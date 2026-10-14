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Data ECPR ukazují, kde dnes vzniká největší riziko dluhů

Komerční sdělení

Data ECPR ukazují, kde dnes vzniká největší riziko dluhů | foto: Intrum Czech, s.r.o.

Komerční sdělení

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Platební morálka Čechů zůstává vysoká, přesto se problémy se splácením soustřeďují do konkrétních skupin obyvatel. Analýza European Consumer Payment Report 2026 ukazuje, jak se mění riziko pro banky, poskytovatele úvěrů, energetické firmy i telekomunikační operátory.

Češi platí včas. Firmy však stále častěji řeší stejné problémové dlužníky

Při pohledu na výsledky European Consumer Payment Report 2026 by mohly být finanční instituce spokojené. 75 ‚% Čechů během posledních 12 měsíců zaplatilo všechny své účty včas. Ve srovnání s rokem 2023, kdy tak odpovědělo 70 % respondentů, jde o výrazné zlepšení.

Kdo však pracuje se správou pohledávek každý den, ví, že skutečný obrázek trhu bývá složitější. Za stabilními průměry se skrývá trend, který je pro věřitele mnohem důležitější než samotný počet opožděných plateb. Finanční problémy se stále více koncentrují do konkrétních skupin zákazníků, zatímco většina populace si své závazky plní bez větších komplikací.

Právě tento vývoj mění způsob, jakým banky, poskytovatelé úvěrů, telekomunikační společnosti, energetické firmy i další organizace přistupují k řízení pohledávek.

Většina klientů funguje bez problémů

Výsledky ECPR potvrzují, že většina českých domácností zvládá své finance relativně dobře. Celkem 57 % respondentů uvedlo, že nemají žádný nezajištěný dluh, a 75 % zaplatilo všechny účty včas.

Pro firmy je ale podstatné jiné číslo. Přestože většina klientů funguje bez problémů, 24 % respondentů se během posledního roku dostalo alespoň jednou do prodlení.

Ve velkých zákaznických portfoliích představuje i relativně malý podíl klientů významný objem pohledávek, nákladů a provozní administrativy.

Trh se postupně polarizuje

Opravdu zajímavý pohled přináší srovnání jednotlivých segmentů.

Mezi lidmi bez nezajištěných dluhů uvedlo opožděnou platbu pouze 9 % respondentů. U osob s nezajištěnými dluhy však stejný ukazatel dosahuje 44 %.

Jinými slovy, riziko není rozloženo rovnoměrně napříč zákaznickou základnou. Výrazná část budoucích problémových pohledávek vzniká u klientů, kteří již nyní vykazují známky finančního zatížení.

Pro věřitele to znamená zásadní změnu. Místo plošného přístupu k celému portfoliu je stále důležitější identifikovat segmenty, ve kterých se riziko kumuluje.

Největší tlak dopadá na rodiny a střední generaci

Data rovněž ukazují, že problémy se splácením nejsou doménou nejmladších respondentů.

Nejvyšší podíl opožděných plateb vykazují lidé ve věku 38 až 44 let, kde se do prodlení dostalo 38 % respondentů. U osob starších 65 let šlo pouze o 12 %.

Podobně výrazný rozdíl existuje mezi domácnostmi s dětmi a bez dětí. Opožděnou platbu uvedlo 37 % domácností s dětmi, zatímco mezi domácnostmi bez dětí to bylo pouze 15 %.

Tyto výsledky naznačují, že největšímu finančnímu tlaku dnes čelí ekonomicky aktivní domácnosti s vysokými pravidelnými výdaji. Právě zde se koncentruje významná část budoucího kreditního rizika.

Finančně křehcí klienti se meziročně zhoršují

Z pohledu dlouhodobého vývoje stojí za pozornost také finančně zranitelné skupiny.

Podíl respondentů s opožděnými platbami v této kategorii vzrostl meziročně z 36 % na 40 %. Na druhé straně finančně odolné domácnosti dosahují rekordních výsledků a 96 % z nich zaplatilo všechny závazky včas.

Nůžky mezi stabilními a zranitelnými domácnostmi se tak dále rozevírají.

Pro finanční sektor je to důležitý signál. Přestože celkové výsledky trhu nevypadají dramaticky, některé segmenty populace vykazují pokračující zhoršování.

Ne každé prodlení znamená finanční problém

Zajímavé výsledky přinesla také otázka na příčiny opožděných plateb.

Celkem 61 % respondentů uvedlo, že zapomněli zaplatit. Nedostatek finančních prostředků označilo jako hlavní důvod 21 % dotázaných.

To potvrzuje trend, který pozorují věřitelé napříč Evropou. Významná část pohledávek nevzniká úmyslně a nevyžaduje složité inkasní procesy. Často postačí správně načasovaná komunikace, připomínka nebo jednoduché digitální řešení.

Současně však existuje významná část portfolia s opakovanými prodleními, více závazky a dlouhodobými problémy se splácením. Právě tato skupina bývá pro věřitele nejnáročnější z hlediska nákladů i řízení rizika.

Data rozhodují více než kdy dříve

Výsledky ECPR 2026 potvrzují, že úspěšné řízení pohledávek již není pouze otázkou následného vymáhání.

Klíčovou roli dnes hraje schopnost rozpoznat rozdíl mezi klientem, který potřebuje pouze připomenutí splatnosti, klientem vyžadujícím individuální řešení a klientem, u kterého se riziko dlouhodobě opakuje.

Právě proto získávají na významu moderní přístupy ke správě pohledávek, pokročilá datová analytika, přesnější řízení kreditního rizika, specializovaný outsourcing pohledávek i efektivní práce s nevýkonnými portfolii.

Firmy, které dokážou spojit data, technologie a odborné know-how, dnes nezískávají pouze vyšší návratnost pohledávek. Získávají také lepší kontrolu nad cash flow, nižší provozní náklady a větší schopnost reagovat na měnící se chování zákazníků.

Proklikové fráze na web Intrum Czech

  • správa pohledávek
  • outsourcing pohledávek
  • řízení kreditního rizika
  • nevýkonná portfolia
  • odkup pohledávek

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