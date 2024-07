Agronea Polička sází na modernizaci a chystá další investice

Úspěšná budoucnost českého zemědělství závisí na modernizaci a s ní souvisejícím zvýšením efektivity zemědělských podniků. Bez výkonných zemědělských strojů se neobejde žádná společnost, která chce být konkurenceschopná. Toho jsou si vědomi i noví majitelé společnosti Agronea Polička, kteří ji koupili na jaře loňského roku. „Právě starší technika byla překážkou dalšího vývoje, i proto jsme už loni investovali do nákupu nových zemědělských strojů na obdělávání půdy téměř 25 milionů korun,“ říká jeden z majitelů Libor Šváb. Do nové techniky ale investují s rozvahou – především s ohledem na její maximální využití. Agronea nyní hospodaří na více než 3000 hektarech zemědělské půdy, nové stroje najdou využití i v Sebranicích nebo Jedlové.

Do zemědělských prací v Agronea Polička se už loni zapojil nový Case IH Quadtrac 620

Strojový park se v Poličce v loňském roce rozšířil o unikátní pásový traktor se čtyřmi pásy Case IH Quadtrac 620. Znalci zemědělské techniky vědí, že je to sázka na jistotu a investice do toho nejlepšího, co je v oboru celosvětově k dispozici. Agronea Polička pořídila v loňském roce i nový secí stroj Horsch, stroje na přípravu půdy a novou cisternu.

Letošní sklizeň začala v Poličce o 3 týdny dříve

V plném proudu jsou samozřejmě v těchto dnech sklizňové práce. Ty letos začaly netradičně hodně brzy. „Hlavní sklizňové práce začaly 15. června, což je minimálně o 3 týdny dříve, než jsme v Poličce zvyklí. I přes velmi brzký nástup jara a postižení porostů jarními mrazíky to ale zatím vypadá velmi dobře, hlavně u pšenice a ječmene,“ dodává ředitel Agronea Polička Zdeněk Skala.

Do sklizňových prací Agronea nasadila veškerou novou techniku, do které investovala v loňském roce. V letošním roce v obnově techniky pokračuje - má v provozu nový kloubový nakladač, který značně zvýšil produktivitu při uskladnění pícnin. V jednání je také nový bramborový kombajn – brambory totiž Agronea vysázela opět na 60 ha půdy.

Nový kloubový nakladač Agronea Polička

Sklizeň žita začala letos už na konci dubna

Ve středisku Pomezí staví Agronea stáje pro odchov mladého dobytka

Agronea Polička pod vedením novým majitelů nadále investuje do dalšího rozvoje, letos je cílem posílit živočišnou výrobu. Majitelé chtějí totiž navázat na dlouhodobou specializaci poličské firmy v oblasti chovu skotu. Společnost Agronea nyní chová 700 dojnic a ročně vykrmuje 400 býků. V obou výrobách dosahuje v celostátním srovnání dlouhodobě špičkových výsledků.

„Aktuálně probíhá výstavba nové stáje pro odchov mladého dobytka v Pomezí, kde od února, kdy byla zahájena demolice původních zastaralých stájí, vyrostla nová hala a nyní už probíhají montáže příprav pro technologie. Stáj by měla byt dokončena do konce října. Výstavbou této stáje bychom měli ukončit modernizaci celé mléčné farmy v Pomezí,“ říká jeden z majitelů Libor Šváb.

Nová stáj v Pomezí bude dokončena letos v říjnu

Celková investice do této stáje činí 30 milionů korun. Nová odchovna mladého dobytka a porodna krav bude mít kapacitu pro 160 kusů. V Pomezí se ale počítá ještě s dalším rozvojem – ve fázi projednávání stavebních povolení jsou stáj pro výkrm býků, sklad na obilí a vlastní zdroje vody.

Nová silná zemědělská skupina na Svitavsku

Majitelé Agronea Polička Jaromír Tesař a Libor Šváb se snaží na Svitavsku vytvořit moderní, stabilní a silnou zemědělskou skupinu. Jejím hlavním nosným pilířem je Agronea Polička společně s Agro družstvem Sebranice, na konci loňského roku pak odkoupili i malou společnost ZOS Jedlová. Její hospodaření místně sousedí s katastrálním územím, na kterém působí Agronea Polička, a jde tak o přirozené rozšíření. Hledají i další vhodné příležitosti, které povedou k dalšímu růstu.

Snaží se navázat na to, co v zemědělských podnicích v Poličce a Sebranicích fungovalo, a zlepšit oblasti, ve kterých byly nemalé rezervy. Podporují zároveň projekty, které jsou dlouhodobě zavedené a jak zaměstnanci, tak družstevníci, na ně spoléhají. Ať už jde o zajištění stravování nebo například o provoz velmi úspěšných bramboráren.