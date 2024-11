Česká topná tělesa z Hlinska dobývají svět

Kořeny technologie tištěných topných těles společnosti Backer Elektro CZ a.s. spadají do 90. let minulého století, kdy tehdejší Eta a.s. zakoupila tuto technologii za účelem využití pro výrobu domácích spotřebičů, například varných konvic.