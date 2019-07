Konference „Smart akcelerátor Pardubického kraje“

Na setkání s představiteli inovativních firem, pardubické univerzity a veřejné správy budou prezentovány zkušenosti z oblasti vědy a výzkumu. Účastníci konference se rovněž seznámí s možnostmi finanční podpory rozvoje podnikatelských aktivit nejen v oblasti inovativních projektů.

Součástí programu budou přednášky, diskuse, občerstvení a závěrečné posezení. Konference se uskuteční 19. 6. od 9 h do 16 h v sále Jana Kašpara, Komenského nám. 120, Pardubice. Program akce i další informace naleznete na https://www.pardubickykraj.cz/smart-akcelerator, v sekci Aktuality. V případě zájmu o účast na konferenci se registrujte na uvedené webové adrese, a to nejpozději do 12. 6. Účast na konferenci je bezplatná.