychlejšímu a méně konfliktnímu ukončení manželství.

Zrušení povinné osobní účasti při jednání

Podstatnou změnou, která se přímo dotýká každého účastníka řízení o rozvodu manželství, je zrušení povinnosti osobní účasti při soudním jednání. Současná právní úprava vyžaduje výslech manželů jakožto účastníků řízení, pokud by se tedy manželé za současné úpravy k jednání o rozvodu manželství nedostavili, dojde k procesní vadě. V nové úpravě stále zůstává zakotvena povinnost soudu, aby usiloval o smíření manželů, z čehož je zjevné, že přítomnost manželů na jednání se stále předpokládá. Nově však v úpravě absentuje povinnost jejich výslechu, je tedy možno se z jednání omluvit a takové řízení nebude trpět procesní vadou a proběhne i bez osobní účasti jednoho či obou manželů na jednání. Smyslem a účelem novely je však zrušení osobní účasti pouze při rozvodu manželství, nikoli zásadně i při jednání ve věci určení poměrů nezletilých dětí. V tomto případě je nutnost osobní účasti rodičů posuzována individuálně a předseda soudu může říci, že ve věci bude rozhodnuto i bez účasti rodičů (zejména, pokud jsou ve shodě a opatrovník se k jejich dohodě připojí), záměrem zákonodárce však v žádném případě není zrušení účasti rodičů na všech jednáních u opatrovnického soudu.

Spojení řízení o rozvodu manželství a řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí

Zcela nově se zavádí také procesní spojení rozvodového řízení a řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem. Prakticky to znamená, že návrh na rozvod manželství bude připojován k návrhu na úpravu poměrů k nezletilým dětem, a o obou návrzích bude následně společně rozhodovat opatrovnický soud.

Pokud se rozvádí manželství, z něhož se nenarodily žádné nezletilé děti, bude věc i nadále projednávat civilní soud. Tento rozdíl se odrazí i v označování spisů: rozvody manželství spojené s řízením o dětech budou označeny spisovou značkou „P a Nc“, rozvody bezdětných budou označeny spisovou značkou „C“.

Výsledkem spojeného řízení bude jeden rozsudek, kterým soud nejen rozvede manželství, ale zároveň také rozhodne o úpravě poměrů k nezletilým dětem. To má zásadně zrychlit proces a snížit administrativní zátěž účastníků.

Shrnutí

Novela rodinného práva účinná od 1. ledna 2026 mění základní pravidla rozvodového řízení v České republice. Zavádí smluvený rozvod bez povinného odloučení manželů, stanovuje nové soudní poplatky, ruší povinnou osobní účast u soudu a procesně spojuje rozvod s úpravou poměrů k dětem. Zákonodárce tím sleduje cíl, aby rozvod byl rychlejší a méně zatěžující, ale zároveň aby byla i nadále zajištěna ochrana zájmů nezletilých dětí, které jsou v těchto řízeních vždy prioritou.

Novelizace rodinného práva od 1. ledna 2026

