LDN Rybitví léčí a vrací domů

Zařízení se stalo místem, kde pacienti nejen přežívají, ale kde se léčí, rehabilitují a úspěšně se vrací zpět do domácího prostředí. Tento posun je výsledkem dlouhodobé práce týmu zaměstnanců a podpory Pardubického kraje, který se o zdravotnické zařízení stará.

„Dříve nás veřejnost vnímala jako čekárnu na smrt. Dnes se zaměřujeme na zlepšení kvality života a pomáháme pacientům vracet se do běžného života,“ říká ředitelka LDN Rybitví Jana Tomšů.

Díky stabilnímu zřizovateli, který nejen poskytuje finance, ale i naslouchá potřebám pacientů, se zlepšila nejen úroveň péče, ale i prostory a organizace práce. Klíčem k úspěchu je odborný tým, který v LDN pracuje. Lékaři, specialisté a fyzioterapeuti jsou pacientům k dispozici 24 hodin denně. Kromě lékařské péče poskytují odborníci i fyzioterapii, nutriční poradenství a kognitivní rehabilitaci. „Náš tým se opravdu stará o každého pacienta. Nejde jen o léčbu, ale o aktivní přístup k jeho zlepšení fyzického a psychického stavu,“ vysvětluje Tomšů.

Vedle lékařů a terapeutů sehrávají velkou roli ošetřovatelé, sanitáři a sanitářky, kteří jsou pacientům k dispozici po celý den. Ti se starají nejen o hygienu, stravování a polohování, ale jsou také prvními, kdo rozpoznají, že pacient potřebuje pomoc. „Bez nich by zařízení nefungovalo. Jsou to právě oni, kdo nejvíce vnímají potřeby pacientů,“ vyzdvihuje důležitost personálu Tomšů. Tým zdravotně sociálních pracovnic pak pomáhá pacientům i s těmi nejnáročnějšími otázkami týkajícími se jejich sociálních problémů, pomáhá při vyřizování různých příspěvků nebo je podporuje při návratu do domácího prostředí. „Naším cílem je, aby pacienti zůstali v LDN co nejkratší dobu a mohli se co nejdříve vrátit do běžného života,“ říká ředitelka.

Léčebna není určena pouze pro seniory. S rostoucím počtem mladších pacientů, kteří přicházejí z nemocnic po operacích či úrazech, se přizpůsobuje i samotné zařízení. V plánu je výstavba nové budovy, která bude zahrnovat 20 moderních dvoulůžkových pokojů a sociální zařízení. Tento projekt, který je podporován Pardubickým krajem, by měl zlepšit podmínky pro mladší pacienty, kteří zde potřebují odbornou péči.

Součástí zařízení je i Institut spánkové medicíny, který se od roku 2017 zaměřuje na diagnostiku a léčbu poruch dýchání ve spánku. Toto centrum je akreditováno jako centrum II. typu a spolupracuje se všemi zdravotními pojišťovnami. V roce 2023 získalo akreditační certifikát na dobu 5 let od České společnosti pro výzkum spánku a spánkové medicíny.

V současnosti v LDN Rybitví pracuje 120 zaměstnanců, kteří zajišťují péči o pacienty i chod zařízení. Díky jejich práci se LDN pravidelně umisťuje mezi vítězi ocenění „Kvalitní a bezpečná nemocnice“ a opakovaně získává Certifikát kvality a bezpečí pro lůžkovou péči. „Naší hlavní odměnou je, když pacienti odcházejí zpět domů, a my víme, že jsme jim pomohli na cestě k uzdravení,“ uzavírá Jana Tomšů.