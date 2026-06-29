Nejen hotel. EURO v Pardubicích láká i na kuchyni a atmosféru

Čtyřhvězdičkový Hotel EURO v centru Pardubic letos vstoupil do nové etapy – po rozsáhlé rekonstrukci nabízí modernější prostředí, ale dál si drží svou klidnou, neokázalou atmosféru, ve které se dá na chvíli zpomalit uprostřed města.
Restaurace otevřená vše
Hotelová restaurace bývá často vnímána jako prostor určený především pro ubytované hosty. V případě Hotelu EURO to ale neplatí. Restaurace je otevřená široké veřejnosti a láká na mezinárodní kuchyni, důraz na kvalitní suroviny a prostředí, které nepůsobí ani příliš formálně, ani příliš okázale. V restauraci si můžete v klidu posedět a pochutnat si na jídle, které není jen součástí hotelu, ale plnohodnotným zážitkem samo osobě. Je to prostor, kde se přirozeně zpomalí tempo – ať už přijdete na večeři s přáteli, obchodní schůzku nebo jen tak posedět
Pro pracovní setkání i rodinné oslavy
Hotel EURO dlouhodobě patří mezi vyhledávaná místa pro firemní akce, školení a konference. K dispozici je konferenční sál, který se dá využít pro prezentace, workshopy nebo společenská setkání. Stejně dobře ale funguje i pro soukromé akce. Rodinné oslavy, narozeniny, výročí nebo menší svatby zde mají zázemí, které je profesionální, ale zároveň přirozené a bez zbytečné formálnosti.
Nová tvář známého místa
Letošní rekonstrukce přinesla hotelu svěží podobu. Modernizované interiéry navazují na standard čtyřhvězdičkového hotelu a vytvářejí prostředí, kde je snadné na chvíli vypnout –ať už přijedete na několik dní nebo jen na večeři či schůzku.
Hotel nabízí 63 pokojů a apartmá, ve kterých člověk najde klidné zázemí pro odpočinek i nerušený spánek po náročném dni. Ráno pak může začít v tempu, které si zvolí sám – v centru města, ale bez jeho ruchu.
Místo, které stojí za objevení
Hotel EURO je příkladem místa, které mnoho lidí zná podle jména, ale jen málokdo ho využívá naplno. Přitom právě tady se přirozeně potkává dobré jídlo, klidné prostředí i prostor pro setkávání. Ať už hledáte nenápadné místo pro pracovní jednání, rodinnou oslavu nebo jen příjemný večer v restauraci, EURO může překvapit tím, jak snadno si vás získá.