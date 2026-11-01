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Nominujte osobnosti na hlavní krajská ocenění za rok 2026

Komerční sdělení

Nominujte osobnosti na hlavní krajská ocenění za rok 2026 | foto: Pardubický kraj

Komerční sdělení

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Pardubický kraj i v letošním roce hledá výjimečné osobnosti, kolektivy a organizace, které se významně zasloužily o rozvoj regionu, jeho reprezentaci nebo pomohly spoluobčanům v nouzi. Veřejnost má možnost zasílat své návrhy na udělení dvou hlavních krajských ocenění až do konce listopadu.

Lidé mohou podávat nominace ve dvou klíčových kategoriích:

  • Cena za zásluhy o Pardubický kraj – nejvyšší krajské ocenění určené osobnostem, kolektivům či právnickým osobám za dlouhodobý přínos, rozvoj regionu a jeho dobré jméno.
  • Cena Michala Rabase za záchranu – ocenění za mimořádné činy při záchraně lidského života, zdraví či majetku nebo za dlouhodobý přínos v oblasti ochrany a bezpečnosti obyvatel.

Tradice oceňování inspirativních osobností

Mezi držitele Ceny za zásluhy o Pardubický kraj z minulých let patří například olympijský vítěz v horských kolech Jaroslav Kulhavý, paralympijský vítěz v boccie Adam Peška, zakladatel skanzenu Veselý Kopec Luděk Štěpán, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Ilona Vojancová, kastelán hradu Svojanov Miloš Dempír nebo dlouholetí vedoucí festivalu Smetanova Litomyšl Eva Piknová, Jan Pikna a Vojtěch Stříteský. Cenu Michala Rabase za záchranu v minulosti převzali jak profesionální záchranáři a hasiči, tak i obětaví občané a mladí lidé, kteří neváhali pohotově pomoci lidem v ohrožení života.

„V našem kraji žije celá řada obětavých a inspirativních lidí, kteří svou prací, odvahou nebo nadšením posouvají náš region dopředu nebo v krizových situacích neváhají podat pomocnou ruku. Právě krajská ocenění jsou příležitostí, jak jim veřejně poděkovat. Chci proto vyzvat obyvatele Pardubického kraje, aby neváhali a nominovali ty, kteří si podle nich takovou poctu zaslouží,“ uvádí hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Jak a do kdy nominovat?

Podat návrh na ocenění může každý občan, zástupce samosprávy, spolků či jiných organizací. Nominace je možné odesílat do 30. listopadu.

Podrobné informace, nominační kritéria i elektronický formulář pro odeslání návrhu naleznete na oficiálních stránkách kraje: Ocenění kraje | Pardubický kraj

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