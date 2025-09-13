Foxconn X-Day 2025: Letos rozdělíme rekordních 600 tisíc korun

Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci, skupiny, školy i komunity, které hledají podporu pro charitativní, sportovní, kulturní či komunitní nápady. Stačí se do 12. října 2025 registrovat na www.foxconn.cz/xday.
Jak soutěž probíhá?
V prvním kole vybere porota složená ze zaměstnanců Foxconnu 10 finalistů a 1 projekt X-Day Junior z každého regionu. Celkem tedy půjde o 22 finalistů.
Ve druhém kole pak projekty posoudí odborná porota tvořená osobnostmi obou regionů.
Foxconn rozdělí 300 tisíc korun do každého regionu.
X-Day Junior: šance pro mladé a prostor pro kreativitu studentů
Nezapomínáme ani na mladé talenty! Kategorie X-Day Junior je určena žákům a studentům základních, středních a vysokých škol, kteří mají status studenta a navštěvují školu z pardubického nebo kutnohorského regionu.
Žáci a studenti si musí projekt sami vymyslet, sepsat a také realizovat – právě jejich vlastní nápady a kreativita jsou klíčové. Samozřejmě mohou čerpat podporu pedagogů a školy, která jim pomůže s vedením či organizací.
Ve hře je dvakrát 30 tisíc korun, které mohou mladí využít k uskutečnění svého projektu – ať už půjde o pomoc komunitě, rozvoj vzdělávání, ekologii, sport nebo kulturu. Cílem je podpořit nejen dobré nápady, ale i rozvoj zodpovědnosti, týmové spolupráce a podnikavosti mladých lidí.
Silná tradice, nové příležitosti
Během sedmi předchozích ročníků se do soutěže přihlásilo více než 300 projektů a Foxconn mezi ně rozdělil přes 2,5 milionu korun. I letos pokračujeme v tradici a posouváme hranice ještě dál.
Neváhejte a přihlaste svůj projekt! Možná právě váš nápad proměníme v realitu.