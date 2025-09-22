ESAB Vamberk vyrábí dráty, které drží svět pohromadě

Když se v roce 1938 ve Vamberku rozjela výroba svařovacích materiálů, nikdo netušil, že právě zde vznikne závod s globálním dosahem. Od té doby prošel svět mnoha změnami, technologie se vyvíjely, ale podstata zůstala stejná: vamberecký závod vyrábí materiály, které drží konstrukce pohromadě. Bez drátů ze zdejší výroby by nevznikly mosty, tlakové nádoby nebo třeba nerezové pivní sudy.
Dnes patří závod k důležitým členům světové skupiny ESAB, je největší výrobní jednotkou svařovacích drátů na světě. Jeho výrobky se používají v energetice, petrochemii i stavebnictví a vydrží obrovské zatížení. Jedním z projektů, na kterém se produkty podílely, byla stavba Burdž Chalífy v Dubaji. Přestože závod dodává své výrobky globálně, v provozu si zachovává lokální a přátelskou atmosféru, kde lidé znají své kolegy a mají možnost se podílet na různých interních projektech.
Tradiční výroba ocelových svařovacích drátů se v posledních letech rozšířila o výrobu hliníkových drátů. Příprava trvala mnoho měsíců, zahrnovala různé testování a ověřování. Nový materiál dnes nachází uplatnění například v automobilovém a leteckém průmyslu, obecně všude tam, kde je potřeba spojovat nebo opravovat hliníkové materiály a jejich slitiny. Vamberecký tým se nyní soustředí na ladění výroby, testování surovin a hledání nejefektivnějších způsobů výroby, aby procesy splňovaly nejen nároky zákazníků, ale i přísnou evropskou legislativu,“ říká personální manažerka firmy ESAB Vamberk Gabriela Tóthová.
Za technologiemi stojí lidé. Počet zaměstnanců je stabilní, fluktuace je velmi nízká a volné pozice se otevírají podle potřeb výroby nebo při doplňování týmů. Firma aktuálně hledá nové operátory i „šikovné ručičky“, které doplní stávající kolektiv. Volné pozice jsou zveřejněné na www.esabvamberk.cz/volne-pozice.
Nově je ESAB také aktivní na sociálních sítích – na Facebooku i LinkedInu – kde sdílí informace o pracovních příležitostech a aktivitách závodu.
Součástí práce ve firmě jsou i benefity. K tradičním výhodám, jako jsou benefitní karty, dotované stravování a finanční jubilea, přibyly nově služby, které usnadňují život zaměstnancům i jejich rodinám. Například portál uLékaře.cz umožňuje konzultace s lékaři online a podle potřeby vyhledá odborníka, který doporučí další kroky. Mobilní aplikace Jobka zase usnadňuje komunikaci a postupně doplňuje moduly pro sdílení informací, plánování směn či interní aktuality.
Závod dbá i na každodenní prostředí a spokojenost lidí. Zaměstnanci se pravidelně zapojují svými návrhy do drobných lokálních projektů, které zlepšují pracovní podmínky a zvyšují komfort výroby. Tým se například podílí na úpravách výrobních linek, zajištění bezpečnostních standardů i testování nových procesů, aby práce byla efektivní a bezpečná.
Firemní kultura je další součástí života v ESABu. V září probíhají ve všech pobočkách po světě oslavy firemních hodnot a ve Vamberku je jejich součástí týden české kuchyně, obědy a večeře pro zaměstnance zdarma.
Vamberecký závod je místem, kde se tradice setkává s inovacemi, a kde jsou lidé součástí každého kroku výroby. Od první dávky svařovacích drátů až po novou výrobu hliníkových materiálů tu platí jednoduché pravidlo – spolehlivost výrobků a spokojenost zaměstnanců jdou ruku v ruce.