Modernizace LDN Rybitví: nové kapacity a důstojnější péče

Nejde pouze o stavební projekt. Jde o reakci na realitu, kterou v naší každodenní praxi vnímáme stále silněji – pacientů, kteří potřebují dlouhodobou péči, přibývá a nároky na její kvalitu se výrazně proměňují.
Projekt je rozdělen do několika etap. V první fázi vznikne nový lůžkový pavilon, který bude propojen se stávající budovou léčebny. Součástí této etapy bude také vybudování nového výtahu, úprava stávajících prostor a přesun administrativního zázemí do nových místností.
Uvolněné prostory v hlavní budově následně využijeme pro vznik nových lůžkových pokojů. Díky tomu budeme moci postupně snížit počet pacientů na pokojích a vytvořit prostředí, které odpovídá dnešním požadavkům na soukromí, klid a důstojnost.
Nový pavilon bude plně bezbariérový a vybaven moderním technickým zázemím, které zajistí bezpečný a stabilní provoz zdravotnického zařízení. Modernizace zároveň umožní navýšení kapacity našeho zařízení přibližně o tři desítky lůžek. Tento krok vnímáme jako důležitý nejen pro LDN Rybitví, ale pro celý region, protože následná péče je dnes nezbytnou součástí návaznosti na akutní zdravotní péči.
Z vlastní zkušenosti víme, že pacienti po akutní léčbě potřebují nejen odbornou péči a rehabilitaci, ale také prostředí, které jim umožní vracet se zpět do běžného života. Právě proto považujeme zlepšení podmínek za klíčové. Modernizaci proto nevnímáme jen jako technickou změnu, ale jako posun v přístupu k následné péči jako takové. Péče dnes nestojí pouze na odbornosti, ale i na kvalitě prostředí, lidském přístupu a respektu k pacientovi.
Součástí tohoto rozvoje je také změna názvu zařízení.
Nově ponese název Centrum následné péče Rybitví.
Jde o přirozený krok, který lépe vystihuje charakter péče, kterou poskytujeme. Označení „LDN“ je dlouhodobě zažité, ale už neodpovídá tomu, kam se následná péče posunula.
Nový název přesněji popisuje naši každodenní praxi – péči navazující na akutní léčbu, zaměřenou na stabilizaci zdravotního stavu, rehabilitaci a návrat pacientů do běžného života.
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví dnes disponuje kapacitou 105 zdravotních a 17 sociálních lůžek. Každoročně poskytujeme péči pacientům především z Nemocnice Pardubického kraje a dalších zdravotnických zařízení.
Plánovaná modernizace je pro nás velkou příležitostí – posunout nejen kapacity, ale především kvalitu péče, kterou našim pacientům poskytujeme.