CEE Logistics: 15 let na cestě, která stále dává smysl

Když před patnácti lety vznikla společnost CEE Logistics, stála za ní především odvaha a chuť dělat věci po svém. Bez velkých slov, ale s jasnou představou, že logistika může fungovat spolehlivě a zároveň lidsky. Dnes je součástí české holdingové skupiny MATTELI Groupa působí napříč Evropou.

Za tu dobu výrazně vyrostla. Z obratu necelý milion eur v prvním roce se dostala na více než 100 milionů eur v roce 2025. Aktuálně operuje s přibližně 370 vozidly a zaměstnává přes 600 lidí. Sídlo má v Pardubicích, pobočky pak po celé České republice i na Slovensku. Ta čísla jsou důležitá, ale sama o sobě celý příběh nevystihují.

Když se vyvíjí společnost, posouvají se i lidé

Patnáct let znamená přirozený vývoj. Zaměstnanci, kteří nastupovali na juniorské pozice, dnes vedou týmy a nesou odpovědnost za jejich fungování. Kariérní posun není výjimkou, ale běžnou součástí života ve společnosti. Důvěra a prostor pro růst patří k věcem, na kterých si společnost zakládá. „Dlouhodobě věříme tomu, že nejlepší manažeři vyrůstají uvnitř firmy. Lidé, kteří znají její fungování od začátku, mají přirozený respekt i nadhled,“ říká generální ředitel Josef Nový.

Josef Nový, generální ředitel

Vedle zkušených kolegů přicházejí mladší, kteří jsou přirozeně blíž technologiím a mají jiné pracovní návyky. Cílem není tyto světy oddělovat, ale hledat způsob, jak je propojit. I proto se postupně zapojují moderní nástroje včetně umělé inteligence.

Řidiči: páteř firmy v proměně času

Od začátku tvoří největší část týmu řidiči. Zatímco dříve převažovali čeští řidiči, dnes je tým mnohem mezinárodní. To s sebou přináší nové situace – nejen jazykové, ale i kulturní. Co dříve fungovalo automaticky, dnes vyžaduje větší pozornost a jiný způsob komunikace.

Firma se tomu postupně přizpůsobuje. Učí se pracovat s různorodým týmem, nastavovat srozumitelná pravidla a hledat způsoby, jak spolu fungovat i v prostředí, které je výrazně pestřejší než dřív.

Výzvy, které prověřují stabilitu

Za patnáct let si společnost prošla i obdobím, které nebylo jednoduché. Nejvýrazněji se to ukázalo během pandemie covidu. „V té době jsme byli hodně navázaní na automotive, který se prakticky ze dne na den zastavil. Najednou jsme měli část vozového parku bez práce, zhruba čtvrtina aut stála,“ popisuje generální ředitel Josef Nový. Situace si vyžádala rychlá rozhodnutí – reorganizaci, přesuny kapacity hledání zakázek mimo automotive. Postupně se tak začalo pracovat i pro další obory, které nebyly na vývoj v tomto segmentu přímo na vázané.

Vedle pandemie se ale společnost musela vyrovnat i s dalšími vlivy – dopady války na Ukrajině, aktuálními geopolitickým i konflikty i stávajícími výraznými výkyvy cen pohonných hmot.

Jeden příběh za všechny

Růst společnosti se nejlépe ukazuje na konkrétních lidech. Jedním z nich je Lukáš Vachata. Když v roce 2015 nastupoval jako dispečer, byl to prostě mladý kluk na začátku své kariéry. Během pár let se ale ukázalo, že nechce jen „dělat svoji práci“. V roce 2017 už vedl projekt Road Team, o rok později převzal pobočku v Plzni a vroce2021 zamířil do Brna, kde vedl celou spedici. Typická je pro něj energie, se kterou jde do věcí naplno. Dokáže strhnout ostatní, nebojí se rozhodovat a posouvat věci dopředu – i za cenu toho, že ne všechno vyjde na první pokus.

Lukáš Vachata, vedoucí pobočky Brno

Jeho další krok přišel v roce 2024 s nabídkou odejít do Barcelony, do sesterské společnosti. Znamenalo to velkou změnu – profesně i osobně. Odcházel tam s čerstvě narozeným miminkem, do nového prostředí, bez jistoty, jak to celé dopadne. Zvládl obojí. Práci i rodinu. A právě rodina nakonec se hrála roli i v dalším rozhodnutí.

V dubnu letošního roku se vrací zpět do Brna na pozici vedoucí pobočky – tentokrát už jako táta dvou dětí. „Barcelona byla obrovská zkušenost, ale návrat do Čech je pro mě hlavně o rodině. Tady jsem doma,“ říká Lukáš Vachata. Jeho příběh není o bezchybné kariéře.

Je o tom, že když dostanete příležitost a máte chuť ji využít, můžete se posunout mnohem dál, než jste na začátku čekali. Takových příběhů není mnoho, ale o to víc jsou pro ostatní inspirací.

Co zůstává stejné

Za patnáct let se mnohé změnilo. Technologie, procesy i složení týmu. Zůstává ale to podstatné – důraz na lidi a způsob, jakým se k nim přistupuje. V prostředí, které je čím dál rychlejší a náročnější, je právě tohle hodnota, která dává stabilitu. „Logistika je dnes hodně o technologiích a efektivitě. My ale víme, že bez lidí by to nešlo. A podle toho se snažíme pracovat každý den,“ říká Josef Nový.

A i po patnácti letech se ukazuje, že právě lidský přístup je tím, na čem stojí její úspěch – a na čem chce stavět i v dalších letech.

www.ceelogistics.cz

