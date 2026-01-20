Mladý cestář ukázal v Chrudimi práci silničářů hravou formou

Areál cestmistrovství v Chrudimi se v pátek zaplnil dětským smíchem, zvědavými otázkami i nadšenými výkřiky. Už popatnácté se zde uskutečnila oblíbená akce Mladý cestář, která do sídla Správy a údržby silnic Pardubického kraje přivedla děti z mateřských škol z Chrudimi i širšího okolí.

Cestmistrovství v Chrudimi patřilo dětem | foto: Správa a údržby silnic Pardubického kraje

Letos jich bylo přibližně 400.

„Program byl zaměřený na to, aby malým návštěvníkům přiblížil svět silničářů srozumitelně, názorně a zábavnou formou. Dopolední program nabídl dětem možnost nahlédnout do zákulisí zimní údržby silnic. Z bezprostřední blízkosti si mohly prohlédnout techniku, se kterou se běžně setkávají jen z dálky, a dozvědět se, k čemu jednotlivé stroje slouží,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Ladislav Valtr.

Největší pozornost tradičně vzbudila ukázka práce sněhové frézy, jejíž spuštění děti s napětím odpočítávaly a poté se zaujetím sledovaly, jak vysoko sníh odlétá. Nechybělo ani bobování na navezeném sněhu, které patří mezi stálice programu a dává dětem prostor k pohybu i spontánní radosti.

„Každý rok se snažíme dětem ukázat, že silničářská práce není jen o strojích, ale hlavně o lidech a jejich odpovědnosti. Když si mohou techniku osahat, vidět ji v akci a ptát se, lépe pochopí, co všechno péče o silnice obnáší,“ uvedl vedoucí cestmistrovství Jiří Mašík. Podle něj je právě osobní zkušenost tím, co dětem zůstává v paměti nejdéle.

Významnou součástí programu byla také účast Městské policie Chrudim. Policisté dětem představili své vozidlo i vybavení a připomněli jim základní pravidla bezpečného chování v silničním provozu. „Akce má jasný vzdělávací rozměr. Děti si hravou formou upevňují znalosti dopravních značek, učí se vnímat práci silničářů i policistů a získávají základní povědomí o bezpečnosti v dopravě,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

Pohyb, zábava i poučení

Po venkovní části programu se děti přesunuly do vyhřátých prostor, kde na ně čekalo drobné občerstvení a klidnější část dopoledne. Při vybarvování omalovánek se silničářskou tematikou si mohly odpočinout a zároveň si nenásilně zopakovat, co během dne viděly a zažily.

Náměstek hejtmana Pardubického kraje pro oblast dopravy Ladislav Valtr prevenci a dopravní výchovu podporuje dlouhodobě a akce Mladý cestář je toho součástí. „Je důležité začít s dopravní výchovou už u nejmenších dětí. Tady se to daří velmi přirozeně – děti se baví, ale zároveň si odnášejí první zkušenosti a znalosti o tom, jak doprava funguje a proč je bezpečnost tak důležitá. Právě v tom vidím největší přínos této akce. Doprovodným efektem u někoho z dětí může být třeba i vyšší zájem o tuto práci až jednou vyroste a bude se rozhodovat,“ uvedl.

Mladý cestář tak i letos potvrdil, že spojení zážitku, pohybu a poznání má u dětí velký ohlas. Chrudimská tradice, která se za patnáct let své existence neustále vyvíjí, zůstává příkladem smysluplné spolupráce mezi silničáři, školkami a krajem.

