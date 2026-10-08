Banka poslala klientovi deset milionů dvakrát, říká Štěpánka Mimrová

Ale na jeden telefonát nezapomenu.
Při prodeji velké rodinné vily zastupoval majitele jejich kamarád z Německa. Obchod byl dokončený a na jeho účet přišlo přibližně deset milionů korun.
A potom – přišlo dalších deset.
Banka jednoduše odeslala peníze dvakrát.
První myšlenka, která člověka napadne, je skoro až úsměvná:
„Tak super, tak si je nechte.“
Jenže bohužel. Takhle to nefunguje. Chybu bylo potřeba okamžitě řešit a peníze vrátit.
Je to kuriózní příběh, ale dobře ukazuje jednu věc. V realitách se může stát téměř cokoliv. A právě proto podle mě práce makléře není jen o inzerátu, fotografiích a prohlídkách, ale o umění problémy řešit a o správných rozhodnutích.
Nejvyšší odhad nemusí znamenat nejlepší prodej
Majitelé si dnes často pozvou několik makléřů. Samozřejmě i mě www.privatnimaklerka.cz . Porovnávají, kdo se jim líbí, jakou má provizi a hlavně za kolik jim slíbí nemovitost prodat.
A právě tady může vzniknout první chyba. Když jeden makléř řekne cenu o milion nebo dva vyšší než ostatní, zní to samozřejmě lákavě. Jenže nereálně vysoká nabídková cena může znamenat měsíce bez zájmu, postupné zlevňování a nakonec i horší výsledek nebo nulový. Proto klientovi raději vysvětlím, proč doporučuji určitou cenu a jakou strategii bych zvolila. Dobrý prodej nezačíná nejvyšším číslem. Začíná správným plánem.
Prodej je i ekonomika, daně a správné pořadí kroků
Kupní cena je jen jedna část výsledku. Je potřeba předem řešit, co klientovi po prodeji skutečně zůstane, zda může vzniknout daňová povinnost, co bude kupovat dál a jak musí jednotlivé kroky časově navazovat.
Daňovým poradcem ani právníkem nejsem. Díky dlouholeté praxi ale vím, na co klienta upozornit a kdy je potřeba přizvat odborníka.
A právě proto mám kolem sebe síť lidí, se kterými dlouhodobě spolupracuji – právníky, geodety, daňové poradce, projektanty a další specialisty.
Někdy je lepší neprodat všechno
Často dnes řeším prodeje velkých rodinných domů, ze kterých už děti odešly. Majitelé začnou přemýšlet, že dům prodají a koupí si někde menší bungalov.
Jenže tím mohou opustit místo, kde žili desítky let, své sousedy, známé prostředí a vazby.
Pokud to územní plán dovoluje, může existovat ještě jiné řešení.
Část zahrady lze někdy oddělit, vytvořit nový stavební pozemek a na něm postavit menší dům. Původní dům se následně prodá.
Jenže za jednoduchou větou „rozdělíme zahradu“ se skrývá územní plán, přístup, sítě, stavební úřad, geodet, projektant a samozřejmě právník.
Proto se dlouhodobě zajímám o změny územních plánů i o vývoj jednotlivých lokalit.
Trh se mění a je potřeba dívat se dopředu
Realitní trh ovlivňuje ekonomika, úrokové sazby, dostupnost hypoték, nová výstavba i změny územních plánů.
Také Pardubice se budou v dalších letech výrazně měnit. Připravují se zde tisíce nových bytů a nových obytných lokalit ( více: https://privatnimaklerka.cz/mimrova-nove-byty/).
To ale neznamená, že se vše postaví najednou nebo že ceny automaticky klesnou.
Znamená to ale, že při rozhodování o prodeji nestačí znát jen dnešní cenu nemovitosti. Je potřeba sledovat i budoucí nabídku, rozvoj lokality a to, jak se může změnit konkurence na trhu.
Každý příběh potřebuje jiné řešení
Při rozvodu může jeden z partnerů chtít v domě zůstat a druhého vyplatit.
Při dědictví mají sourozenci často rozdílné představy.
Jindy zjistíme, že stavba neodpovídá dokumentaci, přístavba není zakreslená v katastru nebo je potřeba dohledat skutečný právní stav domu.
A právě v těchto chvílích je nejdůležitější zkušenost.
Nejhorší problém je totiž ten, který se objeví až ve chvíli, kdy už je na stole vážný kupující. Banka peníze nepůjčí a zájemce koupí jinde.
Proto se snažím rizika hledat předem a celý obchod naplánovat od začátku až do konce.
Klienti volají mně
Studené telefonáty nedělám.
Nevolám majitelům z inzerátů a nepřesvědčuji je, aby svoji nemovitost svěřili právě mně.
Většina mých klientů přichází na doporučení. A když mi někdo zavolá se slovy:
„Dostal jsem na vás kontakt od…“
je to pro mě nejlepší potvrzení, že svou práci dělám správně.
Nemusím slibovat nejvyšší cenu ani nejnižší provizi. Pro každého klienta chci udělat maximum a najít řešení, které bude dávat smysl právě jemu.
Štěpánka Mimrová
Privátní realitní makléřka
Prodej nemovitosti pro mě nezačíná otázkou „Za kolik?“
Začíná tím, čeho chce klient na konci dosáhnout.
Teprve potom má smysl plánovat cenu, čas, ekonomiku obchodu, možné daňové souvislosti a jednotlivé kroky.
Pokud právě řešíte prodej domu, bytu nebo pozemku a nejste si jistí, jakou cestou se vydat, ozvěte se mi. Ráda pomohu i vám. Vaše privátní makléřka.
Ukázka prezentace nemovitostí: