Medicína 21. století: medicína „křehkých pacientů“

Za běžných podmínek se nemusí vůbec projevit a my její možné projevy spojujeme s průběhem onemocnění, které během života získáme, případně jsme se s nimi narodili, nebo vnímáme křehkost jako součást přirozeného průběhu stárnutí.
Křehký člověk pak při setkání se stresem, kterým může být nemoc, případně souběh více nemocí (polymorbidita), pád, banální infekce, nutná operace, vynucená změna prostředí (jakým bývá pobyt v nemocničním zařízení), reaguje výrazným zhoršením zdravotního, a především funkčního stavu.
Takový nemocný je typicky zatížen četnou medikací, souběhem více omezujících onemocnění, úbytkem svalové hmoty, poruchami myšlení. Právě snížení schopnosti vnímání, reakce na podněty, schopnosti přizpůsobit se nárokům okolí, úbytek svalové hmoty a výkonu svalů, snížení příjmu tekutin i stravy vedou k poruchám chůze, pádům, zraněním, ztrátě soběstačnosti a úmrtí. Se stárnoucí populací vyspělých zemí se tato medicína – medicína křehkých nemocných – dostává do středu pozornosti všech oborů, dominantně pak do náplně následné péče.
NÁSLEDNÁ PÉČE
Následná péče, jako ta v Centru následné péče v Rybitví, je určena především pro křehké nemocné, kteří mají omezenou rezervu organismu vyrovnat se s chorobou či úrazem, ale kteří mají potenciál být vyléčení nebo natolik stabilizovaní, aby se mohli vrátit do svého života před vznikem omezujícího stavu. Takovému nemocnému můžeme významně pomoci.
U křehkého pacienta nejde „pouze“ o léčbu konkrétního onemocnění. Znalost jeho zdravotního stavu a podávání pouze nezbytných léků jsou samozřejmou součástí komplexní snahy zachovat jeho funkční stav, soběstačnost a kvalitu života. Onemocnění u 60letého má výrazně jiný průběh a následky než u člověka staršího 80 let. Léčení křehkého nemocného je tak balancováním mezi nutnou mírou kompenzace mnoha onemocnění, množstvím léčiv s chtěnými, ale i nežádoucími účinky a jeho schopnostmi, které se v průběhu života výrazně snižují.
U KŘEHKÉHO PACIENTA NEJDE „POUZE“O LÉČBU KONKRÉTNÍHO ONEMOCNĚNÍ.
RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ ZKŘEHKOSTI
V péči o křehkého nemocného v Centru následné péče se snažíme maximálně dodržovat postupy, jejichž cílem je minimalizovat existující rizika vyplývající z křehkosti:
1. Stanovení racionálních individuálních cílů – ne vždy je u nemocného se zcela vyčerpanými rezervami smysluplné vystavovat jej aktivní léčbě a navyšování léčiv, ale spíš soustředit se na příznaky, které jsou pro něj obtěžující a brání mu v kvalitě života a zachování funkce alespoň v nějaké kvalitě.
2. Racionalita v množství užívaných léčiv – každý odborník, který vidí nemocného nad 75let, si najde důvod k léčení „své diagnózy“. Křehký nemocný pak užívá i více než deset různých léků, některé jej oslabují, jiné nemusejí mít pro něj význam (prevence a ochranná léčba ztrácí s narůstajícím věkem na významu). Lékaři následné péče by se neměli bát redukovat léčení s ohledem na kvalitu života a zachování či zvyšování funkčního stavu organismu. Léky lze také rozložit do průběhu dne tak, aby ráno nemocný neměl hrst léků a pak celý den žádný.
3. Prevence komplikací, které lze očekávat a kterým jsme schopni předcházet – například stavů zmatenosti, pádů, poklesu krevního tlaku při rychlém vstávání z lůžka, nedostatku tekutin nebo vzniku proleženin. Důležitou součástí prevence je také dostatečně energeticky bohatá výživa.
4. Včasná mobilizace a rehabilitace – křehký pacient by měl strávit nal ůžku co nejkratší dobu a co nejdříve zahájit rehabilitaci podvedením fyzioterapeutů. Centrum následné péče má nejen zkušený tým, ale také moderní rehabilitační vybavení pro rehabilitaci imobilních i chodících nemocných.
5. Kognitivní regenerace – kognitivní skupina se podílí na diagnostice psychických funkcí konkrétního nemocného, což dovoluje vytvořit skupiny se specifickým kognitivním programem. Ten probíhá kontinuálně, a to u všech nemocných, včetně nemocných s těžkou demencí. Nemocní mají v případě zájmu možnost sledovat film promítaný na velké plátno třikrát týdně, hrají hry, poslouchají čtené texty, zapojují se do interaktivní diskuse.
6. Nutričnía metabolické vyšetření a nutriční podpora – u křehkých nemocných je snaha o nápravu jejich křehkosti posílením nárůstu svalové hmoty a tím výkonu daná jak prací fyzioterapeutů, tak vyváženou nutricí a znalostí vstupních a kontrolních dat měření a vyšetření krve. To vše pod kontrolou zkušené nutriční terapeutky. Vedle příjmu stravy je u křehkých nemocných zásadní dostatečný příjem tekutin, jejichž nedostatek zhoršuje všechny funkce – od schopnosti myslet po schopnost pohybovat se.
KŘEHKÝ PACIENT VYSTAVENÝ NÁHLÉ ZÁTĚŽI VYŽADUJE KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP.
KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP
Křehký pacient vystavený náhlé zátěži vyžaduje komplexní přístup. Tým lékařů Centra následné péče v Rybitví tvoří plně kvalifikovaní odborníci z různých lékařských oborů. Zajišťují každodenní péči o pacienty, nepřetržité lékařské služby i konziliární péči u lůžka. Lékaři mají 24 hodin denně možnost akutního vyšetření moči, zánětlivých markerů i kvalitního ultrazvukového vyšetření. Celý tým Centra se snaží rozvíjet efektivní komplexní terapii křehkých pacientů podle nejnovějších poznatků klinické praxe, doporučení evropských i světových odborných společností v nejzranitelnějším období lidského života. Všichni jednou budeme křehcí.
MUDr. Zbyněk Veselský, Ph.D., MBA
lékař, Centrum následné péče