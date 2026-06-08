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Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě otevírá svět techniky

Komerční sdělení
Legendární automobily, historické bicykly, hasičská technika i interaktivní prvky, které si můžete sami vyzkoušet. Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě nabízí zážitky pro celou rodinu a dokazuje, že technické dědictví může být stále inspirativní – je to zkrátka technika, která žije.

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Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě otevírá svět techniky | foto: Krajské technické muzeum

Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě představuje nový prostor, kde se propojují historie, technika a vzdělávání. Vzniklo v areálu bývalé zemědělské školy, jejíž historická budova byla postavena již v roce 1903. V průběhu 70. a 80. let 20. století byl areál rozšířen o další provozní objekty a od roku 2022 začala jeho postupná proměna v moderní technické muzeum. Dne 18. dubna 2026 byla slavnostně zahájena první turistická sezóna, během níž se veřejnosti otevřely všechny expozice.

Muzeum přibližuje technické dědictví regionu a historii průmyslu prostřednictvím tematicky zaměřených celků, unikátních exponátů i interaktivních prvků. Návštěvníci zde poznají významné firmy a výrobky spojené s Pardubickým krajem a zároveň si mohou na vlastní kůži vyzkoušet principy fungování různých zařízení i fyzikálních jevů.

K největším lákadlům patří expozice Kabát pro auta, navazující na tradici slavné karosářské firmy Carrosserie Sodomka. Přibližuje cestu od prvního návrhu karoserie až po hotový automobil a připomíná historii podniku, z něhož později vznikla Karosa a dnešní IVECO. Jedním z nejcennějších exponátů je luxusní automobil Aero 50 Dynamik, považovaný za jeden z vrcholů československého automobilového designu.

Pozornost si zaslouží také expozice Létáme v tom spolu, která mapuje historii letectví a první kroky aviatiky v českých zemích. Přibližuje osobnosti průkopníků létání a představuje řadu zajímavých exponátů, mezi nimiž vyniká větroň Orlík VT-16. Nechybí ani letecký trenažér, na kterém si zájemci mohou vyzkoušet základní principy řízení letadla. Interaktivní prvky zde názorně vysvětlují například vznik vztlakové síly nebo proudění vzduchu kolem křídla.

Další části muzea připomínají významné průmyslové podniky regionu. Boj s červeným kohoutem seznamuje s historií firmy V. Ig. Stratílek a vývojem hasičské techniky, zatímco expozice Od uhlí po člověka představuje chrudimskou firmu Wiesner, později známou jako Transporta. Každodenní život a technologický pokrok elektrospotřebičů pak přibližuje expozice Pomocník v domácnosti, věnovaná vývoji spotřebičů.

Milovníky cyklistiky zaujme expozice Jednou stopou, mapující vývoj jízdních kol od historických modelů. Milovníky cyklistiky zaujme expozice Jednou stopou, představující proměny jízdního kola od prvních konstrukcí až po podobu, jakou známe dnes. Součástí je také trenažér vysokého kola, který umožňuje vyzkoušet si jízdu na tomto dnes již netradičním dopravním prostředku. Expozice Když jde venkov s dobou přibližuje proměny zemědělské práce a nabízí možnost vyzkoušet si například dojení na modelu krávy.

Zajímavou součástí muzea jsou také dva přístupné depozitáře, díky nimž mohou návštěvníci nahlédnout do části rozsáhlých sbírek. K vidění jsou zde například porcelán, chronometry, hudební nástroje i další předměty dokumentující technický a kulturní vývoj regionu.

Interaktivní prvky rozmístěné napříč muzeem pomáhají pochopit základní principy fyziky a techniky, například fungování kladkostroje nebo důvody, proč teplý vzduch stoupá vzhůru. Návštěva tak není pouze prohlídkou exponátů, ale také příležitostí objevovat svět techniky prostřednictvím vlastního zážitku.

Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě nabízí atraktivní program pro děti, studenty i dospělé. Spojuje historii, technické unikáty a praktické poznávání do podoby místa, kde lze techniku nejen obdivovat, ale především ji zažít a lépe jí porozumět.

Více informací naleznete na stránkách muzea: https://www.muzeum-myto.cz/cs

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