Basketbal na Dukle je tradice, kterou je třeba udržovat a rozvíjet

Klub klade důraz na mládežnickou základnu, jedním z jeho hlavních pilířů je projekt Golden Talents, který sdružuje mladé hráče s největším basketbalovým potenciálem. Pardubický basketbal vychoval řadu hráčů, kteří zanechali stopu v nejprestižnějších soutěžích. Jeho historie je úzce spjata s městskou částí Dukla, kde na basketbalových hřištích v červenobílých dresech hrálo a hraje několik generací sportovců. Stejně jako já a můj otec Libor, který prostřednictvím svého působení ve společnosti Chládek & Tintěra Pardubice a stavebního holdingu enteria pardubický basketbal a další sporty dlouhodobě podporoval. Dukla pro mě není jen místem, kde jsem sportoval, ale i místem, kde jsem vyrůstal, navštěvoval základní školu (Josefa Ressla). Být v této komunitě mě utvářelo jako sportovce, ale i jako člověka.

Vzhledem k současnému stavu považuji za důležité podílet se na rozvoji sportu a celého území Dukly. Sportovcům teď na Dukle slouží dva areály, Městský atletický stadion Dukla a stávající hala BK v ulici V Ráji, jejíž okolí se promění v dlouho plánovanou rekonstrukci stávající basketbalové haly na tréninkové centrum a akademii, která již byla představena. Zároveň se nyní reálně kreslí a připravuje moderní multifunkční hala pro míčové sporty s kapacitou 3 600 diváků, která by měla být hned vedle. Jde o jeden z největších investičních projektů města Pardubice, v rámci kterého by také mělo být vybudované zázemí, ubytování pro návštěvníky a účastníky turnajů, restaurace a další služby. S tím souvisí i dopravní řešení a revitalizace venkovního okolí areálu. Další dvě sportovní haly a venkovní hřiště by v příštích letech měly vyrůst v současném areálu Masarykových kasáren, kde město postaví novou základní školu.

Investice do občanské vybavenosti Dukly přispějí nejen sportovní komunitě, ale i místním. Vizí spolupráce veřejného a soukromého sektoru je celé území proměnit do moderní živé zóny. Firmy KVIS, Chládek & Tintěra Pardubice, holding enteria a ventio, které pardubický basketbal podporují, jsou společnostmi, které jsou budované dlouhodobě, stojí na pevných základech a snaží se odvádět kvalitní práci. Stejně tak je třeba budovat i pardubický basketbalový klub. Finanční stabilita, dlouhodobá vize, kvalitní hráčský kádr, jasná komunikace s partnery i fanoušky, jsou cíle, na kterých klub pracuje. Prvním krokem jsou hned dvě posily klubu – trenér Jan Šotnar a klíčový hráč Petr Šafarčík, se kterými jsme podepsali smlouvu na následující tři roky.

Vizualizace nové haly. Vizualizace je použita se souhlasem města Pardubice

Jsem rád, že mohu v odkazu svého otce pokračovat a podporovat tento sport jako akcionář BK Pardubice, i holdingu enteria a ventio, a naplnit tak jeho prezentovanou vizi – být prospěšný svému okolí. Svou podporu klubu aktuálně schválilo i město Pardubice, se kterým budeme v následujících třech letech strategicky usilovat o stabilizaci klubu. Díky patří i Pardubickému kraji a dalším partnerům. Pardubický basketbalový klub by měl i nadále budovat důležité hodnoty, rozvíjet sportovce a týmového ducha. A k tomu potřebuje nejen dobrý hráčský kádr, ale i vhodné a důstojné podmínky a zázemí.

Autor textu: Ondřej Joska