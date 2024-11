Dobrovolnické centrum LDN Rybitví – lidskost, která uzdravuje

„Naše práce není jen o medicíně. Je o důstojnosti, laskavosti a víře v sílu lidského spojení,“ říká s emocemi ředitelka LDN Rybitví Mgr. Jana Tomšů.

Dobrovolnické centrum zde není jen doplňkem, ale skutečným srdcem, které pumpuje potřebnou životní energii a naději tam, kde je nejvíce potřeba.

Dobrovolnické centrum: Laskavé srdce naší léčebny

Dobrovolníci v LDN Rybitví přinášejí do nemocničního prostředí něco, co žádný přístroj ani lék nenahradí – lidský dotek, porozumění a naslouchání. Jejich činnost stavíme na třech pilířích:

Pomoc s adaptací nových pacientů

„Představte si, že jste najednou sami, ztraceni, bez podpory rodiny. Právě zde dobrovolníci vytvářejí most mezi světem plným nejistoty a novou nadějí. Podpora pacientů během dlouhodobého pobytu

„Dlouhý pobyt na lůžku je náročný nejen fyzicky, ale hlavně psychicky. Naši dobrovolníci přinášejí pacientům úsměv, novou energii a potřebné rozptýlení. Pomoc mladším pacientům

„Pro mladé lidi je nemocnice zkouškou, na kterou nejsou připraveni. Dobrovolníci jim pomáhají najít záblesky normálního života, propojují je s vrstevníky a odvádějí jejich mysl od bolesti k něčemu radostnějšímu,“

Dobrovolnictví: Šance pro každého

„Dobrovolníkem se může stát každý, kdo má srdce na správném místě,“ říká zakladatelka Dobrovolnického centra a ředitelka LDN Rybitví Mgr. Jana Tomšů. Nezáleží na věku. Mladí mají energii a elán, starší pak moudrost a zkušenosti. Každý má co nabídnout – a hlavně každý může změnit něčí a ve výsledku i ten svůj život k lepšímu.

„Advent v sobě nese kouzlo zastavení, kdy máme prostor se zamyslet nad tím, co je opravdu důležité. Naše práce v LDN Rybitví bude vždy o důstojnosti, laskavosti a víře ve vzájemnou pomoc. Dobrovolníci nejsou jen pomocníky – jsou to andělé, kteří do našeho zařízení přinášejí radost, naději a především dotek normálního člověčenství,“ dodává ředitelka LDN Rybitví Mgr. Jana Tomšů.

Lidskost a osobní přístup je základem každého kroku

„Moji spolupracovníci vědí, že moje dveře ředitelny jsou otevřeny pro každý dobrý nápad, jak naši práci ještě společně více zlepšit. Osobně naši práci vnímám jako poslání a kladu důraz na naslouchání, důvěru, vzájemný respekt a především spolupráci. Zakládám si na setkávání se současnými i bývalými zaměstnanci, kteří jsou třeba již v důchodu, ale stále si máme co říci a čím se vzájemně inspirovat. Tato setkání mají svou sílu a energii, která mne velmi nabíjí a baví,“ říká Mgr. Tomšů s úsměvem.

Dobrovolnické centrum LDN Rybitví dokazuje, že i malé činy laskavosti mohou mít obrovský dopad. Přináší radost a podporu těm, kteří ji potřebují, a zároveň dává dobrovolníkům pocit, že mění svět – jedním laskavým gestem za druhým. Jak říká Dalajláma: „Buďte laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné…“ Tento citát je přesně tím, co v LDN Rybitví naplňujeme každý den – laskavost je zde nejen pravidlem, ale životní filozofií.