Když touha po normálním dětství naráží na realitu – příběh malé Káti

Život s Davidem

Šestiletá Káťa je typická holčička plná zvědavosti, která s nadšením objevuje svět, učí se jezdit na kole a sní o návštěvě akvaparku nebo dovolené u moře. Její život však ovlivňuje péče o staršího bratra Davida. Šestnáctiletý David navštěvuje speciální základní školu v Chrudimi a jeho zdravotní stav vyžaduje neustálý dohled. Péče o Davida značně ovlivňuje každodenní život celé rodiny.

„Když jsme spolu, často se vzájemně provokujeme. Občas jezdíme i s Davidem do McDonald’s, ale on většinou zůstává v autě; dovnitř jde maximálně na toaletu, nemůžeme si s ním sednout ke stolu, nevydržel by to a asi by i křičel“ popisuje Káťa. „Když David není doma, sledujeme s mamkou a taťkou Harryho Pottera. Ale nejradši bych jela k moři, třeba do Turecka nebo Itálie.“

Výzvy každodenního života

David, který miluje pohádky, hudbu a croissanty, potřebuje stabilní prostředí, což na rodinu klade velké a vyčerpávající nároky. Otec pracuje na směny, zatímco matka, vyučená cukrářka, se stará o děti. V tomto neustálém napětí se rodiče snaží věnovat čas i Kátě, ale není to snadné. „Když David není doma, táta si může v klidu sednout na gauč a vypít si kafe. S Davidem jezdíme hlavně k tetě. Nevím proč. Kamarádi se Dády bojí,“ říká Káťa smutně.

„Je to vyčerpávající. Neustále musíme hlídat Davida, nemáme čas na Káťu ani na sebe navzájem. Pomohl by nám homesharing (www.homesharing-ric.cz) . Dal by nám možnost dýchat a věnovat se i jiným věcem, hlavně být více s Káťou“ sděluje Kátina maminka.

Homesharing: Světlo na konci tunelu

V Pardubickém kraji existuje projekt, který by mohl rodinám, jako je ta Kátina, výrazně pomoci. Homesharing, který zajišťuje Rodinné Integrační Centrum z. s. , propojuje hostitele z řad běžné veřejnosti s dětmi a mladými dospělými s autismem a mentálním hendikepem. Hostitelé poskytují těmto dětem pravidelný pobyt ve své domácnosti, kde o ně pečují, věnují se jim a umožňují rodinám čas na odpočinek.

Homesharing pomáhá rodinám najít potřebnou rovnováhu a přináší nový životní impulz. „Hostitelé se nemusí bát, David má rád pohádky, písničky, vážnou hudbu i moderní zvukové hračky. Miluje croissanty a má rád stabilitu a neměnnost. Když ho poznáte, umí být klidný a roztomilý,“ dodává Kátina maminka.

Otevřete své srdce

Homesharing už v Pardubickém kraji pomohl 14 rodinám, ale mnoho dalších na svého hostitele stále čeká. V současné době Rodinné Integrační Centrum eviduje zhruba 20 takových rodin.

Staňte se i vy součástí této smysluplné iniciativy a pomozte rodinám, jako jsou Flégrovi, najít novou naději a sílu.

Více informací naleznete na webových stránkách Rodinného Integračního Centra nebo na facebookovém profilu Homesharing RIC.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).