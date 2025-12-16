Foxconn Česká republika 2025: Rok odpovědnosti, inovací a hrdosti

Rok 2025 byl pro společnost Foxconn Česká republika obdobím, kdy se zrcadlil její stabilní růst, silné regionální ukotvení i dlouhodobé hodnoty spojené s odpovědným podnikáním.

Foxconn Česká republika 2025: Rok odpovědnosti, inovací a hrdosti

Foxconn Česká republika 2025: Rok odpovědnosti, inovací a hrdosti | foto: Foxconn European Manufacturing Services s.r.o.

8 fotografií

Firma s 25letou historií v České republice znovu potvrdila, že patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele a technologické lídry v zemi – a současně mezi nejaktivnější podporovatele komunit, školství, kultury i sportu.

Ocenění a firemní úspěchy

Rok 2025 přinesl Foxconnu hned několik prestižních ocenění. V žebříčku CZECH TOP 100 se společnost posunula o příčku výše na 6. místo mezi nejvýznamnějšími firmami české ekonomiky. Současně obhájila již pojedenácté titul Pluxee Zaměstnavatel regionu pro Pardubický kraj, kde tradičně soutěží za celý Foxconn Česká republika. Ve spolupráci se společností Aramark se opět stala regionálním vítězem ocenění Kantýna roku.

Významné úspěchy slavila i na mezinárodním poli. „Jsme velmi rádi, že naše česká pobočka v rámci celosvětové soutěže Hon Hai Foxconn Sustainability Awards obdržela zlatou a dvě stříbrné medaile, které potvrdily vysokou úroveň naší komunikace ESG aktivit i spolupráce s dodavateli,“ vysvětluje Radka Svobodová, manažerka Compliance, PR a komunikace společnosti Foxconn Česká republika.

V červnu pak Foxconn zabodoval v celorepublikové Czech Industry Challenge, kde si odnesl hned šest trofejí napříč kategoriemi – mimo jiné za projekt „Pozor, zebra!“, web prace.foxconn.cz, interní magazín Živý Foxconn či program Zero Defect.

Úspěchy na poli společenské odpovědnosti završilo vítězství v anketě Nejžádanější zaměstnavatel regionu mezi studenty, kde Foxconn obsadil první místo v Pardubickém kraji a v celostátním měřítku šesté.

Podpora vzdělávání, škol a mladých talentů

Foxconn dlouhodobě potvrzuje, že vzdělávání je pilířem jeho dlouhodobé strategie. To dokazuje například exkluzivní partnerství Pardubické Supernovy, což je ocenění, které každoročně uděluje město Pardubice více než 200 nejúspěšnějším žákům a studentům místních základních, uměleckých i středních škol za jejich mimořádné výkony - ve vědě, umění, sportu i dalších oblastech. Foxconn je také partnerem ocenění Mladý talent Pardubického kraje, které uděluje Pardubický kraj nadaným a výjimečně výkonným žákům základních a středních škol. V roce 2025 se stal i hlavním partnerem Krajského kola Festivalu vědy a techniky v Pardubickém kraji, kde se představilo více než 130 mladých badatelů se svými projekty a podpořil také Regionální šampionát škol okresu Pardubice 2024/25, do kterého se zapojilo téměř 5 500 žáků místních základních a středních škol, kteří soupeřili v 15 sportovních disciplínách. „Významně jsme investovali také do modernizace školních prostor. Po úspěšné rekonstrukci odborné učebny na SPŠ elektrotechnické v Pardubicích naše společnost podpořila obdobný projekt na VOŠ, SPŠ a JŠ v Kutné Hoře, kde vznikla moderní učebna odpovídající potřebám současné výuky. Tyto iniciativy Foxconn chápe jako investici do budoucnosti, která napomáhá přiblížit studenty moderním technologiím a vytváření inovací,“ popisuje Martin Vencl, vedoucí PR oddělení a komunikace Foxconn Česká republika.

Firma se zároveň zapojila do řady soutěží a projektů pro mladé – od Foxconn Cupu a Hackathonu po T‑Profi či MicroBit – a pomáhá studentům spojit teoretické znalosti s praxí.

Společenská odpovědnost a pomoc regionům

Charitativní projekty zůstávají nedílnou součástí firemní kultury. V roce 2025 proběhl již osmý ročník Foxconn X‑Day, který rozdělil rekordních 600 000 Kč mezi neziskové, kulturní a sportovní projekty v obou regionech, doplněné o kategorii X‑Day Junior pro žákovské iniciativy. Firma tak doposud podpořila téměř 150 dobročinných projektů částkou přesahující 3 miliony korun.

Kutnohorský Liborův běh s Foxconnem přilákal stovky účastníků a výtěžek 50 000 Kč podpořil dvouletou Isabellku, trpící vážným onemocněním. V Pardubicích se tradičně konal Foxconn Run v rámci Sportovního parku Pardubice, jehož je firma dlouhodobě generálním partnerem a rekordní výtěžek 80 000 Kč pomohl letos čtrnáctiletému Matýskovi trpícího autismem.

Na poli veřejného zdraví Foxconn daroval 12 mobilních kyslíkových koncentrátorů organizacím v Pardubickém a Středočeském kraji, ale také na Ukrajinu – přístroje přispívají k lepší kvalitě života pacientů s respiračními problémy.

Dlouhodobý edukativní projekt „Pozor, zebra!“, zaměřený na bezpečnost dětí v silničním provozu, letos dorazil i na Velkou pardubickou a stal se velmi viditelným osvětovým programem regionu.

Kultura, tradice a komunitní život

Foxconn svou podporu rozšiřoval i do kulturní a komunitní sféry. V Kutné Hoře byl hlavním partnerem celoročních oslav 30 let města na Seznamu UNESCO, které pod názvem UNESCO Spojuje nabídly více než 30 nejrůznějších akcí – od výstav, koncertů a divadelních představení po módní přehlídky a historické rekonstrukce.

Díky těmto projektům Foxconn dokazuje, že je nejen významným zaměstnavatelem, ale i aktivním sousedem, který pomáhá rozvíjet region, v němž působí.

Foxconn – stabilní partner regionu i moderní zaměstnavatel

Rok 2025 byl pro Foxconn rokem rekordní angažovanosti a solidarity. Firma potvrdila, že si své postavení mezi nejvýznamnějšími podniky drží nejen díky technologické vyspělosti, ale také díky pevným hodnotám, férovosti a respektu k lidem a místní komunitě.

„Rok 2025 nám znovu ukázal, že největší sílu má spolupráce – napříč naší firmou, regiony i generacemi. Věřím, že vše, co děláme v oblasti společenské odpovědnosti, má skutečný pozitivní dopad a pomáhá tam, kde je to nejvíce potřeba,“ shrnuje Radka Svobodová.

