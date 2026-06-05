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Krajské finále McDonald’s Cupu ovládly tři úspěšné školy

Komerční sdělení
Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol finišuje. V krajském finále McDonald’s Cupu v Pardubicích se rozhodovalo mezi 16 týmy. Z celkového triumfu a postupu do ostravského finále se nakonec radují ZŠ Litomyšl v ulici T. G. Masaryka, ZŠ Ohrazenice a ZŠ České Heřmanice.

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Krajské finále McDonald’s Cupu ovládly tři úspěšné školy

Krajské finále McDonald’s Cupu ovládly tři úspěšné školy | foto: McDonald’s ČR spol. s.r.o.

Pohár ZŠ Ohrazenice
Pohár ZŠ T.G.Masaryka 1145, Litomyšl
Pohár ZŠ T.G.Masaryka 1145, Litomyšl
Pohár ZŠ České Heřmanice
8 fotografií

Boj o postup Pod vinicí doprovázel májový déšť

Hlasitá podpora ze strany rodičů i trenérů a dalších fanoušků, a především nespoutaná dětská radost z pohybu. To vše nabídlo krajské finále největšího fotbalového turnaje pro děti v České republice McDonald’s Cupu, které se konalo v pondělí 11. května na pardubickém fotbalovém stadionu Pod vinicí. Ve třech kategoriích se tu střetlo dohromady 16 týmů a během 24 duelů padlo neuvěřitelných 164 gólů.

Začátek turnaje zkropil krátký májový déšť, který pročistil vzduch, a nakonec některým napršel i štěstí. V nejmladší kategorii A si postup na celorepublikové ostravské finále zajistila Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka 1145. Zlatou medaili v kategorii B vybojovali mladí fotbalisté a fotbalistky ze Základní školy Ohrazenice. V kategorii M určené pro malotřídky a menší školy vedle škol z Pardubického kraje bojovaly o postup i školy z Vysočiny. Celkovým vítězem se nakonec stala Základní škola České Heřmanice, která se v jednom ze zápasů postarala i o nejvyšší skóre 9:1. Všechny průběžné výsledky turnaje je možné vidět na mcdonaldscup.cz.

Malé talenty inspiroval známý influencer i reprezentant

Sportovní výkony malých fotbalistů a fotbalistek po celou dobu bedlivě sledoval i známý fotbalový influencer „The Johny“ neboli Jan Hradil. Ten se také postaral o největší rozruch, když nejen předával ceny vítězům, ale s malými fotbalisty se i s radostí fotil a rozdával autogramy. V historii turnaje by přitom nebylo nic výjimečného, že jednou budou autogramy rozdávat tito malí fotbaloví talenti.

„McDonald’s Cup byl už za mého dětství určitě nejlepší program, na který jsem se každý rok těšil víc a víc, protože akce byla vždy perfektně zorganizovaná. Pamatuju si, jak jsem vzhlížel k tehdejším patronům turnaje, mým fotbalovým idolům. Dnes je proto pro mě velká čest a obrovská zodpovědnost, být patronem a věřím tomu, že i já tak můžu být zase pozitivním vzorem pro dnešní kluky a holky,“ říká český fotbalový reprezentant a jeden z patronů McDonald’s Cupu Lukáš Provod.

Dlouhodobá podpora fotbalové energie v regionu

„Vidět tolik dětí, jak s nadšením bojují o míč, se nikdy neomrzí. McDonald’s Cup není jen o vítězství, ale především o radosti ze hry a my jsme hrdí, že můžeme tuto energii v pardubickém regionu dlouhodobě podporovat,“ dodává franšízant patronátní restaurace McDonald’s Tomáš Honzík.

Krajské šampiony následně čekalo celorepublikové finále známé jako Svátek fotbalu. Letos dva dny plné fotbalu hostila Ostrava. Vítězné týmy z krajských kol se tu sešly 1. a 2. června na Městském stadionu ve Vítkovicích. Zde si kromě bojů o celkové prvenství ve 27. ročníku turnaje McDonald’s Cupu mohly děti užít i tradiční exhibiční zápas osobností a setkání s fotbalovými idoly.

Více informací najdete na www.mcdonaldscup.cz.

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