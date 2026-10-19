Nominace na Učitel Pardubického kraje jsou otevřené do 30. října

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Pardubický kraj hledá inspirativní pedagogy, kteří svou prací motivují žáky, podporují jejich talent a pomáhají jim objevovat radost z poznávání. Již pošesté budou uděleny Ceny Gustava Habrmana – Učitel Pardubického kraje. Veřejnost může své oblíbené učitele nominovat do 30. října 2026.
„Ve školách napříč Pardubickým krajem působí obrovské množství lidí, kteří svou práci dělají s nasazením, odpovědností i srdcem. Chceme dát veřejnosti možnost tyto osobnosti představit a poděkovat jim za to, co pro celou společnost dělají. Nejde přitom jen o učitele. Stejně důležití jsou vychovatelé, asistenti, další pedagogičtí pracovníci, ale také lidé, kteří se starají o každodenní chod škol. Proto bych chtěl všechny vyzvat, aby při nominacích mysleli i na ně,“ uvedl radní Pardubického kraje pro školství Josef Kozel.
Ocenění se postupně stalo tradicí, která upozorňuje na konkrétní osobnosti a jejich příběhy a zároveň připomíná význam osobností ve školství. Nominovat lze pedagogy z mateřských, základních a středních, i ty, co se věnují rozvoji dětí a mladých lidí v rámci mimoškolního vzdělávání.
Návrhy na ocenění lze podávat do 30. října 2026. Veškeré informace k nominacím, včetně podmínek a způsobu podání, jsou k dispozici na webu https://ucitel.pardubickykraj.cz/.
Slavnostní vyhlášení Ceny Gustava Habrmana – Učitel roku Pardubického kraje se uskuteční 26. ledna 2027 ve Fibichově sále Muzea Chrudim.