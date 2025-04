ESAB je doma ve Vamberku. Dodává ale do celého světa | foto: ESAB CZ, s.r.o.

Možná to zní až neuvěřitelně. Ale bez přídavných svařovacích materiálů, které se ve společnosti ESAB vyrábějí, by náš svět nedržel pohromadě. Najdete je totiž i tam, kde byste je nečekali a plní opravdu důležitou funkci. „Myslím, že lepeným autem by nechtěl jezdit nikdo z nás,“ říká HR managerka vambereckého závodu firmy Gabriela Tóthová.

A co to jsou přídavné svařovací materiály? Jsou to různé typy svařovacích drátů. Na zařízení jsou odborníky sesterské zahraniční závody, nejblíže v Polsku nebo Německu. Svařovací drát z Vamberka se používá na celé planetě. „Od podmořského světa formou různých typů potrubí, po pevninu formou nosných mostních i jiných ocelových konstrukcí nebo v letadlech Boeing. Jsme i ve všech automobilech. Možná překvapením bude, že nás najdete také v pivních sudech nebo i v jaderném bloku elektrárny,“ vysvětluje Tóthová.

Dalo by se říct, že drátem ze společnosti ESAB svaříte prakticky cokoliv.

Firma je navíc jedním z pěti klíčových zaměstnavatelů v regionu. „Po předešlých letech různých krizí jsme se nyní ustálili na necelých 500 zaměstnancích, aktuálně nabíráme nové kolegy, převážně na operátorské pozice, ale také administrativní pozice – nyní například finanční účetní. V loňském roce jsme oslavili výročí se značkou ESAB a jako vamberecká fabrika jsme se 120 let zdatný senior mezi výrobními společnostmi,“ říká Tóthová.

I když v závodě pracuje na pět stovek lidí, stále si drží atmosféru rodinné firmy. Po mnohá desetiletí tam pracují i celé generace rodin a příbuzenské vazby potkáte napříč celou výrobou. Pohodlí zaměstnanců je pro společnost velmi důležité. „Postupně obměňujeme a opravujeme zázemí pro zaměstnance jako jsou šatny, jídelní kouty a zaměříme se také na závodní jídelnu,“ informuje Gabriela Tóthová. ESAB zaměstnancům přispívá také na sportovní akce jako je třeba nohejbal, šipky či badminton.

Ve Vamberku myslí i na ekologii nebo charitu. „Jsme environmentálně přátelská firma, změnili jsme přepravu dodávaného materiálu z aut na železnici a tou dále odesíláme do centrálního skladu. Zaměřujeme se i na charitu, naposledy jsme sbírali kilometry – buď během nebo chůzí, ty přeměnili na peníze a věnovali místní organizaci na paliativní péči,“ říká Tóthová.

A na co se těšit letos? „Připravujeme 34. ročník akce, na kterou jsme velmi hrdí – jde o Dny svařovací techniky, kde si mohou přijít na své odborníci i laická veřejnost. Dny svařovací techniky proběhnou 20. až 22. května v Letovisku Studánka u Rychnova nad Kněžnou. Připravujeme čtyři bloky odborných přednášek, výjimečná setkání svářečských odborník a exkurze ve výrobním závodu. Bližší informace najdete na webu www.dtpce.cz,“ dodává Tóthová, www.esabvamberk.cz.