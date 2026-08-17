Dvacet let ve vedení: Odvaha měnit a umění naslouchat

Už dvacet let stojí v čele Centra následné péče Jana Tomšů, která za tu dobu pomohla proměnit nejen samotné zařízení, ale i pohled veřejnosti na obor, který býval často neprávem opomíjený.
Přestože po základní škole směřovala ke studiu ekonomiky, nakonec se stejně jako její dvě sestry stala zdravotnicí. V Pardubicích se s kolegy podílela na vzniku první nestátní zdravotnické služby – domácí péče pod hlavičkou Charity. Jedenáct let poznávala situaci pacientů a jejich rodin v domácím prostředí. Právě práce s lidmi ji přivedla až do tehdejší Léčebny dlouhodobě nemocných v Rybitví, kde nejprve působila jako hlavní sestra.
„Práce v domácí péči mi ukázala, jak důležitá je podpora rodin a jak složité životní situace lidé často prožívají. Díky tomu jsem pochopila, že následná péče není jen zdravotní službou, ale také velkou lidskou oporou,“ vzpomíná Jana Tomšů.
Když dostala nabídku ucházet se o místo ředitelky, dlouho váhala. Vedoucích pozic pro zdravotní sestry tehdy mnoho nebylo a rozhodnutí konzultovala s celou rodinou. „Přijmout tuto výzvu nebylo samozřejmé. Zdravotních sester ve vedení tehdy mnoho nebylo a kandidatura pro mě znamenala vystoupit z profesní jistoty a převzít odpovědnost za celé zařízení,“ říká. Nakonec se přihlásila a v následujících dvaceti letech měnila organizaci práce, nastavovala nové procesy a budovala tým založený na vzájemné důvěře
KDYŽ K NÁM PACIENT PŘIJDE, ČASTO MÁ POCIT, ŽE SE JEHO ŽIVOT ZASTAVIL. NAŠÍM CÍLEM JE UKÁZAT MU, ŽE TO TAK NENÍ. KAŽDÝ KROK K VĚTŠÍ SAMOSTATNOSTI JE PRO NÁS ÚSPĚCHEM A KAŽDÝ NÁVRAT DOMŮ JE TOU NEJVĚTŠÍ ODMĚNOU
Z LÉČEBNY VZNIKLO CENTRUM
„Postupně jsem zjistila, že dobré vedení není hlavně v rozhodování, ale v naslouchání. Za důležité považuji zejména otevřenou komunikaci, nezamlčování informací, ocenění dobré práce i spravedlivé pojmenování chyb. Jen spokojený zaměstnanec může odvádět dobrou práci a jen dobrý tým dokáže pacientům vracet důstojnost i soběstačnost,“ říká.
Pod jejím vedením prošlo zařízení významnou proměnou. Z někdejší Léčebny dlouhodobě nemocných vzniklo Centrum následné péče, které lépe vystihuje současnou podobu oboru. Následná péče není určena jen seniorům, ale také mladším pacientům po úrazech nebo závažných onemocněních, kteří potřebují intenzivní rehabilitaci a odbornou podporu při návratu do běžného života.
Centrum usiluje o zvyšování kvality péče. „Mým dlouhodobým cílem bylo ukázat, že LDN není poslední zastávkou a že následná péče stojí na odbornosti, důstojnosti a lidském přístupu,“ vysvětluje Jana Tomšů.
Centrum následné péče je akreditovaným zdravotnickým zařízením a třikrát uspělo v celostátním projektu Kvalitní a bezpečná nemocnice.· Dalším krokem bude plánovaná modernizace, která pacientům přinese více soukromí i ještě kvalitnější podmínky pro léčbu. „Když k nám pacient přijde, často má pocit, že se jeho život zastavil. Naším cílem je ukázat mu, že to tak není. Každý krok k větší samostatnosti je pro nás úspěchem a každý návrat domů je tou největší odměnou,“ říká Jana Tomšů. A přidává vzkaz pro své kolegy: „Nebojte se výzev. Je potřeba umět přijmout a využít příležitosti.
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