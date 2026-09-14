Chemie, která má budoucnost

Stejně tak není jednoduché najít zaměstnavatele, který dokáže nabídnout něco jiného mladému člověku na začátku kariéry a zkušenému odborníkovi, který už ví, co od své práce očekává. A právě na tom je založena personální strategie rozvoje skupiny Synthesia, která je od roku 2024 součástí koncernu Kaprain. Skupina Synthesia sídlící v Pardubicích-Semtíně je předním evropským výrobcem specializované chemie a dohromady zaměstnává ve společnostech Synthesia, Synthesia Nitrocellulose a Synthesia Power na 1 300 pracovníků.
Synthesia dlouhodobě věří, že budoucnost stojí na šikovných a motivovaných lidech. Proto se zaměřuje jak na nábor čerstvých absolventů středních a vysokých škol, kteří do společnosti přinášejí nové myšlenky a energii, tak na získávání uchazečů s cennými zkušenostmi z různých oborů, kteří chtějí využít své znalosti a dovednosti v jiné oblasti. Pro absolventy vysokých škol Synthesia nabízí Trainee program, který umožňuje hladký start do praxe, zaučení a možnost podílet se na projektech s reálným dopadem. Každý absolvent má přiděleného zkušeného mentora, pod nímž může úspěšně rozvíjet své schopnosti a talent. Po ukončení Trainee programu jsou mladí kolegové převedeni do už konkrétních pozic, kde mohou naplno využít své nabyté znalosti.
Absolventům středních škol (učebních i maturitních oborů) je zajištěno zaučení pod dohledem seniorních kolegů a také možnost zvýšení či rozšíření profesní kvalifikace, třeba získání odborné způsobilosti v elektrotechnice či svářečského průkazu. Stejně důležití pro Synthesii jsou lidé, kteří už mají za sebou roky zkušeností. Právě jejich znalosti, nadhled a schopnost vidět věci v souvislostech jsou nenahraditelné stejně jako jejich know-how, které mohou předávat dále. Do Synthesie se proto mohou hlásit uchazeči z různých oborů, věkových kategorií i stupňů vzdělání.