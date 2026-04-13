Na naši vodu se můžete stoprocentně spolehnout

Úpravna vody v Hrobicích platí za jednu z nejmodernějších v České republice. V čem spočívá její technologická výjimečnost a vysoká kvalita pitné vody pro obyvatele Pardubicka? „Je výjimečná díky svému multibariérovému konceptu úpravy vody a použitím nejmodernějších technologií. Zásadním milníkem byla rozsáhlá modernizace dokončená v roce 2023, která nám umožnila separátně upravovat povrchové a podzemní zdroje a následně je podrobit pokročilým procesům doúpravy. Naprostým unikátem v našich podmínkách je nasazení technologie keramických membrán Metawater dodávané společností Envi-Pur. Ta pracuje na rozhraní mikrofiltrace a ultrafiltrace a tvoří neprostupnou mechanickou bariéru nejen pro zákal a mikroplasty, ale i pro naprostou většinu mikroorganismů. V kombinaci s ozonizací a sorpcí na granulovaném aktivním uhlí, které eliminují zbytky pesticidů a léčiv, získáváme vodu nejvyšší možné kvality. Primární dezinfekci vody zajišťují UV lampy, přičemž chemická dezinfekce plynným chorem je spíše pro zajištění zbytkové koncentrace dezinfektantu ve vodovodní síti. Díky této investici dokážeme garantovat stabilní kvalitu pitné vody pro celé Pardubicko i při extrémních klimatických jevech nebo zhoršené kvalitě surové vody,“ říká inženýr Adam Fendrych, Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Můžete přiblížit cestu od surové vody až po tu, která přiteče do kohoutků?
Celý proces výroby pitné vody v Hrobicích je technologicky provázaný řetězec, který začíná u zdroje a končí v distribuční síti. Aktuálně využíváme z 80 procent podzemní vodu z prameniště Hrobický kříž a z 20 procent vodu povrchovou z písníku Oplatil.
Podzemní voda je nasávána podtlakovým systémem - násoskami - z vrtů do centrálních studní a odtud je čerpána na úpravnu. Povrchová voda je na úpravnu čerpána samostatným, přibližně 3 kilometry dlouhým přivaděčem. Oba zdroje vody se liší kvalitou, a proto mají každý vlastní technologickou linku. Na lince povrchové vody používáme špičkovou technologii keramických membrán Metawater, která odstraňuje mechanické nečistoty, organické látky a mikroorganismy. Podzemní voda naopak obsahuje vysoké koncentrace železa a manganu. Z toho důvodu voda prochází provzdušněním, chemickou oxidací a úpravou pH. Vzniklé sraženiny se odstraňují sedimentací na lamelových separátorech s následnou filtrací na pískových filtrech. Následně se proudy upravené povrchové a podzemní vody spojí a společně jsou podrobeny ozonizaci a filtraci na granulovaném aktivním uhlí. Vodu zbavujeme především pesticidních látek a dalších mikropolutantů, takto upravená je dezinfikována pomocí UV lamp a natéká do akumulace upravené vody přímo na úpravně. Odtud je po nachlorování čerpána do vodojemu Kunětická hora. Celý proces je nepřetržitě monitorován, aby byla v každém okamžiku zaručena nejvyšší kvalita.
PROCES JE NEPŘETRŽITĚ MONITOROVÁN, ABY BYLA V KAŽDÉM OKAMŽIKU ZARUČENA NEJVYŠŠÍ KVALITA.
Podle jakých parametrů se kvalita pitné vody hodnotí?
Podle několika skupin ukazatelů: mikrobiologických, chemických, fyzikálních a senzorických. Základním legislativním podkladem je vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Z hlediska zdravotní bezpečnosti jsou zásadní zejména mikrobiologické parametry – tedy nepřítomnost bakterií, zejména Escherichia coli nebo enterokoků. U chemických ukazatelů se sleduje řada prvků a sloučenin, namátkou železo, mangan, dusičnany, těžké kovy, pesticidy či vedlejší produkty dezinfekce. Pro dlouhodobou stabilitu v potrubí jsou důležité hodnoty pH, alkalita, tvrdost a obsah rozpuštěného kyslíku. Ty ovlivňují, zda voda nezpůsobuje korozi potrubí nebo naopak tvorbu usazenin.
Jak vypadá kontrola kvality ve vodovodní síti?
Kontrola je ve více úrovních. Průběžné sledování zajišťují online měřicí systémy přímo v úpravně, na vodojemech i ve vodovodní síti. Ty 24 hodin denně sledují klíčové parametry – například zákal, pH či zbytkový chlor. Pokud by došlo k sebemenší odchylce, dispečink je okamžitě varován. Dále naši vzorkaři odebírají vzorky podle přísného harmonogramu přímo v terénu – u spotřebitelů, ve školách či veřejných budovách. Tyto vzorky analyzují akreditované laboratoře, které prověřují desítky chemických a mikrobiologických ukazatelů. Četnost odběrů je dána zákonem a velikostí zásobované oblasti, ale my často jdeme nad rámec povinností. Kromě toho se pravidelně odebírají laboratorní vzorky surové vody, vzorky podél technologické linky, na výstupu z úpravny vody a ve vodojemech. Nad celým systémem bdí Orgány ochrany veřejného zdraví.
V posledních letech se stále více hovoří o mikropolutantech či zbytcích léčiv ve vodě. Jak se s tím dokáže moderní úpravna vypořádat?
Otázka mikropolutantů, tedy stopových zbytků léčiv či pesticidů, je jednou z priorit naší společnosti. Strategie jejich odstraňování není plošná, ale vždy přísně odpovídá charakteru konkrétního zdroje surové vody. Důležitá je samozřejmě prevence, tedy ochrana zdrojů vody a spolupráce s průmyslem i obcemi na snižování znečištění již v povodí. Pokud už jsou však tyto látky ve zdroji pitné vody, využíváme v rámci VaK Pardubice několik úrovní technologické ochrany.
Můžete je přiblížit?
Jde o sorpci na aktivním uhlí (GAU). To je náš základní pilíř pro zachycení organických látek aplikovaný na úpravně v Nemošicích. Aktivní uhlí funguje jako extrémně účinný filtr. Další je kombinace ozonizace a aktivního uhlí.: Na úpravně v Hrobicích využíváme kombinaci ozonu a následné filtrace přes aktivní uhlí. Ozon molekuly mikropolutantů rozbije a uhlí je spolehlivě zachytí. Třetí jsou pokročilé oxidační procesy (AOP): Na úpravně Studená voda jdeme ještě dál, využíváme synergický efekt ozonu a UV záření v kombinaci s aktivním uhlím. Tato technologie (AOP) patří k nejúčinnějším metodám současného vodárenství a dokáže eliminovat i ty nejodolnější látky. Díky vícestupňovému přístupu garantujeme, že veškerá voda splňuje nejpřísnější limity.
PRO NÁS VE VAK PARDUBICE NENÍ VODA JEN POLOŽKOU NA FAKTUŘE, JE TO STRATEGICKÉ BOHATSTVÍ.
Společnost nezajišťuje pouze dodávku, ale také čištění odpadních vod...
Využíváme osvědčené a dlouhodobě prověřené postupy mechanicko-biologického čištění, konkrétně aktivační proces. Ten funguje na přírodním principu – mikroorganismy v aktivačních nádržích rozkládají organické znečištění podobně, jako k tomu dochází v přírodních tocích, jen výrazně rychleji a pod kontrolou. Čištění probíhá v několika stupních. Nejprve se mechanicky odstraní hrubé nečistoty, následně přichází biologická fáze, kde dochází k odbourávání organických látek a odstraňování dusíku a fosforu. Díky tomu se do řek vrací voda, která splňuje přísné legislativní limity a dlouhodobě přispívá ke zlepšování kvality povrchových vod. Součástí provozu jsou také moderní technologie zaměřené na úsporu energie a surovin. Optimalizujeme provzdušňování, které je energeticky nejnáročnější částí procesu,užíváme automatizované řízení provozu a sledujeme kvalitu vody v reálném čase. Tam, kde je to možné, pracujeme i s recyklací vody pro technologické účely, čímž snižujeme vlastní spotřebu.
Jaké investice a inovace plánujete?
Naše strategie na další desetiletí stojí na třech pilířích: technologické inovaci, energetické soběstačnosti a bezpečnosti dodávek. První je budoucnost čištění odpadních vod. Připravujeme se na implementaci nové evropské směrnice. To pro nás znamená zavedení kvartérního stupně čištění na klíčových čistírnách, který se zaměří na eliminaci mikropolutantů. Zároveň pokračujeme v centralizaci – menší, neefektivní čistírny nahrazujeme moderními čerpacími stanicemi, které svedou vody na naše technologicky nejvyspělejší provozy. Dlouhodobým cílem je rovněž oddělení splaškové a dešťové kanalizace. Další je inteligentní správa sítě a pitná voda - do oblasti pitné vody masivně integrujeme prvky Smart Meteringu a digitálního řízení sítě.
A ještě jde o energetiku a cirkulární ekonomiku. Chceme, aby naše provozy byly energeticky co nejvíce nezávislé. To zahrnuje instalaci fotovoltaik na vodojemech a úpravnách, ale také maximální využití energetického potenciálu kalů na čistírnách. Odpadní voda není odpadem, ale zdrojem energie. Nejde jen o plnění legislativy, ale o budování robustní a ekonomicky udržitelné infrastruktury, která bezpečně obslouží i příští generace.
Co byste chtěl na závěr vzkázat obyvatelům Pardubic a okolí o kvalitě vody, která jim teče z kohoutků?
Především jednu věc: voda z vašeho kohoutku je bez nadsázky nejpřísněji prověřovanou potravinou, kterou si můžete dopřát. Je to produkt, za nímž nestojí jen moderní technologie a laboratorní přístroje, ale především tým stovek mých kolegů – technologů, laborantů, dispečerů a terénních pracovníků, kteří jsou v pohotovosti 24 hodin denně, 365 dní v roce. Ve vodárenství se neplánuje na roky, ale na celá desetiletí. Jako hospodáři cítíme hlubokou mezigenerační odpovědnost. Mnohá strategická rozhodnutí, která dnes činíme, ať už jde o ochranu pramenišť, digitalizaci sítí nebo zavádění technologií pro odstraňování mikropolutantů, přinesou svůj hlavní efekt až v dalším půlstoletí. Nesmíme a nebudeme uvažovat krátkodobě. Pro nás ve VaK Pardubice není voda jen položkou na faktuře, je to strategické bohatství. Naším posláním je zajistit, aby tato služba fungovala neviditelně a spolehlivě i pro generace, které přijdou po nás. Máte v rukou vodu, na kterou se můžete stoprocentně spolehnout, dnes i v budoucnosti.