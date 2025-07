Velké změny na Žerotínském zámku: Kamennou zeď nahradí skleněná stěna

Vznikne tady moderní průhledný kubus, který nejen propojí zámek s městem, ale také ukáže kamenosochařské artefakty z muzejních sbírek. V noci bude nasvícený a vytvoří živou výkladní skříň krajského muzea. V přízemí zámku zase vyroste nové edukační centrum, pokladna, bezbariérové zázemí i tři expoziční místnosti. Chybět nebude ani relaxační zóna na nádvoří, prostor pro projekce, workshopy nebo koncerty.

„Nejviditelnější částí projektu bude nová skleněná zeď, takzvaný kubus, který odstraní optickou bariéru mezi městem a muzeem. Z Lidické ulice bude přes sklo vidět až na nádvoří. Konstrukce bude připomínat jakousi masivní vitrínu, ve které budou uloženy kamenosochařské předměty. Některé z nich patří k nejstarším artefaktům sbírkového fondu Muzea Novojičínska, pod které Žerotínský zámek spadá. Projekt počítá i s nasvícením kubusu, takže v noci bude kolemjdoucí čekat úchvatný pohled,“ uvedl radní Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Peter Harvánek.

Skleněná konstrukce vyroste v místech, kde nyní stojí zeď se vstupní bránou vybudovanou v 70. letech minulého století. Budoucí prosklený kubus bude také průchozí. „Jedná se o poměrně odvážný krok. Konzervativní architekturu renesančního zámku propojíme s moderní technologií. Pro zastánce tradičních postupů to možná bude šok, ale jsem přesvědčený, že dialog mezi historií a současnými postupy je na místě, zvlášť pokud se jedná o objekt sloužící veřejnosti jako muzeum. Navíc na naše muzeum upozorní. Skleněnou konstrukci můžeme dokonce považovat za jakousi živou reklamu, výkladní skříň,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro investice a majetek Michal Kokošek.

Moravskoslezský kraj do projektu investuje celkem 115 milionů korun. Více než polovinu, 68 milionů, získal z evropských fondů. Stavba potrvá zhruba rok, první návštěvníci by si novou expozici, která přiblíží období přelomu 19. a 20. století, měli užít už začátkem roku 2027. Díky audiovizuálním technologiím, rozšířené realitě a interakci s reálnými předměty se v ní návštěvníci ponoří do historie Kravařska i samotného muzea.