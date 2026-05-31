Dolní Morava: po škole do vody, po práci do pohody

Mnoho lidí z okolí má Dolní Moravu spojenou hlavně s vytíženými víkendy nebo zimní sezónou. Jenže právě všední dny mají úplně jinou atmosféru. Před hlavními prázdninami a od pondělí do čtvrtka je v MELORI klidněji, bez front a čekání. Pohodové koupání, vodní atrakce i relax s dětmi nebo po práci si jde vychutnat na sto procent.
„Chceme, aby si místní obyvatelé mohli radovánky u nás užívat pravidelně a měli možnost dopřát si kvalitní odpočinek doslova kousek od domova,“ doplňuje za vedení MELORI Tomáš Drápal.
Vodní svět, který baví děti i dospělé
Vodní svět MELORI nabízí vše, co rodiny během letních dní hledají. Tři zážitkové tobogány o celkové délce přes 270 metrů baví malé i velké návštěvníky. Velkým favoritem je dušový tobogán pro jednu nebo i dvě osoby a obrovskou popularitu si získal také závodní dvojtobogán se společným startem, kde mohou děti i rodiče soutěžit, kdo bude dole rychleji. A ten pomalejší? Toho čeká studená sprška v cíli.
Velké oblibě se těší také tematický dětský vodní park se skluzavkami, fontánami, vodními prvky a brouzdalištěm pro nejmenší. V těchto dnech navíc MELORI otevírá i venkovní letní bazén se skluzavkou a dalšími dětskými atrakcemi.
Zatímco děti dovádějí ve vodě, rodiče si mohou užít venkovní výplavový bazén s výhledy na hřebeny pohoří Králického Sněžníku nebo velkou slunečnou terasu s lehátky a posezením. Součástí bazénové haly je také bistro s lehkými jídly, saláty i specialitami pro děti.
Pro ty, kteří chtějí spojit vodní zábavu i s hlubším odpočinkem nabízí MELORI také zvýhodněné celodenní vstupy v kombinaci se saunovým světem, který patří k největším a nejkrásnějším v Česku.
V novém areálu bylo myšleno na vše, takže i na pohodlí pro návštěvníky. Autem lze přijet přímo k aquacentru a parkování mají návštěvníci MELORI zdarma.
Ať už hledáte tip na pohodové odpoledne, letní koupání s dětmi nebo místo, kde po výletu příjemně zrelaxujete, MELORI aqua & spa na Dolní Moravě nabízí ideální kombinaci vody, zábavy a horské atmosféry doslova za rohem.
Informace o provozu MELORI aqua & spa najdete na www.melori.cz