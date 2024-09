„Dobrovolníci čtou, zpívají, vyvádějí ze smutku. A tím léčí.”

„I my samotní se jednou můžeme ocitnout na tom pomyslném lůžku. A jestli k tomu dojde, budeme rádi, když se u nás někdo posadí, vezme nás za ruku a řekne: Jsem tady pro vás,“ říká Jana Tomšů, ředitelka zařízení, kde před dvěma lety speciální dobrovolnické centrum vzniklo.

Dobrovolnické centrum v LDN Rybitví vzniklo v roce 2022. Proč?

Naše zařízení poskytuje zdravotnickou péči a práce, kterou vykonávají naši zaměstnanci jsou totožné nebo podobné práci, kterou vykonává personál nemocnice. Všichni se snažíme o to, aby zdravotnický tým měl co nejvíce možností trávit u lůžka pacienta a byl co nejméně odváděn například administrativou. Přesto jim zbývá velice málo času na sociální kontakty. Snažíme se být u pacientů co nejvíce, chtít vědět o jejich potřebách, problémech a starostech, mít možnost jim pomoci i v otázkách sociálního strádání. Ale stále to nestačí. Proto jsme vytvořili dobrovolnické centrum.

Co je náplní práce dobrovolníka?

Dobrovolník by měl „vyplňovat“ ty dlouhé chvíle pacienta strávené na lůžku. Když nejsou návštěvy, když jsou pacienti sami, nechtějí, nebo nemohou sledovat televizi nebo rádio a mají dlouhou chvíli. Dobrovolníci pacientům čtou, povídají si s nimi, zpívají. Nejhorší stádium u pacientů je stav sociální izolace. To je ten hlavní nepřítel, se kterým bojujeme a se kterým nám mají dobrovolníci pomoci. Vyvádějí pacienty ze smutku a tím jim pomáhají rychleji se uzdravit.

Kdo se může přihlásit?

Dobrovolníkem se může stát každý, komu je 18 let, musí být trestně bezúhonný a mít zdravotní způsobilost. Na věku dobrovolníka nezáleží, mladí i staří občané mají co nabízet. Vítán je každý, kdo nabízí pomoc. Maminky na rodičovské dovolené, dědové a babičky od vnoučků, studenti, skupiny pracovníků, věřící i ateisté. Prostě všichni, kdo chtějí dávat, nejen brát.

Je dáno, jak často musí dobrovolníci do centra docházet?

Každý, kdo se stane dobrovolníkem, uvede své možnosti. Někdo bude pomáhat například pouze pacientkám, ve vyšším věku. Někdo se cítí na to, aby pomáhal spíše mužům, se kterými bude hovořit na téma sport. Stejné to je s množstvím času, které může sám pacientům věnovat. Někdo může přijít jen jednou týdně na dvě hodiny, někdo dvakrát týdně. To už je na domluvě s koordinátorem dobrovolníků.

Pomáhají dobrovolníci s prací zdravotníkům?

Ne. Pokud by se pro práci zdravotníka rozhodli, ať se domluví na pracovní smlouvě s vedením léčebny, ale na pozici dobrovolníka odbornou činnost u pacientů vykonávat nesmí. Jejich hlavní náplní je jiná činnost. Pacient si bude raději a dlouho pamatovat člověka, který u něj seděl a povídal si s ním. Nebude si ale pamatovat lékaře nebo sestru, kteří mu prováděli převazy. Svědčí to o velkých zásluhách těch, kteří se svou dobrovolnickou činností věnují úzce pacientovi, aniž by se fyzicky účastnili jeho ošetřování.

Dobrovolnictví zažívá v poslední době boom. Čím to je?

Dobrovolnictví má v naší zemi hluboké kořeny. Historickými předěly byly poničeny, ale v této době jsou znovuobjevovány. Žijeme v době, kdy k sobě mají lidé daleko, někdy jsou vztahy i v samotných rodinách přetínány a není ochota je znovu navazovat. Ale jsme národ citlivých a dobrých občanů a věřím, že se najdou lidé, kteří nám budou ochotni pomoci. Protože i my sami se jednou můžeme ocitnout na tom pomyslném lůžku a budeme rádi, když se u nás někdo posadí, vezme nás za ruku a řekne: „Jsem tady pro vás.“