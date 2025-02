Ze školní lavice do čela vlastní akciovky

Jak vypadá zúčtování majitelů akciové společnosti, která patří mezi největší účetní kanceláře v Moravskoslezském kraji po 32 letech parťáctví? Pánové Michal Horníček a Jan Rykaluk v poměrně nekonvenčním rozhovoru vyzpovídali jeden druhého, aby se podělili o to, co je klíčové pro rozvoj jejich firmy, jaké byly začátky nebo jak pomáhají jejich zákazníkům růst.

Honza: Michale, zkus lidem nastínit, jak jsme spolu začali, a možná raději nezacházej do přílišných detailů…

Michal: (směje se) Bylo to dost divoké. Ze začátku jsme si moc nevoněli. Každý jsme byli jiný – jeden hlučný, druhý tišší. Jeden za 18, druhý bez 2 za 20. Dneska by nás asi v žádné školní lavici neudrželi, ale nakonec jsme si našli společnou řeč. Spojil nás humor, muzika a taky náš milovaný fotbalový klub založený v roce 1922. Uvědomili jsme si, že není nutné se měnit, stačí se navzájem přijmout.

Honza: To ale není vše, zapomněl jsi na epizody o svačině a plotu.

Michal: Začali jsme dělit, co jsme měli, na dvě poloviny, už na střední škole, kde jeden z nás měl velkou svačinu a další 10 korun v kapse. Bylo toho málo, ale najednou jsme byli bohatší – v našem smyslu slova. Byli jsme kreativní a to nám pomohlo jít dál. A tak to šlo několik let po sobě. A pak přišel první odvážný krok – místo do domovů jsme vložili poslední peníze do budování firmy. Měl jsem odložených dvacet tisíc na plot, ale raději jsem je dal do školení. A najednou se to začalo rozjíždět.

Michal: A dneska firma generuje desítky milionů v tržbách ročně. Myslíš, že se můžeme podělit o základní ingredience úspěchu?

Honza: To všechno bylo o touze a odhodlání. Samozřejmě, taky o lenosti – chtěli jsme se vyhnout komplikacím a najít efektivní způsoby, jak to dělat. A neustálé vzdělávání, budování systému a organizace práce nám umožnily posunout se dál. A taky trocha toho štěstí, když se spojí správní lidé ve správný čas.

Michal: Tak a teď to nejdůležitější, sami bychom asi daleko nedošli.

Honza: No jistě! Pro náš růst jsou naprosto klíčoví naši kolegové a zejména pak kolegyně. Bez nich bychom nikdy nedosáhli toho, co máme dnes. Základním stavebním kamenem je naše paní ředitelka – bez ní si TOPTAX nedokážeme představit. Dalším nezbytným dílkem skládačky jsou naše seniorní účetní – nesmírně spolehlivé a svědomité dámy. Ty se pak zase věnují juniorkám, které jsou v kombinaci s digitalizací naše budoucnost. Rovněž spolehlivost a nasazení našich asistentek je ve spoustě věcí v dnešní době klíčová. Máme prostě na své straně rozdílové lidi.

Honza: Možná bychom mohli říct, co vlastně děláme.

Michal: V první řadě jsme účetní a daňová kancelář, a to tak vždy bude. Naším cílem je pomáhat firmám s jejich účetními potřebami a správou daní. Ale rozumíme tomu, že firmy, které rychle rostou, potřebují víc. Nejde jen o čísla, ale o strategii a řízení. A právě proto nabízíme i spolupráci s našimi interim manažery. Jsou to odborníci, kteří mohou nabídnout nejen účetní poradenství, ale i manažerskou podporu, která je nezbytná pro další růst firmy.

Honza: Takových účetních firem je v kraji dvanáct do tuctu, co je u nás jiné?

Michal: V jiné firmě byste jen těžko hledali majitele, kteří mají na kontě tolik fotbalových výjezdů, metalových koncertů, nebojí se moshpitu nebo hrají v živém betlémě a zároveň ve volném čase besedují se žáky ZŠ o finanční gramotnosti… A co se týče práce, nekončíme vyřízením daňového přiznání nebo účetní závěrky. Snažíme se, aby naši klienti rostli s námi, a troufnu si říct, že se to i daří. Celá řada z nich je s námi už přes několik dekád a protože jsme účetní, vidíme že je naše mise úspěšná.

Michal: Tak a teď pojď na komoru, řekni 5 nejklíčovějších věcí, které dělá každá rychle rostoucí firma?

Honza: Jako kluk jsem si hrával na kovboje a popravdě jsem z toho asi úplně nevyrostl, takže se nebojím střílet od pasu. Každá firma k růstu potřebuje něco jiného s ohledem na svou situaci. Často se ale jedná o automatizaci účetních procesů, precizní cash flow management, optimalizaci daní, pohledávek a závazků, spolehlivý finanční reporting a napojení účetnictví na strategii firmy. Zároveň musí být vše v souladu s legislativou a standardy, přes to nejede vlak. Tyto oblasti pak často oddělují úspěšné firmy od těch méně úspěšných. Je to ale na delší povídání, takže pokud má někdo ze čtenářů čas a chuť posunout firmu na další level, rád se podělím o své zkušenosti.

Michal: A co takhle podělit se o to, co je pro nás v práci nejdůležitější?

Honza: Pro nás jsou to především důvěra, upřímnost, komunikace a týmová spolupráce. Každý z nás přináší něco jiného a to je to, co nás posouvá. A samozřejmě také přístup k našim klientům – chápeme, že každý podnikatel je jiný a má jiné potřeby, a právě to je naší silnou stránkou. Proto také naši kolegové nejsou jen čísla, jsou to lidé, kteří se podílejí na úspěchu nás i našich klientů.

Michal: A zakončit to můžeme pozvánkou do našeho nového baráku, co myslíš?

Honza: To je trefa do černého. Aktuálně finišujeme největší stěhování v naší historii. Do kulturní památky. Svinovského lihovaru. Jsou to opravdu inspirativní prostory. S většími prostory budeme mít příležitost přijímat další klienty, což jsme z kapacitních důvodů na staré adrese již nemohli. A organismus, který neroste, umírá. Proto ta pro nás velká změna. Stačí nám napsat a domluvíme si schůzku. Rádi vyslechneme váš příběh a nabídneme řešení, které bude šité na míru vašim potřebám. Jsme tady pro vás, abychom vám pomohli dostat vaše podnikání na nový level.