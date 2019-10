Život bez bariér na Černé louce v Ostravě!

Patronem festivalu se stal Martin Zach, muž roku 2009, sportovec a moderátor

Na festivalu najdete pestrou nabídku firem poskytujících sociální a asistenční služby, úpravy vozidel, bydlení, možnosti trávení volného času a cestování, protetické, ortopedické a kompenzační pomůcky, nejrůznější elektrické invalidní vozíčky a mnoho dalšího. Představí se celá řada sdružení, nadačních fondů, neziskových organizací. V rámci doprovodného programu budou probíhat přednášky významných lékařů, workshopy, poradny, tvořivé dílny nebo módní přehlídka funkčního prádla pro handicapované.

Nebudou chybět ani zajímavé přednášky například na témata jako Zdravý senior, Aktivní život pro maminky s dětmi nebo Život bez zábran. Co byste si neměli nechat ujít, je v pátek 4.10. přednáška Mgr. Lenky Ferčákové Desatero obrany před šmejdy v energetice a v sobotu 5.10. od 14:00 povídání MUDr. Jana Boženského z Vítkovické nemocnice v Ostravě na téma Obezita jako bariéra aneb co dělat s obézním dítětem. Denně vždy v 10:30 a 14:00 budeme besedovat se seniory na téma Bezpečně doma a na ulici, kdy si představíme tipy, rady a triky, jak zabezpečit svůj byt a jak si dát pozor na své věci v dopravních prostředcích, obchodních centrech nebo na tržištích. Besedu pořádá Městská policie Ostrava, úsek prevence a propagace a nebude chybět ani vhled do legislativy, praktického označení kompenzačních pomůcek, jízdních prostředků atd.

Na festivalu uvidíte také módní přehlídky speciálního oblečení pro vozíčkáře od společnosti FZWear – Spolek Martina Zacha, vystoupí mladá tanečnice na vozíčku Karolínka Dejová, svůj život, práci a dovednosti svého vodicího psa přiblíží hluchoslepý pan Ladislav Holba, zaměstnanec charity sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách.

Hlavním partnerem festivalu Život bez bariér je skupina AGEL, kterou budou na akci reprezentovat její členové, tj. Vítkovická nemocnice, Lékárna AGEL, Oční centrum AGEL, Poliklinika AGEL a AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická. Společnosti skupiny AGEL si pro všechny návštěvníky připravily řadu zajímavých přednášek, ukázek a také vyšetření, která na jejich stánku můžete absolvovat zcela zdarma. Z programu zmíníme dermoanalýzu pleti s PharmDr. Janou Doleželovou (pátek, sobota) nebo pedobarografické vyšetření, Pedobarografie MUDr. Pavla Spurného, který jednoduchým neinvazivním vyšetřením, zaznamenávajícím dotykovou plochu nohy a částečně i dynamickou funkci nohy zhodnotí přítomnost plochonoží a stanoví další potřebnou terapii (sobotu mezi 10 h a 16 h).

Po celou dobu konání festivalu bude ke zhlédnutí interaktivní výstava Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět. Projekt přiblíží zdravým návštěvníkům svět postižených. Seznamuje s tím, jak vnímají své okolí, upozorňuje na rozdílné možnosti handicapovaných, nevidomých, neslyšících nebo lidí se ztrátou či omezením hybnosti. Děti si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet jízdu na invalidním vozíčku v připravené dráze, se slepeckou holí a speciálně upravenými brýlemi se projdou výstavou, vyzkoušejí si domluvit se pouze pomocí znakové řeči, psát na pichtově psacím stroji, číst Braillovo písmo aj.

V pátek se uskuteční konference pod názvem Možnosti sociálního podnikání v podmínkách Moravskoslezského kraje, kterou organizuje společnost TRIANON, z.s. ve spolupráci s Černou loukou s.r.o. Konference je určena všem zájemcům o sociální podnikání, ať už jde o stávající či začínající podnikatele zvažující využít konceptu sociálního podnikání, osoby se zdravotním postižením hledající uplatnění na trhu práce nebo prosperující podniky, které by rády cestou náhradního plnění pomohly přispět k zaměstnanosti zdravotně znevýhodněných v MSK. Se svými příspěvky vystoupí ERGON – sociální podnik, z.s., Komora sociálních podniků a společensky odpovědných organizací z Brna, Občianske združenie Misia mladých z Tvrdošína (SK), Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM z Cieszyna (PL).

V sobotu 5. 10. se souběžně s Životem bez bariér uskuteční 5. ročník celostátního setkání celiaků v Ostravě, jehož součástí je Bezlepkový jarmark. Akce je určena pro širokou veřejnost a připraven bude odborný program složený z přednášek a individuálního poradenství. Představí se firmy z celé České republiky, které vyrábějí a prodávají bezlepkové potraviny.

KDE:

Černá louka v Ostravě

KDY:

4.–6. 10. 2019

Pátek 4.10. 9:00 – 17:00

Sobota 5.10. 9:00 – 17:00

Neděle 6.10. 9:00 – 16:00

VSTUPNÉ

1. Jednodenní vstupenka

100 Kč – dospělí

50 Kč – děti (nad 6 let včetně), studenti (s platným studentským průkazem), senioři (nad 63 let včetně), držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů

25 Kč – hromadný vstup pro školy (minimálně 20 osob) - prodej pouze na místě ve dnech konání akce

ZDARMA – děti do 5 let včetně, doprovod ZTP/P

Platí VIP karta 2019.

2. Speciální nabídka – sdílená vstupenka

Sdílená vstupenka na festival Život bez bariér (platí pouze na 5.10. 2019) a Hradní hodokvas za zvýhodněnou cenu zakoupíte JIŽ NYNÍ online nebo na pobočkách Ostravainfo. Vstupenku NELZE zakoupit na pokladně Slezskoostravského hradu

160 Kč – dospělí

80 Kč – děti (nad 6 let včetně), studenti (s platným studentským průkazem), senioři (nad 63 let včetně), držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů

380 Kč – rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti)

ZDARMA – děti do 5 let včetně, doprovod ZTP/P

Platí VIP karta 2019.

Podrobnosti o Životu bez bariér na www.zivotbezbarierostrava.cz nebo facebookové události na @cerna.louka.ostrava.