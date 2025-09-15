Zahrada života, zvířecí návštěvy a mezigenerační projekty

Díky finanční podpoře OZO Ostrava s.r.o. se uskutečnila obnova některých původních stromů, které byly poničeny přívalovými dešti na podzim 2024. Kromě vysázení stromů byla také s pomocí studentů Přírodovědného lycea Střední odborné školy IUVENTAS s.r.o. upravena část terénu zahrady domova, na který byly vysázeny květiny jako tzv. motýlí louka, malé i velké okrasné i pochoutkové keře a oblíbené bylinky. Z důvodu lepší dostupnosti pro všechny klienty byly pochoutkové rostliny vysázeny do tří vyvýšených záhonů. Klienti se tak sami mohou podílet na péči o rostliny a sklizni plodů, jako jsou rajčata, papriky, hrášek, jahody a jiné. Jednou z dominant Zahrady života je vstupní pergola osázená popínavými rostlinami, které budou všechny návštěvníky těšit nejen na pohled, ale i vůní. Nově upravená část zahrady slouží pro odpočinek, ale i užitek klientům, jejich blízkým a zároveň široké veřejnosti, která do areálu zahrady domova zavítá. „Je to pohlazení na duši,“ uvedla jedna z klientek při procházce Zahradou života.
Dalším projektem, který v současné době běží poprvé v domově, kromě dlouholetých návštěv pejsků jsou pravidelné návštěvy koček v rámci tzv. felinoterapie. Návštěvy probíhají dvakrát měsíčně, a to buď ve skupince klientů nebo individuálně na pokoji. S finanční podporou Nadace Ježíškových vnoučat se tak daří plnit přání samotných klientů, kteří v minulosti měli kočičku na zahradě nebo v bytě. Není nad široký úsměv a rozzářené oči, které umí tito čtyřnozí klidní návštěvníci vykouzlit na tváři u u klientů, kteří se již nevyjádří slovně.
Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata.
Mezigenerační spolupráce a dobrovolníci
V domově se realizují také mezigenerační tematické projekty ve spolupráci s žáky a studenty základních a středních škol, ale také s nejmenšími dětmi z mateřských škol. Tyto projekty představují obohacení pro obě strany, a to především sdílením zkušeností, vzpomínek nebo sdílením různých témat pohledem dětí a dospívajících.
Spolek Počteníčko tvořený dobrovolníky různého věku uskutečňuje skrze svou činnost pestrou škálu aktivit pro klienty domova, které vždy velmi zaujmou všechny zúčastněné. V letošním roce to bylo líhnutí a následné slavnostní vypouštění motýlů všech barev na květinovou louku.
Díky projektům se daří realizovat aktivity, které přinášejí radost a zpestření klientům při prožívání podzimu života v našem domově. A za to patří poděkování donátorům, partnerům a všem, kteří se na projektech jakkoli podílejí.