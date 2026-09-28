Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dvě sekundy u kohoutku

Komerční sdělení

Dvě sekundy u kohoutku | foto: archiv VaK Pardubice

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Za obyčejnou sklenicí vody se však skrývá mnohem delší cesta. Otočíme kohoutkem a voda teče. Ve dne, v noci, v létě i v zimě. Považujeme to za samozřejmost.

Za každou sklenicí vody v Pardubicích a okolí se ale skrývá cesta, kterou většina z nás nikdy neuvidí – od vodních zdrojů přes úpravnu vody v Hrobicích, laboratoř a vodojemy až po téměř 1 300 kilometrů vodovodní sítě. A také práce lidí, kteří se starají o to, aby jedna z nejdůležitějších služeb našeho každodenního života fungovala nepřetržitě.

Ráno vstaneme a pustíme sprchu. Napustíme vodu do konvice na kávu. Vyčistíme si zuby. Během dne si několikrát umyjeme ruce, vaříme, pereme, uklízíme. Večer znovu otočíme kohoutkem.

Voda teče

Dvě obyčejná slova. Přitom se za nimi skrývá jedna z největších vymožeností našeho každodenního života.

Stačí několik sekund a máme k dispozici pitnou vodu. Čistou, zdravotně nezávadnou a kontrolovanou. Nemusíme pro ni chodit ke studni ani přemýšlet, zda jí bude dost. Očekáváme, že poteče dnes, zítra, uprostřed noci i na Štědrý den.

Právě proto jsme možná přestali přemýšlet nad tím, co všechno se musí stát, aby voda pokaždé opravdu tekla.

Dvě sekundy u kohoutku

Začněme tam, kde voda dostává svou kvalitu

Kdybychom se vydali proti proudu z pardubického kohoutku, jednou z důležitých zastávek by byla Úpravna vody Hrobice. Právě tady se setkávají dva rozdílné světy. Voda přichází z podzemních zdrojů Hrobice I, Hrobice II a Čeperka a také z povrchového zdroje Oplatil. Každá z těchto vod je jiná, a proto také potřebuje jiný způsob úpravy.

Podzemní voda může na první pohled působit dokonale čistě, obsahuje ale například železo a mangan. V Hrobicích se proto nejprve provzdušní a následně prochází dalšími stupni úpravy, při nichž se nežádoucí látky postupně odstraní.

Povrchová voda přináší jiné výzvy. Mohou se v ní vyskytovat drobné nečistoty, organické látky nebo mikroorganismy. Na jejich odstranění pomáhá v Hrobicích mimo jiné moderní membránová technologie AMAYA. Velmi zjednodušeně si ji lze představit jako mimořádně jemné síto.

Pak se cesty obou vod spojí. Ani tím však proces nekončí. Následují další stupně úpravy, mezi nimi například ozonizace, filtrace přes granulované aktivní uhlí či dezinfekce UV zářením. Schéma hrobické úpravny zachycuje celou technologickou cestu až po akumulaci a další distribuci.

To všechno kvůli něčemu, co doma zvládneme jediným pohybem ruky. Otočíme kohoutkem.

Čistá na pohled nestačí

Ještě, než se voda vydá na cestu k odběratelům, musí splnit to nejdůležitější – požadavky na kvalitu pitné vody. A právě tady vstupuje do příběhu další místo, o kterém běžný spotřebitel téměř neví: laboratoř. Protože to, co je ve vodě nejdůležitější, často pouhým okem vůbec neuvidíme.

Vzorky vody se kontrolují z mikrobiologického i chemického hlediska. Sledují se mikroorganismy i řada chemických ukazatelů. Kontrolují se například železo, mangan, dusičnany či pesticidy. Posuzuje se ale také pH, tvrdost a další vlastnosti vody.

A nakonec přichází na řadu i něco mnohem obyčejnějšího – její barva, vůně a chuť. Voda totiž nemá být pouze zdravotně nezávadná. Má být také příjemná k pití. Výroční zpráva společnosti potvrzuje, že kvalita vyráběné a dodávané vody splňuje požadavky stanovené pro pitnou vodu.

Z Hrobic směrem k Pardubicím

Upravená voda se následně vydává na další část své cesty. Míří také do vodojemu pod Kunětickou horou a odtud dál k odběratelům. A tady se dostáváme do světa, který zůstává většinu času úplně skrytý.

Dvě sekundy u kohoutku

Pod našima nohama

Vodovody a kanalizace Pardubice provozují 1 292 kilometrů vodovodní sítě. Je na ni napojeno 39 854 vodovodních přípojek, které zásobují vodou 173 407 obyvatel – tedy 95,7 procenta obyvatel bývalého okresu Pardubice. Čísla dávají naší každodenní samozřejmosti úplně jiný rozměr.

Téměř 1 300 kilometrů potrubí totiž musí fungovat jako jeden systém. K tomu připočítejme vodojemy, čerpací stanice, armatury a další technologická zařízení. Když se na některém místě objeví porucha, nastupují lidé, jejichž úkolem je najít problém, potrubí opravit a dodávku vody co nejrychleji obnovit.

Zatímco město nad nimi dál žije svým životem, my pracujeme na tom, aby se vše co nejrychleji vrátilo do stavu, kdy o vodě zase nemusíme přemýšlet.

Miliony kubíků, které nejsou vidět

Rozsah systému ukazuje i množství vody, které jím každoročně projde. V roce 2025 vyrobily Vodovody a kanalizace Pardubice na vlastních zdrojích 6,281 milionu metrů krychlových pitné vody. Zbývající množství tvoří voda převzatá v rámci Vodárenské soustavy Východní Čechy. Celkově bylo odběratelům za rok fakturováno přes 7,4 milionu metrů krychlových vody, z toho více než 5,2 milionu domácnostem. Jeden metr krychlový představuje tisíc litrů.

Za milionovými čísly se tak ve skutečnosti skrývají miliardy litrů vody. A především miliony úplně obyčejných okamžiků: ranní sprcha, hrnec polévky, dětská láhev s pitím, pračka nebo sklenice vody postavená večer na noční stolek.

Vodárenská infrastruktura je téměř neviditelná. Její výsledek používáme každý den. Když je všechno v pořádku, nikoho si nevšimneme.

Dvě sekundy u kohoutku
Dvě sekundy u kohoutku

Za vodou ale nestojí jen potrubí a technologie. Stojí za ní lidé

Lidé na úpravnách, pracovníci laboratoře, dispečeři, montéři vyrážející k poruchám, pracovníci pečující o vodní zdroje, vodojemy, čerpací stanice i distribuční síť. Vodárenství totiž nemůže večer zavřít a ráno znovu otevřít. Musí fungovat 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Možná právě v tom spočívá jeden z paradoxů celého oboru. Čím lépe funguje, tím méně ho vnímáme. Když ráno otočíme kohoutkem a voda teče, nikomu nevoláme. Když má správnou barvu, chuť a vůni, nepřemýšlíme o laboratoři. Když má správný tlak, nezajímá nás vodojem ani potrubí pod ulicí. Všimneme si jich většinou až tehdy, když se něco pokazí.

Luxus, který nevypadá jako luxus

Slovo luxus si obvykle spojujeme s něčím drahým a výjimečným. S pitnou vodou z kohoutku téměř nikdy. Přitom možnost kdykoliv otočit kohoutkem a bez obav se napít představuje mimořádný komfort. Voda znamená zdraví, hygienu, bezpečí, fungující domácnosti, školy, nemocnice i firmy. Je tak samozřejmou součástí našich životů, že její skutečnou hodnotu často pocítíme až ve chvíli, kdy na několik hodin neteče.

Význam vody navíc roste i s měnícím se klimatem a potřebou chránit zdroje pro další generace. Vodovody a kanalizace Pardubice proto mezi své dlouhodobé priority řadí ochranu vodních zdrojů, modernizaci úpraven, obnovu sítí, snižování ztrát vody i zvyšování odolnosti infrastruktury vůči suchu a dalším extrémním jevům. Protože samozřejmost, na kterou jsme si zvykli dnes, musí zůstat samozřejmostí i zítra.

Až si dnes natočíte sklenici vody…

Zkuste se na ni na okamžik podívat trochu jinak. Je průhledná. Obyčejná. Na první pohled na ní není nic zvláštního. Přitom za ní stojí vodní zdroje, úpravna v Hrobicích, moderní technologie, laboratorní kontrola, vodojemy, téměř 1 300 kilometrů vodovodní sítě a práce lidí, které pravděpodobně nikdy neuvidíte. To všechno proto, abychom my mohli udělat jedinou věc. Otočit kohoutkem. Možná právě to je skutečný luxus pitné vody. Funguje tak spolehlivě, že jsme si mohli dovolit považovat ji za samozřejmost.

Co se skrývá za otočením kohoutku?

  • 1 292 km vodovodní sítě
  • 39 854 vodovodních přípojek
  • 173 407 zásobovaných obyvatel
  • 6,281 mil. m³ pitné vody vyrobené v roce 2025 na vlastních zdrojích
  • 7,408 mil. m³ vody fakturované odběratelům v roce 2025
  • 24/7/365 voda musí být k dispozici každý den

www.vakpce.cz

Nejčtenější

Digitoo spouští éru autonomního účetnictví

Komerční sdělení

České Digitoo.ai posouvá svou umělou inteligenci od čtení faktur k samostatné účetní práci. V testu tisícovky dokladů zvládla 854 z nich stoprocentně správně bez lidské kontroly.

Přichází Kaufland Card XTRA a s ní nové odměny a ještě snazší šetření

Komerční sdělení
Kaufland Card XTRA

Nákupy v Kauflandu dostávají nový rozměr. Dosavadní věrnostní karta přichází v modernější podobě jako Kaufland Card XTRA a pro zákazníky má připravenou řadu novinek. Program nabízí nové prostředí pro...

Co má stát udělat pro dostupnější bydlení? Češi chtějí tři jasné kroky

Komerční sdělení

Více veřejných nájemních bytů, zvýhodněné půjčky pro mladé a první bydlení. A také snadnější a rychlejší povolování. Právě tyto kroky lidé nejčastěji očekávají od státu pro zlepšení dostupnosti...

Obyčejná holka má za sebou premiéru. Lucie Bílá zářila ve dvojroli

Komerční sdělení
Premiéra Obyčejná holka - celý tým

Původní český muzikál Obyčejná holka má za sebou světovou premiéru. Divadlo Lucie Bílé uvedlo novinku, která vznikla u příležitosti životního jubilea Lucie Bílé, ve čtvrtek 17. září. Zaplněné...

Stavební boom na Čtyřce přinesl ocenění v prestižní soutěži

Komerční sdělení
Stavební boom na Čtyřce přinesl ocenění v prestižní soutěži

Nová mateřská školka v Újezdě získala v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje Cenu poroty. Porotce stavba zaujala propojením tradiční architektury s moderním pojetím dřevostavby. Obdiv má i za...

Nechejte si vyvézt žumpu nebo septik. Připravte se na zimu!

Komerční sdělení

Odpadní vody je nutné likvidovat v souladu se zákonem. Jeho obcházením se lidé nepřipojení na kanalizaci kromě negativních dopadů na životní prostředí vystavují riziku vysoké pokuty. Využijte...

28. září 2026

EDUCA 2026: Kdo bude řídit autobusy za pár let? Mladí nespěchají

Komerční sdělení
EDUCA 2026: Kdo bude řídit autobusy za pár let? Mladí nespěchají

Autobusy ČSAD Liberec najedou na Liberecku a Českolipsku přes osm milionů kilometrů ročně. Vozí cestující na pravidelných linkách, ale také třeba hokejisty Bílých Tygrů nebo fotbalisty Slovanu. Kdo...

28. září 2026

Práce, rodina a škola? Na CEVRO Univerzitě zvládnete všechno dohromady

Komerční sdělení
Jen titul nestačí: studenti chtějí osobní přístup i zkušenosti z praxe

Máte za sebou několik let v práci, víte, co umíte, a přemýšlíte, kam se posunout dál? Vysokoškolský titul nebo nové odborné znalosti mohou být cestou k vyšší pozici, změně oboru i větší jistotě v...

28. září 2026

„Žen v servisech Škoda přibývá,“ říká vedoucí skladu náhradních dílů

Komerční sdělení
Nikola Mittigová

Začala v automyčce a postupně se propracovala až na vedoucí skladu náhradních dílů u prodejce Škoda Auto Drupol v Berouně. Nikola Mittigová je ženou v prostředí, kde si typicky představujeme muže, a...

28. září 2026

Novinky v krajských nemocnicích: osteologie a nové dárky pro dárce

Komerční sdělení
Návštěvní služba PA

Nemocnice Plzeňského kraje v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech, Stodu, Horažďovicích a Plané se neustále snaží zlepšovat kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro pacienty. Také v létě se v krajských...

28. září 2026

Dvě sekundy u kohoutku

Komerční sdělení
Dvě sekundy u kohoutku

Za obyčejnou sklenicí vody se však skrývá mnohem delší cesta. Otočíme kohoutkem a voda teče. Ve dne, v noci, v létě i v zimě. Považujeme to za samozřejmost.

28. září 2026

Čabárna dál rozkvétá. Nová učebna přiblíží dětem další cestu k přírodě

Komerční sdělení
Nová učebna přiblíží dětem další cestu k přírodě

Na Čabárně, tedy pouhých několik kilometrů od kladenského centra, vzniká stále kvalitnější zázemí pro environmentální vzdělávání a záchranu živočichů i příjemné místo pro odpočinek v přírodě. ...

28. září 2026

Z pojišťovny od narození jste možná vyrostli. Další si vyberte sami

Komerční sdělení

O zdraví se vyplatí pečovat dřív, než je nutné něco řešit. Zdravotní pojišťovna OZP proto svým klientům zpřístupňuje klíčová preventivní vyšetření o několik let dříve, než na ně získají nárok díky...

28. září 2026

Světový den srdce: Znáte své důležité hodnoty?

Komerční sdělení
Světový den srdce: Znáte své důležité hodnoty?

Srdečně-cévní riziko není vždy vidět ani cítit. Člověk může bez obtíží zvládat každodenní povinnosti, přesto může mít zvýšený krevní tlak, LDL cholesterol nebo hladinu cukru v krvi. Tyto zdravotní...

28. září 2026

Byty v regionech zdražují a chyby ve smlouvách mohou stát statisíce. Co teď řeší realitní trh?

RR20260925

Ceny bytů rostou nejrychleji mimo Prahu, kupující potřebují vedle vlastních zdrojů počítat i s dalšími výdaji a bezpečný realitní obchod dnes stále více stojí na dobře nastavených smlouvách, úschově...

26. září 2026  7:17

Plzeňský kraj sjednotil žádosti o pobytové sociální služby

Komerční sdělení
Plzeňský kraj sjednotil žádosti o pobytové sociální služby

Plzeňský kraj sjednotil od 14. září 2026 formuláře pro žádosti o poskytnutí pobytové sociální služby ve všech svých organizacích v sociální oblasti. Lidé, kteří hledají vhodné zařízení pro svého...

25. září 2026

Přichází Kaufland Card XTRA a s ní nové odměny a ještě snazší šetření

Komerční sdělení
Kaufland Card XTRA

Nákupy v Kauflandu dostávají nový rozměr. Dosavadní věrnostní karta přichází v modernější podobě jako Kaufland Card XTRA a pro zákazníky má připravenou řadu novinek. Program nabízí nové prostředí pro...

25. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde