Zámecký areál v Paskově čeká nová budoucnost

Revitalizace zámeckého parku navazuje na dlouhodobou snahu města obnovit historicky cenný areál a vrátit mu jeho jedinečný charakter. Projekt počítá s obnovou parkových cest, vodních prvků i odpočinkových míst. Součástí budou nové lavičky, citlivě obnovená zeleň i krajinářské úpravy, které podpoří přirozené hospodaření s vodou a přispějí k příjemnějšímu prostředí během horkých letních dnů. Cílem je vytvořit park, který bude nejen krásný na pohled, ale také příjemný pro každodenní procházky, setkávání i pořádání kulturních akcí.
Velkou proměnou prochází také samotný zámek, jedna z nejvýznamnějších historických dominant Paskova. Rekonstrukce zahrnuje obnovu historických interiérů, modernizaci technického zázemí i další stavební úpravy, které zajistí, aby mohl zámek sloužit veřejnosti i v dalších desetiletích. Po dokončení prací se do jeho prostor vrátí muzejní expozice, kulturní akce, společenská setkání i vzdělávací programy a nově městský úřad a knihovna.
Spojení obnoveného zámku a revitalizovaného parku vytvoří jedinečný celek, který nabídne prostor pro odpočinek, poznávání historie i společné trávení volného času. Paskov tak získá reprezentativní areál, jenž bude důstojnou vizitkou města a místem, kam budou lidé rádi přicházet v každém ročním období.
Přestože si takto rozsáhlé projekty vyžádají určitý čas a trpělivost, jejich výsledkem bude prostředí, které bude sloužit nejen současným obyvatelům, ale i dalším generacím. Proměna zámeckého areálu je významnou investicí do budoucnosti města a důkazem, že historické dědictví může být živou součástí moderního Paskova.