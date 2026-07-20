Nová éra FK Pardubice! Staví silnější tým, mění identitu a láká fanoušky

„Nebáli jsme se velké změny, protože naše ambice si ji zaslouží,“ říká předseda představenstva FK Pardubice Vít Zavřel. „Moderní klub potřebuje moderní logo. Do jediného symbolu jsme otiskli náš charakter a osobnost. FOTBAL je naše hra a vášeň. PARDUBICE jsou místem, kde žijeme. POHYB znamená nezůstat na místě. Rychlost, týmovost a aktivita je naší cestou na hřišti i mimo něj,“ doplňuje Jakub Dlouhý, místopředseda představenstva zodpovědný za obchod a marketing.
Za originálním logem stojí agentura TouchBranding, nová vizuální identita a komunikační koncept pak vznikl v agentuře Concept One. Změna identity je však pouze jedním z prvních kroků nové éry FK Pardubice. Dlouhodobá vize Kopeme pro Pardubáky totiž není jen slogan, ale závazek klubu vůči celému městu a regionu.
Už od následující sezony jdou fotbalisté proti trendu, jelikož místo zdražování zlevňují vstupenky a dělají fotbal dostupnějším. Kromě toho přinesou nový catering pro fanoušky a plánují otevření nové fanzóny v zrekonstruované Bráně borců.
„Chceme být součástí ulic, škol i sportovišť. Dobrým sousedem. Chceme, aby se na Pardubicku žilo zase o něco líp. A pokud k tomu může přispět fotbal, pak přesně o to nám jde,“ přibližuje další kroky Jakub Dlouhý.
Ve spolupráci se silnými partnery chce klub ve svých projektech motivovat děti a rodiny k pohybu či propojit prvoligový fotbal s regionálními kluby. Už na začátku května proto fotbalisté iniciovali podpis sportovního memoranda Pardubic, do kterého se zapojil také basketbal, plochá dráha a dostihový spolek. Osloveno bylo také hokejové Dynamo, které společnou podporu sportu ve městě odmítlo.
Pardubice navíc staví silnější tým i na hřišti. Sportovní úsek pod vedením Jiřího Bílka udržel všechny klíčové hráče včetně střelce Vojtěcha Patráka. Z Liberce se na východ Čech vrátil záložník Marek Icha, z pražských klubů pak dorazili obránce Mouhamed Traoré či další střelec Václav Drchal.
Svěřenci Jana Trousila vstoupí do nového ročníku východočeským derby na hřišti Hradce Králové. Pikantní bude i domácí premiéra v neděli 2. srpna od 20:00, kdy do Pardubic zavítá další tým s novou identitou – Jablonec. Vstupenky na utkání můžete kupovat už teď od 140 Kč na www.fkpardubice.cz.
Buďte součástí nové éry FK Pardubice i vy! Více informací najdete na www.kopemepropardubaky.cz.