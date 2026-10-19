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Nominace na Učitel Pardubického kraje jsou otevřené do 30. října

Komerční sdělení

Nominace na Učitel Pardubického kraje jsou otevřené do 30. října | foto: Pardubický kraj

Komerční sdělení

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Pardubický kraj hledá inspirativní pedagogy, kteří svou prací motivují žáky, podporují jejich talent a pomáhají jim objevovat radost z poznávání. Již pošesté budou uděleny Ceny Gustava Habrmana – Učitel Pardubického kraje. Veřejnost může své oblíbené učitele nominovat do 30. října 2026.

„Ve školách napříč Pardubickým krajem působí obrovské množství lidí, kteří svou práci dělají s nasazením, odpovědností i srdcem. Chceme dát veřejnosti možnost tyto osobnosti představit a poděkovat jim za to, co pro celou společnost dělají. Nejde přitom jen o učitele. Stejně důležití jsou vychovatelé, asistenti, další pedagogičtí pracovníci, ale také lidé, kteří se starají o každodenní chod škol. Proto bych chtěl všechny vyzvat, aby při nominacích mysleli i na ně,“ uvedl radní Pardubického kraje pro školství Josef Kozel.

Ocenění se postupně stalo tradicí, která upozorňuje na konkrétní osobnosti a jejich příběhy a zároveň připomíná význam osobností ve školství. Nominovat lze pedagogy z mateřských, základních a středních, i ty, co se věnují rozvoji dětí a mladých lidí v rámci mimoškolního vzdělávání.

Návrhy na ocenění lze podávat do 30. října 2026. Veškeré informace k nominacím, včetně podmínek a způsobu podání, jsou k dispozici na webu https://ucitel.pardubickykraj.cz/.

Slavnostní vyhlášení Ceny Gustava Habrmana – Učitel roku Pardubického kraje se uskuteční 26. ledna 2027 ve Fibichově sále Muzea Chrudim.

Nominace na Učitel Pardubického kraje jsou otevřené do 30. října

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