Známe Seniora roku 2025

Statutární město Ostrava letos již po 19. v historii ocenilo seniory, kteří svými aktivitami výrazně přispívají ke zlepšování kvality života ostatních. Seniorkou roku se stala JUDr. Milada Němčíková.

Senion roku 2025 Milada Němčíková | foto: Statutární město Ostrava

Město také udělilo dvě čestná uznání Mgr. Bohdaně Rywikové a panu Konstantinu Papasavoglu. Titul Klub seniorů roku získalo Senior Centrum Slezská z.s.

Anketa Senior roku a Klub seniorů roku je vyhlašována každoročně při příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který se koná 1. října. Občané mohli své nominace zasílat až do konce října, následně příslušná komise vybrala vítěze. Nominací letos bylo opravdu mnoho a všichni nominovaní si zaslouží uznání.

Nominovaní senioři působí v různých oblastech, jako je sport, umění, ochrana životního prostředí, opatrování kulturního a historického dědictví či charitativní aktivita. Často tak přispívají ke zlepšení života ve městě a svou činností inspirují své okolí.

„Jsem rád, že jsme se dnes tady mohli společně sejít, abychom ocenili ty, kteří se i ve svém pokročilejším věku aktivně angažují v různých oblastech, aby svou energii, své schopnosti a svůj čas nabídli těm, kterým to v jejich situaci může pomoci ke zkvalitnění jejich života. Rád bych chtěl všem těmto lidem za jejich aktivitu a práci pro dobro druhých upřímně poděkoval,“ řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák, který již tradičně ceny předával.

Titul Senior roku 2025 získala JUDr. Milada Němčíková za svou mimořádnou aktivitu během pomoci při povodních na podzim v roce 2024. Paní Němčíková často ve fyzicky a psychicky náročných podmínkách zajišťovala zázemí pro všechny členy Českého červeného kříže.

Čestné uznání udělilo město Mgr. Bohdaně Rywikové, která využívá své bohaté zkušenosti z novinářské kariéry a nyní působí v oblasti sociálních služeb, kde založila časopis mapující život lidí se zdravotním postižením.

Druhé čestné uznání patří panu Konstantinu Papasavoglu, který je dlouholetým předsedou řecké obce v Ostravě, kde pořádá různé akce, vyučuje řečtinu, organizuje setkání cizinců a šíří řeckou kulturu a tradice.

Město také oceňuje organizace a sdružení, které přispívají k rozvíjení a aktivizaci seniorů. Titul Klub seniorů roku 2025 letos získalo Senior Centrum Slezská z.s., které pořádá širokou škálu aktivit nejen pro své členy, ale také pro seniory z Domova seniorů Kamenec a pro děti z Komunitního centra pro rodinu s dětmi „Chaloupka“.

Známe Seniora roku 2025

Pro připomenutí, v předešlých letech získali ocenění ankety Senior roku: MUDr. Blanka Malá (2007), JUDr. Eva Teicherová (2008), Mgr. Jaroslav Král (2009), Luděk Eliáš (2010), Ing. Lubomír Pásek (2011), prof. Jan Hališka (2012), Věra Heroldová (2013), Hana Papežová-Kolářová (2014), MUDr. Rajko Doleček (2015), Ing. Milan Weber (2016), Lenka Kocierzová (2017), Česlav Pietoň (2018), Anna Pinterová (2019), Zdeňka Šupíková (2020), Hedvika Juřinová a Ing. Josef Juřeník (2021), Pavel Staněk a RNDr. Jan Mayer (2022), doc. MgA. Jan Grossmann (2023), čestná uznání převzali Stanislav Drozd, Rudolf Kubica (2023), Marie Báňová (2024), čestné uznání převzali Lucie Vychodilová a Mgr. Bc. Milan Linhart (2024).

Pokud se ohlédneme také za vítězi titulu Klub seniorů, oceněny byly následující kluby: Občanské sdružení Společnost senior (2015), Klub seniorů Nová Bělá (2016), Klub seniorů Ostrava-Plesná (2017), Klub seniorů DK Akord (2018), Sdružení seniorů OSŽ (2019), základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Bartovice (2020), zájmová organizace číslo 15 Kreativ (2021), Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, zapsaný spolek, základní organizace Ostrava-Poruba (2022), Spolek seniorů Martinov (2023), Koordinační centrum seniorů Ostrava (2024).

