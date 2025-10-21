Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov

Čerstvý vzduch bez starostí
Vydýchaná ložnice, vlhkost v koupelně nebo těžký vzduch v obýváku – to jsou problémy, které zná každý. Přitom právě čerstvý vzduch doma rozhoduje o kvalitě spánku, náladě i zdraví. Správné větrání je základ, ale v každodenním shonu není snadné na něj myslet. SMARWI se o to postará automaticky.
Co je SMARWI a jak funguje
SMARWI je české chytré zařízení, které se bez vrtání připevní na rám okna a samo ho otevírá i zavírá. Větrání probíhá přesně tehdy, kdy je potřeba – podle vašeho nastavení nebo plně automaticky díky senzorům. Ovládání je jednoduché přes mobilní aplikaci, webové rozhraní nebo stiskem tlačítka.
Senzory pro zdravější prostředí
Aby větrání nebylo jen pohodlné, ale také účinné, lze SMARWI doplnit o chytré senzory:
- Senzor kvality vzduchu VOC odhalí pachy z vaření, čisticích prostředků nebo kouře a automaticky spustí větrání, aby byl vzduch opět svěží.
- Senzor kvality vzduchu CO₂ pozná, kdy je v místnosti „vydýcháno“. Jakmile stoupne koncentrace oxidu uhličitého, dá pokyn k otevření okna a pustí dovnitř nový vzduch.
- Senzor vlhkosti hlídá, aby se doma nedržela nadměrná vlhkost, která vede k tvorbě plísní, a zároveň pomáhá udržet příjemné klima.
- Senzor teploty větrá jen tehdy, kdy to má smysl a díky tomu šetří energii.
Design pro každý interiér
Praktičnost doplňuje i nenápadný vzhled. SMARWI je dostupné ve třech barvách – bílé, hnědé a antracitové – takže snadno zapadne do moderní i tradiční domácnosti.
Pomocník pro zdravý spánek i rodinu
Čerstvý vzduch zlepšuje kvalitu spánku, podporuje soustředění a přispívá k pohodě celé rodiny. SMARWI zajistí čisté prostředí v ložnici, dětském pokoji i obýváku – tiše, spolehlivě a bez nutnosti hlídat otevřená okna.
Jednoduchá instalace bez nářadí
Montáž zvládne i běžný uživatel. SMARWI se jednoduše připevní na rám okna pomocí speciálních oboustranných pásek, které jsou součástí balení. Není potřeba žádné nářadí ani složitá technika. Ovládání je intuitivní, přizpůsobíte ho svému životnímu rytmu a pak už se o kvalitu vzduchu stará samo.
Ukázka jednoduché instalace chytrého větrání SMARWI na okno – pomocí lepicích pásek, bez technických zásahů.
Malý krok, velký rozdíl
SMARWI je praktický pomocník pro každou domácnost. Každý den zajišťuje čerstvý vzduch doma, zdravější prostředí a zároveň pomáhá šetřit energii. Díky senzorům a třem barevným variantám se hodí do každého interiéru a promění větrání v chytrou a pohodlnou záležitost.
Vyzkoušejte SMARWI ještě výhodněji
Tip pro čtenáře: Při objednávce nad 3 000 Kč můžete uplatnit promo kód MF500 a získat tak slevu 500 Kč. Nabídka platí do 30. 11. 2025. Objednat můžete na vektiva.com